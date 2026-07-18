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Kanwar Yatra 2026: क्या आप जानते हैं ‘बोल बम’ का सही अर्थ? जानिए शिवभक्त क्यों लगाते हैं यह जयकारा

Kanwar Yatra 2026: सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है. इस दौरान लाखों शिवभक्त कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं, पवित्र गंगाजल लेकर अपने-अपने शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 18, 2026 7:08:30 PM IST

'बोल बम' का क्या अर्थ है?
'बोल बम' का क्या अर्थ है?


Kanwar Yatra 2026: सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है. इस दौरान लाखों शिवभक्त कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं, पवित्र गंगाजल लेकर अपने-अपने शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं. यात्रा के दौरान हर ओर बोल बम और बम भोले के जयकारे सुनाई देते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कांवड़िए ये जयकारे क्यों लगाते हैं और इनका वास्तविक अर्थ क्या है? आइए जानते हैं धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार इसका महत्व.

 ‘बोल बम’ का क्या अर्थ है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ‘बोल’ का अर्थ है उच्चारण करना या भगवान का नाम लेना, जबकि ‘बम’ भगवान शिव की दिव्य शक्ति और उनके पवित्र स्वरूप का प्रतीक माना जाता है.’बोल बम’ का भाव यह है कि श्रद्धालु यात्रा के दौरान हर कदम पर भगवान शिव का स्मरण करते रहें और उनकी भक्ति में आगे बढ़ते रहें. यह जयकारा भक्तों में उत्साह, ऊर्जा और आस्था का संचार करता है.

‘बम भोले’ क्यों कहा जाता है?

‘भोले’ भगवान शिव का एक प्रिय नाम है, जो उनके सरल, दयालु और शीघ्र प्रसन्न होने वाले स्वभाव का प्रतीक है.जब कांवड़िए ‘बम भोले’ का जयकारा लगाते हैं, तो उसका भाव होता है कि ‘हे भोलेनाथ! हमारे सभी दुख, कष्ट और भय दूर करें तथा अपनी कृपा बनाए रखें.’

पौराणिक मान्यता क्या कहती है?

धार्मिक कथाओं के अनुसार, जब राजा दक्ष का सिर भगवान शिव ने बकरे के सिर से जोड़कर उन्हें पुनर्जीवित किया, तब उनके मुख से सबसे पहले ‘बम-बम’ शब्द निकले थे. तभी से इस ध्वनि को भगवान शिव की आराधना से जोड़कर देखा जाने लगा.एक अन्य मान्यता के अनुसार, ‘बम’ एक सिद्ध मंत्र है, जो सृष्टि के तीनों देव- ब्रह्मा, विष्णु और महेश की संयुक्त शक्ति का प्रतीक माना जाता है. इसलिए कांवड़ यात्रा के दौरान इसका उच्चारण भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करने वाला माना जाता है.

 कांवड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई?

कांवड़ यात्रा को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं.एक मान्यता के अनुसार, भगवान परशुराम ने सबसे पहले कांवड़ में गंगाजल लाकर उत्तर प्रदेश के पुरा महादेव में भगवान शिव का जलाभिषेक किया था.वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार, समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल विष का पान करने के बाद भगवान शिव के कंठ में तीव्र जलन होने लगी थी. तब रावण पवित्र गंगाजल कांवड़ में भरकर लाया और भगवान शिव का अभिषेक किया, जिससे उन्हें राहत मिली. तभी से कांवड़ यात्रा की परंपरा प्रचलित मानी जाती है.

श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है ‘बोल बम’

कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि भगवान शिव के प्रति समर्पण, अनुशासन और आस्था का पर्व है. ‘बोल बम’ और ‘बम भोले’ के जयकारे इसी अटूट श्रद्धा और भक्ति के प्रतीक माने जाते हैं.

Tags: Bam BholeBol BamKanwar Yatra 2026lord shiva
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