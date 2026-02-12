Home > धर्म > Surya Dev Worship: क्यों हर हिंदू सूरज को चढ़ाता है जल? धार्मिक महत्व से ज्यादा है ये स्वास्थ्य का चमत्कारी; जानें क्या है इसके पीछे का कारण?

Surya Dev Worship: क्यों हर हिंदू सूरज को चढ़ाता है जल? धार्मिक महत्व से ज्यादा है ये स्वास्थ्य का चमत्कारी; जानें क्या है इसके पीछे का कारण?

Surya Dev worship: हर सुबह बहुत से लोग स्नान के बाद सबसे पहले सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं. यह परंपरा केवल धार्मिक आस्था से जुड़ी नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है. आइए जानते हैं, हिंदू धर्म में सूर्य को जल क्यों अर्पित किया जाता है?

By: Preeti Rajput | Published: February 12, 2026 3:34:27 PM IST

हिंदू धर्म में सूर्य देव को ऊर्जा, जीवन और स्वास्थय का प्रतीक माना जाता है.
हिंदू धर्म में सूर्य देव को ऊर्जा, जीवन और स्वास्थय का प्रतीक माना जाता है.


Surya Dev Worship: हिंदू शास्त्रों में ब्रह्मांड का जीवनदाता कहा जाता है. पृथ्वी पर हर मौजूद जीव सूर्य की रोशनी और ऊर्जा पर निर्भर करता है. इसलिए सुबह के समय सूर्य का उदय होता है. इसे जल अर्पित करना आभार और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है. यह परंपरा अभी से नहीं हजारों सालों से चली आ रही है. इसका जिक्र ऋग्वेद, स्कंद पुराण और पद्म पुराण के ग्रंथों में भी मिलता है. 

You Might Be Interested In

जल चढ़ाने के पीछे धार्मिक मान्यता 

हिंदू धर्म में सूर्य देव को ऊर्जा, जीवन और स्वास्थय का प्रतीक माना जाता है. पुराणों के मुताबिक, सूर्य देव सभी देवताओं के साक्षी हैं. इसलिए, इन्हें साक्षी देवता भी कहा गया है. माना जाता है कि सुबह के समय सूर्य को जल अर्पित करने से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं. व्यक्ति को सौभाग्य, आरोग्य और शांति का आशीर्वाद देते हैं. 

सूर्य को जल अर्पण कैसे करें? 

  • काल सूर्यदय के समय स्नान करें और शुद्ध कपड़े पहनें.
  • तांबे के लौटे में शुद्ध जल भर लें.
  • पूर्व दिशा की तरफ मुख करने सूर्य को अर्घ्य दें और “ॐ सूर्याय नमः” मंत्र का जाप करें.
  • जल की धार सीधे सूर्य की किरणों पर जाए.
  • अर्घ्य देने के बाद सूर्य देव को प्रणाम करें

धार्मिक लाभ के बारे में जानें?

  • सूर्य देव को अर्घ्य देने से पाप नष्ट हो जाते हैं.
  • इससे सौभाग्य के प्राप्ति होती है.
  • इससे जीवन में उत्साह और शांति आती है.
  • यह उपाय कुंडली के सूर्य ग्रह को मजबूत करता है.
  •  धन, स्वास्थ्य और सफलता बनी रहती है. 

Ramadan 2026: रमजान में औरतों के लिए खास नियम! पीरियड्स में रोजा रखना ‘जायज या हराम’ ? क्या कहता है इस्लाम

You Might Be Interested In

क्या है वैज्ञानिक कारण?

इसका वैज्ञानिक कारण बहुत महत्वपूर्ण है. सुबह की सूर्य की किरणों में विटामिन D की भरपूर मात्रा होती है. जो हड्डियों और स्किन को लाभ पहुंचाने का कारण लाभदायक है. जब जल अर्पण करते समय सूर्य की किरणें जल से होकर आंखों तक पहुंचती है. इससे आंखों की रोशनी अच्छी होती है. यह काम मन को शांति देता है. साथ ही दिनभर के लिए सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है. सभी को सुबह जल्दी उठकर सूर्य को अर्घ्य देने से दिन की शुरुआत करनी चाहिए. 

Maha Shivratri 2026 Date:15 या 16 कब है महाशिवरात्रि, जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और रुद्राभिषेक के नियम

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता 

You Might Be Interested In
Tags: Surya Dev Worship
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रातभर चेहरे पर लगाएं Aloe Vera Gel, शीशे जैसी चमक...

February 12, 2026

कैसा रहेगा आज का मौसम?

February 12, 2026

इंटरनेट पर गर्दा उड़ा रहे ये भोजपुरी सॉन्ग्स

February 11, 2026

इन 7 ऑउटफिट में सारा अर्जुन ने दिखाया कातिलाना अंदाज

February 10, 2026

क्या सिर्फ सवाल पूछने के लिए किसी को गिरफ्तार कर...

February 8, 2026

इस वैलेंटाइन वीक अपने पर्टनर के साथ देखें ये Romantic...

February 7, 2026
Surya Dev Worship: क्यों हर हिंदू सूरज को चढ़ाता है जल? धार्मिक महत्व से ज्यादा है ये स्वास्थ्य का चमत्कारी; जानें क्या है इसके पीछे का कारण?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Surya Dev Worship: क्यों हर हिंदू सूरज को चढ़ाता है जल? धार्मिक महत्व से ज्यादा है ये स्वास्थ्य का चमत्कारी; जानें क्या है इसके पीछे का कारण?
Surya Dev Worship: क्यों हर हिंदू सूरज को चढ़ाता है जल? धार्मिक महत्व से ज्यादा है ये स्वास्थ्य का चमत्कारी; जानें क्या है इसके पीछे का कारण?
Surya Dev Worship: क्यों हर हिंदू सूरज को चढ़ाता है जल? धार्मिक महत्व से ज्यादा है ये स्वास्थ्य का चमत्कारी; जानें क्या है इसके पीछे का कारण?
Surya Dev Worship: क्यों हर हिंदू सूरज को चढ़ाता है जल? धार्मिक महत्व से ज्यादा है ये स्वास्थ्य का चमत्कारी; जानें क्या है इसके पीछे का कारण?