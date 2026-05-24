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विदाई से पहले दुल्हन घर की देहरी क्यों पूजती हैं? इस पूजा के नियम और लाभ क्या हैं, समझिए परंपरा का महत्व

Dehri Pujan Benefits: हिंदू धर्म में अलग-अलग परंपराएं, रीति-रिवाज और धारणाएं हैं. इनमें देहरी पूजन भी एक है. हालांकि, अन्य पूजा की तरह देहरी पूजन का कोई दिन निश्चित नहीं है. हां ये जरूर है कि, जब शादी के बाद नई दुल्हन ससुराल से मायके जाती है, तो उससे घर की दहलीज की पूजा कराई जाती है. आइए जानते हैं इस परंपरा के पीछे के लाभ-

By: Lalit Kumar | Published: May 24, 2026 11:47:12 AM IST

मायके जाने से पहले घर की देहरी क्यों पूजी जाती है? (Canva)
मायके जाने से पहले घर की देहरी क्यों पूजी जाती है? (Canva)


Dehri Pujan Benefits: हिंदू धर्म में अलग-अलग परंपराएं, रीति-रिवाज और धारणाएं हैं. लोग इनको वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी मानते आए हैं. शास्त्रों के नियमों को मानते हुए पूजा-पाठ को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है. परंपराओं की बात करें तो देहरी पूजन भी एक है. हालांकि, अन्य पूजा की तरह देहरी पूजन का कोई दिन निश्चित नहीं है. हां ये जरूर है कि, जब शादी के बाद नई दुल्हन ससुराल से मायके जाती है, तो उससे घर की दहलीज की पूजा कराई जाती है. अब इसे परंपरा कहिए या पूजा का नियम, लेकिन सदियों से चली आ रही है.

उन्नाव के ज्योतिषाचार्य ऋषिकांत मिश्र शास्त्री कहते हैं कि, दहलीज यानी घर की चौखट को घर का मुख्य स्थान माना जाता है. इसलिए घर बनवाते समय मुख्य द्वार की सबसे पहले पूजा की जाती है. हालांकि, अब देहरी बनना कम हो गया है, लेकिन अगर बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा. मान्यता है कि देहरी नकारात्मकता को घर में आने से रोकती है. साथ ही मां लक्ष्मी का घर में वास होता है.

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दहलीज पूजने के फायदे क्या हैं?

ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि, देहरी पूजन से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. ऐसे में सभी मांगलिक और शुभ कार्य संपन्न होते हैं. मान्यता है कि देहरी पूजा करने से सभी ग्रह शांत होते हैं और घर के वास्तु दोष भी दूर होते हैं.मान्यता है कि घर की देहरी में राहु का वास होता है ऐसे में देहरी पूजन से राहु का दुष्प्रभाव कम होता है. इसके अलावा, देहरी मां लक्ष्मी के आगमन का प्रवेश द्वार मानी जाती है, इसलिए शास्त्रों में दहरी पूजा करने का विधान है. ऐसे में यदि संभव हो तो घर की चौखट की रोज पूजा करें.

दुल्हन से ही क्यों कराई जाती पूजा?

धर्म शास्त्रों में शादी के बाद नई दुल्हन से दहलीज की पूजा करने का कारण बताया गया है. कहा जाता है कि, बहु लक्ष्मी मां लक्ष्मी का स्वरूप होती है. ऐसी स्थिति में यदि वह देहरी पूजा करती है तो घर हमेशा धन-धान्य से भरा रहता है. इसके अलावा, देहरी पूजन से घर में सुख-समृद्धि आती है और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है.

देहरी पूजन के नियम?

ज्योतिषाचार्य के मुताबिक, देहरी की नियमित साफ-सफाई और गंगा जल का छिड़काव करें. इसके बाद फूलों से सजाएं और कुमकुम से तिलक करें. फिर सुबह या शाम उसके सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं. इस दौरान मां लक्ष्मी से आगमन की प्रार्थना करें. इससे घर में सुख-समृद्धि आ सकती है.

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