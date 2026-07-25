मंगलवार के व्रत में हनुमानजी को क्यों चढ़ाई जाती है बूंदी? जानें धार्मिक मान्यता, पूजा विधि और आध्यात्मिक महत्व

Tuesday fast: भगवान हनुमान को संकटमोचन, अष्टसिद्धि और नव निधि के दाता के रूप में पूजा जाता है. मंगलवार और शनिवार का दिन उनकी आराधना के लिए विशेष माना जाता है. इन दिनों लाखों श्रद्धालु व्रत रखकर हनुमानजी की पूजा करते हैं और उन्हें बूंदी या बेसन के लड्डू का भोग अर्पित करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमानजी को बूंदी का ही प्रसाद क्यों चढ़ाया जाता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, बूंदी का भोग अर्पित करने से भगवान हनुमान शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों के जीवन से संकट, भय, बाधाएं तथा ग्रहों के अशुभ प्रभाव दूर होने की मान्यता है.

हनुमानजी को बूंदी का भोग क्यों लगाया जाता है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान हनुमान को सिंदूरी रंग अत्यंत प्रिय है. बूंदी और बेसन के लड्डू का सुनहरा-केसरिया रंग वीरता, ऊर्जा, पराक्रम और मंगल का प्रतीक माना जाता है. यही कारण है कि अधिकांश हनुमान मंदिरों में बूंदी का प्रसाद चढ़ाने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है. मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक बूंदी का भोग अर्पित करने से भगवान हनुमान प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं.

बूंदी का प्रसाद चढ़ाने से क्या मिलते हैं धार्मिक लाभ?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमानजी को बूंदी या बेसन के लड्डू का भोग लगाने से जीवन की अनेक बाधाएं दूर होती हैं. इसे शनि दोष, साढ़ेसाती, ढैय्या और अन्य ग्रह दोषों के अशुभ प्रभाव को कम करने वाला भी माना जाता है. साथ ही भय, नकारात्मक ऊर्जा और मानसिक तनाव से राहत मिलने की भी मान्यता है. श्रद्धालु मानते हैं कि इस प्रसाद के माध्यम से भगवान हनुमान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है.

हनुमान व्रत रखने का धार्मिक महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान हनुमान का व्रत रखने से व्यक्ति में साहस, आत्मविश्वास और मानसिक शांति का संचार होता है. नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ और हनुमानजी की पूजा करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं. यह व्रत शनि दोष और साढ़ेसाती के प्रभाव को कम करने में भी लाभकारी माना जाता है. मान्यता है कि श्रद्धा और नियमपूर्वक व्रत करने से स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि, कार्यों में सफलता और परिवार में खुशहाली बनी रहती है.

मंगलवार के व्रत में ऐसे करें हनुमानजी की पूजा

हनुमान व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ अथवा लाल रंग के वस्त्र धारण करें. इसके बाद भगवान हनुमान को चमेली का तेल, सिंदूर, लाल फूल, पान, बूंदी या बेसन के लड्डू अर्पित करें. पूजा के दौरान हनुमान चालीसा, बजरंग बाण अथवा सुंदरकांड का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. साथ ही ‘ॐ हनुमते नमः’ मंत्र का जाप करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है. दिनभर सात्विक भोजन करें और अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करें.

व्रत के दिन किन बातों का रखें विशेष ध्यान?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हनुमान व्रत के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और अन्य तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए. क्रोध, झूठ, अपशब्द और किसी का अपमान करने से भी बचना चाहिए. इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना तथा मन, वचन और कर्म की पवित्रता बनाए रखना शुभ माना जाता है. पूजा के समय मन को एकाग्र रखकर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान हनुमान का स्मरण करना चाहिए.

सेवा और दान का भी है विशेष महत्व

हनुमानजी की पूजा केवल भोग और मंत्र जाप तक सीमित नहीं मानी जाती. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मंगलवार के दिन गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना, भोजन कराना और दान-पुण्य करना भी भगवान हनुमान को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ माध्यम माना जाता है. सेवा भाव, अनुशासन और धर्म के प्रति समर्पण व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला माना गया है.