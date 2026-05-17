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Family Planning Astrology: करियर के लिए देर से बच्चे की प्लानिंग पड़ सकती है भारी, जानिए क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य

Delayed Childbirth: आज के समय में ज्यादातर कपल करियर के वजह से फैमिली प्लानिंग टालते रहते हैं. हालांकि ज्योतिष शास्त्र में इसे गलत माना जाता है. आइए जानते हैं इसके बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 17, 2026 6:45:52 PM IST

करियर के लिए देर से बच्चे की प्लानिंग पड़ सकती है भारी
करियर के लिए देर से बच्चे की प्लानिंग पड़ सकती है भारी


Delayed Childbirth: आज के समय में ज्यादातर कपल करियर के वजह से शादी के बाद लंबे समय तक फैमिली प्लानिंग टालते रहते हैं. हालांकि ज्योतिष शास्त्र में इसे लेकर अलग दृष्टिकोण बताया गया है. ज्योतिषाचार्यों अनुसार, संतान सुख में जानबूझकर अधिक देरी करना भविष्य में कई तरह की परेशानियों का कारण बन सकता है.

उनका कहना है कि संतानोत्पत्ति केवल पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी गई है. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक संतान सुख को टालता है, तो इसका असर मानसिक, पारिवारिक और ग्रहों की स्थिति पर भी पड़ सकता है.

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 करियर के कारण फैमिली प्लानिंग टालना कितना सही?

आजकल कई लोग यह सोचकर बच्चे की प्लानिंग देर से करते हैं कि पहले करियर में स्थिरता हासिल कर ली जाए. कुछ लोग आर्थिक मजबूती और बेहतर भविष्य के नाम पर भी इस फैसले को आगे बढ़ाते रहते हैं.लेकिन ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार जरूरत से ज्यादा देरी आगे चलकर मानसिक तनाव, अकेलापन और पारिवारिक परेशानियों का कारण बन सकती है. कहा जाता है कि जब माता-पिता की उम्र ज्यादा हो जाती है और बच्चे छोटे होते हैं, तब दोनों पीढ़ियों के बीच जिम्मेदारियों का संतुलन बनाना मुश्किल हो सकता है.

 ज्योतिष में क्यों महत्वपूर्ण माना गया है संतान सुख?

ज्योतिष शास्त्र में कुंडली का पंचम भाव संतान और भविष्य की पीढ़ी से जुड़ा माना जाता है. बृहस्पति ग्रह को संतान सुख का मुख्य कारक बताया गया है. मान्यता है कि अगर व्यक्ति संतान सुख को लगातार नजरअंदाज करता है, तो बृहस्पति ग्रह कमजोर या अशुभ प्रभाव देने लग सकता है.ज्योतिषाचार्यों के अनुसार बृहस्पति के अशुभ होने से दांपत्य जीवन, मानसिक शांति और पारिवारिक सुख पर असर पड़ सकता है. कुछ मान्यताओं में इसे संतान दोष या सर्प दोष से भी जोड़कर देखा जाता है.

 सर्प दोष और संतान दोष को लेकर क्या कहती हैं मान्यताएं?

धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं में कहा गया है कि गर्भपात, संतान सुख में अत्यधिक देरी या संतान की उपेक्षा करने से कुंडली में दोष उत्पन्न हो सकते हैं. इन्हें कुछ लोग सर्प दोष या संतान दोष के रूप में देखते हैं.हालांकि इन बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन कई लोग आज भी इन्हें पारंपरिक मान्यताओं के रूप में मानते हैं.

 शनि और मंगल का क्या प्रभाव माना जाता है?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर शनि ग्रह पंचम भाव पर प्रभाव डालता है तो संतान प्राप्ति में देरी या बाधाएं आ सकती हैं. वहीं मंगल ग्रह को गर्भ और ऊर्जा का कारक माना गया है.मान्यता है कि मंगल की अशुभ स्थिति गर्भपात या संतान संबंधी परेशानियों का कारण बन सकती है. इसलिए ज्योतिष में सही समय पर परिवार बढ़ाने को शुभ माना गया है.

 क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य?

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार केवल करियर, तनाव या सामाजिक दबाव के कारण लंबे समय तक फैमिली प्लानिंग टालना भविष्य में भावनात्मक और पारिवारिक परेशानियां बढ़ा सकता है. उनका कहना है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है और हर निर्णय सोच-समझकर लेना चाहिए.

  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Delayed Childbirthfamily planningSantan DoshSarp Dosh
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