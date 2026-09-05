धृतराष्ट्र क्यों जन्मे थे अंधे? पिछले जन्म के किस पाप कर्म का मिला फल, हंस के परिवार से जुड़ी है ये रोचक कथा

Dhritarashtra Blind Birth: महाभारत में धृतराष्ट्र का नाम आते ही सबसे पहले उनकी आंखों के सामने अंधकार की तस्वीर उभरती है. वे हस्तिनापुर के राजा थे, लेकिन जन्म से ही नेत्रहीन थे. ऐसे में लोगों का सवाल होता है कि, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या यह सिर्फ उनकी मां अंबिका की एक भूल का परिणाम था या इसके पीछे पिछले जन्म का कोई कर्म भी जुड़ा था?

धृतराष्ट्र के अंधे जन्म लेने को लेकर एक बेहद प्रचलित धार्मिक कथा है, जिसमें एक राजा, हंस का परिवार और उसके सौ बच्चों की दर्दनाक कहानी जुड़ी है. मान्यता है कि, इसी कर्म का फल धृतराष्ट्र को अगले जन्म में मिला और उनके सौ पुत्रों का भी महाभारत युद्ध में अंत हुआ. हालांकि, यह कथा मूल महाभारत के बजाय बाद की धार्मिक परंपराओं और कथाओं में प्रचलित है.

मूल महाभारत में क्या है धृतराष्ट्र के अंधे होने का कारण?

महाभारत के अनुसार, धृतराष्ट्र, विचित्रवीर्य की पत्नी अंबिका और महर्षि वेदव्यास के पुत्र थे. विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद कुरुवंश को आगे बढ़ाने के लिए सत्यवती ने वेदव्यास से नियोग द्वारा संतान उत्पन्न करने का आग्रह किया. कथा की मानें तो, जब वेदव्यास अंबिका के सामने पहुंचे तो उनका तेजस्वी और कठोर स्वरूप देखकर अंबिका भयभीत हो गईं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं. परिणामस्वरूप उनके गर्भ से जन्म लेने वाला पुत्र नेत्रहीन हुआ. यही पुत्र आगे चलकर धृतराष्ट्र कहलाया.

पिछले जन्म में कौन थे धृतराष्ट्र?

लोकप्रिय कथा के अनुसार, पिछले जन्म में धृतराष्ट्र एक शक्तिशाली और प्रतापी राजा थे. एक दिन उनके बगीचे या जलाशय के पास हंस का एक परिवार आकर रहने लगा. उस परिवार में हंस और हंसिनी के साथ उनके बच्चे भी थे. कहा जाता है कि, हंस अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर यात्रा पर चला गया. इसी दौरान राजा के रसोइए ने एक हंस के बच्चे का मांस पकाकर राजा को खिला दिया.

राजा को उसका स्वाद पसंद आया और उन्होंने रोज ऐसा ही मांस परोसने का आदेश दे दिया. इसके बाद अनजाने में नहीं, बल्कि अपनी इच्छा और आदेश के कारण राजा उस हंस परिवार के बच्चों की हत्या करवाते रहे. एक कथा में इन बच्चों की संख्या 100 बताई गई है.

हंस माता-पिता ने दिया श्राप

जब हंस वापस लौटा तो उसे अपने बच्चों के गायब होने का पता चला. पूछताछ के बाद उसे राजा के आदेश की जानकारी हुई. कथा के अनुसार, हंस और हंसिनी ने राजा को उसके क्रूर कर्म का परिणाम भुगतने का श्राप दिया. मान्यता है कि, उन्होंने कहा कि जिस तरह राजा ने उनके परिवार को उजाड़ा और उनकी आंखों के सामने उनके बच्चों को खत्म किया, उसी तरह अगले जन्म में वह अंधा होगा और उसके सामने ही उसके सौ पुत्रों का विनाश होगा. यही वजह बताई जाती है कि धृतराष्ट्र को जन्म से अंधापन मिला और उनके सौ कौरव पुत्र भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए.