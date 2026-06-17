Home > धर्म > त्याग, धर्म और प्रेम की मूर्ति… सीता को क्यों लेना पड़ा रणचंडी का रूप? ऐसे किया कुंभकर्ण के दुष्ट पुत्र का वध

त्याग, धर्म और प्रेम की मूर्ति… सीता को क्यों लेना पड़ा रणचंडी का रूप? ऐसे किया कुंभकर्ण के दुष्ट पुत्र का वध

Ramayana Facts: ज्यादातर रामायण में माता सीता को सामान्यतः सौम्य, धैर्यवान और त्याग की मूर्ति के रूप में जाना जाता है, लेकिन कुछ पौराणिक कथाओं में उनका एक उग्र और शक्तिशाली स्वरूप भी वर्णित मिलता है. आज हम आपको आनंद रामायण में वर्णित एक ऐसे ही प्रसंग के बारे में बताएंगे, जब माताा सीता को रणचंडी का रूप धारण करना पड़ा. फिर स्वयं युद्ध के मैदान में कुंभकर्ण के पुत्र का वध किया.

By: Lalit Kumar | Published: June 17, 2026 9:12:25 AM IST

जानिए, माता सीता को क्यों धारण करना पड़ा चंड़ी का रूप. (AI)
जानिए, माता सीता को क्यों धारण करना पड़ा चंड़ी का रूप. (AI)


Ramayana Facts: मूल रामायम (Ramayana) की रचना महर्षि बाल्मीकि (Valmiki) ने संस्कृत भाषा में की थी, जिसे ‘आदिकाव्य’ यानी पहला महाकाव्य कहा जाता है. यह ग्रंथ केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि साहित्यिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है. समय के साथ रामायण की कथा भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में फैल गई. इसके बाद विभिन्न संतों और कवियों ने इसे अपनी-अपनी भाषाओं और सांस्कृतिक संदर्भों के अनुसार रूपांतरित किया. जैसे- रामचरित मानस (Ramcharitmanas), इसे तुलसीदास ने (Tulsidas) ने अवधी भाषा में लिखा. ज्यादातर रामायण में माता सीता को सामान्यतः सौम्य, धैर्यवान और त्याग की मूर्ति के रूप में जाना जाता है, लेकिन कुछ पौराणिक कथाओं में उनका एक उग्र और शक्तिशाली स्वरूप भी वर्णित मिलता है. आज हम आपको आनंद रामायण में वर्णित एक ऐसे ही प्रसंग के बारे में बताएंगे, जब माताा सीता को रणचंडी का रूप धारण करना पड़ा. फिर स्वयं युद्ध के मैदान में राक्षस का वध किया था.

त्याग, धैर्य, प्रेम की प्रतीक हैं माता सीता

यह तो हम सभी जानते हैं कि माता सीता केवल भगवान राम की अर्धांगिनी ही नहीं, बल्कि साक्षात् आदि शक्ति और भगवती का स्वरूप हैं. उनके स्वरूप की बात कई जाए, तो वह त्याग, धैर्य, प्रेम और अपार शक्ति का संगम हैं. लेकिन आनंद रामायण में यह वर्णन मिलता है कि माता सीता ने एक बार मां चंडी का रूप धारण किया था.

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बदला लेने के लिए तपस्या कर प्राप्त की शक्तियां 

आनंद रामायण के अनुसार, बात उस समय की है, जब बुराई का प्रतीक रावण और भाई कुंभकर्ण का भगवान राम के हाथों वध हुआ. इसके बाद कुंभकर्ण (Kumbhakarna) के पुत्र मूलकासुर (कुछ ग्रंथों में अलग-अलग नाम मिलता है) ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए भयंकर तपस्या कर अपार शक्ति प्राप्त कर ली थीं. वह इतना बलशाली हो गया कि देवता और ऋषि-मुनि भी उससे भयभीत रहने लगे. उसका आतंक बढ़ता गया और वह पिता के नक्शेकदम अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा.

मूलकासुर को प्राप्त था यह वरदान

कुंभकर्ण का पुत्र मूलकासुर बहुत मायावी और शक्तिशाली था. मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इसका नाम मूलकासुर पड़ा, जिसे अशुभ जानकर कुंभकर्ण ने जंगल में फिंकवा दिया था. मान्यता है कि, वहां मधुमक्खियों ने मूलकासुर को पाला. मूलकासुर जब बड़ा हुआ तो, उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्माजी को प्रसन्न किया और उसने यह वदरान प्राप्त किया कि कोई भी पुरुष या प्रमुख पराशक्ति (देवता) उसे नहीं मार सकेगा. उसका अंत केवल एक स्त्री के हाथों ही संभव था.

युद्ध के लिए भगवान राम को ललकारा

कथा के अनुसार, मूलाकसुर ने कुंभकर्ण और रावण की मृत्यु का बदला लेने के लिए प्रभु श्रीराम को युद्ध के लिए ललकारा. फिर युद्ध में मूलकासुर भगवान श्रीराम की सेना पर अकेले ही भारी पड़ रहा था. करीब 7 दिनों तक घोर युद्ध होता रहा. वरदान के चलते भगवान राम भी उसे परास्त नहीं कर पा रहे थे. बाद में पता चला कि, मूलकासुर को वरदान प्राप्त है. इसके बाद राम जी ने पुष्पक विमान को सीता जी को युद्ध भूमि में लाने के लिए भेजा. पति का संदेश सुनकर सीता जी तुरंत चल दीं और भगवान श्रीराम के आदेश पर वह मूलाकसुर का वध करने के लिए तैयार हो गईं.

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क्रोध में चंडी का रूप धारण कर किया मूलकासुर का वध

धर्म की रक्षा के लिए माता सीता ने क्रोध में ‘चंडी’ यानी काली का उग्र रूप धारण किया. उनका यह रूप अत्यंत भयावह और शक्तिशाली था, जिसे देखकर दुष्ट शक्तियां कांप उठीं. इसके बाद मूलकासुर और माता सीता के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया. दोनों के बीच कुछ समय तक घोर संग्राम हुआ, जिसमें पृथ्वी तक कांप उठी. अंततः माता सीता ने अपने दिव्य अस्त्र ‘चंडिकास्त्र’ का प्रयोग किया. इस शक्तिशाली अस्त्र के प्रहार से मूलकासुर का सिर धड़ से अलग होकर लंका के द्वार पर जा गिरा. यह दृश्य देखकर राक्षसों में हाहाकार मच गया और वे भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे. मूलकासुर का वध करने के बाद माता सीता पुनः अपने पुराने रूप में लौट आईं.

Tags: DharmLord Ramamata sitaramayana facts
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