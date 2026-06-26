Garuda Puran: मौत के बाद पूरी रात शव के पास क्यों बैठते हैं लोग? क्यों नहीं छोड़ते अकेला, गरुड़ पुराण में छिपा है रहस्य

Garuda Puran: जीवन का सबसे बड़ा और अटल सत्य मृत्यु है. जिसने इस संसार में जन्म लिया है, उसे एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना ही पड़ता है. हालांकि मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, फिर भी इससे जुड़े कई धार्मिक नियम और परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं. हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद आमतौर पर शव का दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के बाद हो जाए तो अक्सर अंतिम संस्कार

अगले दिन तक टाल दिया जाता है.

इतना ही नहीं, रात भर शव को अकेला भी नहीं छोड़ा जाता. परिवार के सदस्य या रिश्तेदार उसके पास मौजूद रहते हैं. धार्मिक ग्रंथों, विशेष रूप से गरुड़ पुराण में इसके पीछे कई कारण बताए गए हैं. किन परिस्थितियों में टाल दिया जाता है अंतिम संस्कार? गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है या फिर पंचक काल में मृत्यु होती है, तो अंतिम संस्कार तुरंत नहीं किया जाता. ऐसे मामलों में शुभ समय की प्रतीक्षा की जाती है. मान्यता है कि अनुचित समय में दाह संस्कार करने से आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है.

शव को अकेला न छोड़ने की परंपरा क्यों है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद कुछ समय तक आत्मा अपने शरीर और परिजनों के आसपास ही रहती है. माना जाता है कि वह अपने प्रियजनों को देखती और उनसे जुड़ी रहती है. इसी वजह से शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता और उसके पास किसी न किसी व्यक्ति की उपस्थिति बनी रहती है.

नकारात्मक शक्तियों से बचाने की मान्यता

गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि रात के समय नकारात्मक या दुष्ट शक्तियों का प्रभाव अधिक माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो दुष्ट आत्माएं मृत शरीर में प्रवेश करने का प्रयास कर सकती हैं. इसलिए परिजन पूरी रात जागकर शव की देखभाल करते हैं.

धूप-अगरबत्ती जलाने के पीछे भी है कारण

मृत शरीर में समय के साथ परिवर्तन होने लगते हैं और दुर्गंध आने की संभावना बढ़ जाती है. इसलिए शव के पास धूप, अगरबत्ती या अन्य सुगंधित पदार्थ जलाए जाते हैं. धार्मिक दृष्टि से इसे वातावरण को शुद्ध रखने का माध्यम माना जाता है.

संतान का इंतजार भी बन सकता है वजह

गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि यदि मृत्यु के समय मृतक की संतान उपस्थित न हो तो अंतिम संस्कार को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है. धार्मिक मान्यता है कि पुत्र या पुत्री द्वारा मुखाग्नि दिए जाने के बाद ही आत्मा को पूर्ण शांति और मुक्ति प्राप्त होती है.

सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार को लेकर क्या मान्यता है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार करने से आत्मा की मोक्ष यात्रा बाधित हो सकती है. इसी कारण अधिकांश स्थानों पर अंतिम संस्कार दिन के समय ही किया जाता है और रात में शव को सुरक्षित रखकर अगले दिन विधि-विधान से संस्कार संपन्न किया जाता है.