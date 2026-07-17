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दुर्योधन का वास्तविक नाम जानकर हो जाएंगे हैरान! परेशान होकर खुद बदल लिया था महाभारत के इस विलेन ने अपना नाम

Duryodhana Real Name: महाभारत के असली विलेन दुर्योधन का नाम बचपन से ये नहीं था, बल्कि उसका नाम सुयोधन था. लेकिन बाद में उसने खुद अपना नाम बदलकर दुर्योधन रख लिया. दुर्योधन ने कई तरह की परिस्थितियों से तंग आकर अपना नाम बदल दिया था.

By: Shivangi Shukla | Last Updated: July 17, 2026 4:03:10 PM IST

दुर्योधन का वास्तविक नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
दुर्योधन का वास्तविक नाम जानकर हो जाएंगे हैरान


Duryodhan Real Name In Mahabharat : दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के सबसे मुख्य विलेन दुर्योधन के स्वभाव पर कई समीक्षाकारों ने टीकाएं लिखी हैं. लगभग सभी ने उसे दुर्जन और दुष्ट प्रवृत्ति का ही बताया है, लेकिन हर पात्र से जुड़ी कुछ कहानियां ऐसी हैं, जिनके बारे में कम लोगों को ही जानकारी है.

ऐसा ही कुछ दुर्योधन के साथ भी है. हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के बड़े पुत्र दुर्योधन का मूल रूप से यह नाम नहीं थे. धृतराष्ट्र और गांधारी ने अपने बेटे का नाम सुयोधन रखा था, जिसका अर्थ है ‘एक ऐसा व्यक्ति जिसे कभी हराया नहीं जा सकता.’ लेकिन ऐसा कहा जाता है कई तरह की परिस्थितियों और अपने अपमान से तंग होकर उसने अपना नाम खुद ही बदलकर दुर्योधन रख लिया था. 

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बचपन से हुआ मामा शकुनि का प्रभाव 

दुर्योधन को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ उनके मामा शकुनि का था. शकुनि ने अपनी बहन गांधारी की शादी नेत्रहीन धृतराष्ट्र से कराने पर हस्तिनापुर के विनाश की कसम खाई थी. उन्होंने इसके लिए अपने भांजे दुर्योधन को मोहरा बनाया और बचपन से ही उसको बिगाड़ने लगा. शकुनि ने ही दुर्योधन के मन में पांडवों  खिलाफ नफरत के बीज बोये थे.

धृतराष्ट्र का पुत्रमोह और असुरक्षा की भावना 

धृतराष्ट्र बड़े भाई थे इसलिए नियम के अनुसार राजा उनको बनना था, लेकिन उनके नेत्रहीन होने की वजह से भीष्म पितामह ने इस पर आपत्ति जताई थी और पाण्डु को राजा बना दिया था, जिसे लेकर धृतराष्ट्र के मन में असुरक्षा का भाव आ गया था. इसके बाद जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो धृतराष्ट्र पुत्रमोह में पड़ गए और उनकी गलत बातों पर भी उसको कभी नहीं टोका, जिसकी वजह से दुर्योधन की दुष्टता बढ़ती जा रही थी. वहीं दूसरी ओर पाण्डवों की कुशलता और युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता देखकर धृतराष्ट्र के मन में असुरक्षा बढ़ती ही जा रही थी.

दुर्योधन की हार 

महाभारत के युद्ध में दुर्योधन ने भीम के साथ गदा युद्ध किया था. भीम और दुर्योधन दोनों ही बेहतरीन गदा योद्धा थे, लेकिन भीम ने छल से दुर्योधन को हरा दिया था. भीम ने दुर्योधन को जांघ पर वार किया था जबकि युद्ध के नियम के अनुसार गदा से सिर्फ ऊपरी शरीर पर ही वार किया जा सकता है. इसके पहले श्रीकृष्ण ने भी माया रची थी, जब गांधारी ने दुर्योधन को नग्न अपने सामने बुलाया था. कृष्ण के कहने पर दुर्योधन अपनी कमर के चारों ओर केले का पत्ता लपेटकर चले गए, जिससे उनका वो हिस्सा कमजोर रह गया था.

Tags: home-hero-pos-7Mahabharatmahabharata story
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