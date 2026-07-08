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किन्नरों को क्यों और क्या किया जाता है दान, जानें धार्मिक महत्व, आशीर्वाद से होते हैं ये फायदे

आपने अक्सर देखा और सुना होगा कि लोग किन्नरों को पैसे और बहुत सी चीजें दान देते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि किन्नरों को क्या और क्यों दान दिया जाता है और इसके पीछे का कारण क्या है?

By: Deepika Pandey | Published: July 8, 2026 4:52:04 PM IST

किन्नर दान
किन्नर दान


Kinnar Daan: आपने अक्सर देखा होगा कि किसी के घर शादी हो, बच्चे का जन्म हो या गृह प्रवेश जैसा कोई शुभ अवसर, किन्नर वहां पहुंचकर नाचते-गाते हैं और परिवार के लोगों से नेग लेते हैं. बदले में वे सभी को दिल से आशीर्वाद देते हैं. कई लोग इसे सिर्फ एक परंपरा मानते हैं लेकिन सनातन धर्म में इसके पीछे धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं. धार्मिक मान्यता है कि किन्नरों का आशीर्वाद बहुत प्रभावशाली माना जाता है. इसी वजह से लोग अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार उन्हें धन, अन्न, वस्त्र या अन्य उपहार देकर प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं. ऐसा माना जाता है कि उनके आशीर्वाद से घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है.

किन्नरों का धार्मिक महत्व

सनातन परंपरा में ऐसी मान्यता है कि किन्नरों में विशेष आध्यात्मिक शक्ति होती है. इसी कारण उनके आशीर्वाद और उनके शब्दों को विशेष महत्व दिया जाता है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, उन्हें सामान्य मनुष्यों से अलग सम्मान की दृष्टि से देखा गया है. कुछ धार्मिक परंपराओं में उनका संबंध भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप से भी जोड़ा जाता है, जो स्त्री और पुरुष दोनों तत्वों के संतुलन का प्रतीक माना जाता है.

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शुभ कामों में देते हैं दान

हिंदू मान्यताओं के अनुसार, शादी, सगाई, गृह प्रवेश, बच्चे के जन्म या अन्य मांगलिक अवसरों पर किन्नरों को दान और नेग देने की परंपरा सदियों से चली आ रही है. माना जाता है कि यदि किन्नर प्रसन्न होकर आशीर्वाद दें, तो परिवार में सुख-शांति बनी रहती है और नए कार्य शुभ फल देने वाले होते हैं. इसी कारण कई परिवार इन अवसरों पर उन्हें सम्मानपूर्वक दान देते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं.

आती है सकारात्मकता

धार्मिक विश्वास के अनुसार, जहां किन्नर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, वहां सकारात्मक वातावरण बना रहता है. ऐसी मान्यता है कि उनके शुभ आशीर्वाद से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख-शांति का माहौल बनता है.

क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है किन्नरों को दान?

ज्योतिष शास्त्र में किन्नरों का संबंध बुध ग्रह से जोड़ा जाता है. मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर हो या उससे जुड़े दोष हों, तो बुधवार के दिन किन्नरों को श्रद्धापूर्वक दान देना शुभ माना जाता है. धार्मिक विश्वास के अनुसार, इस दिन हरे रंग के वस्त्र, अन्न, धन या श्रृंगार की सामग्री का दान करने से बुध ग्रह से जुड़े दोषों का प्रभाव कम हो सकता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की मान्यता है. बता दें कि ये सभी धार्मिक मान्यताएं सामान्य जानकारी के आधार पर हैं और हम इसके सच होने की पुष्टि नहीं करते हैं.

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