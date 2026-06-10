21 दिन बाद खुला था दरवाजा और बदल गई इतिहास की कहानी! आखिर क्यों भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां होती हैं अधूरी? जानिए सदियों पुराना रहस्य

Lord Jagannath Story: भगवान जगन्नाथ का नाम सुनते ही ओडिशा के पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है. हर साल निकलने वाली भव्य रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों का अनोखा स्वरूप आज भी लोगों के मन में कई सवाल खड़े करता है. आखिर अन्य देवी-देवताओं की तरह इनकी मूर्तियां पूर्ण रूप में क्यों नहीं हैं? इनके हाथ-पैर क्यों दिखाई नहीं देते? यह रहस्य सदियों से लोगों की जिज्ञासा का विषय बना हुआ है.

अन्य देवी-देवताओं से बिल्कुल अलग है भगवान जगन्नाथ का स्वरूप

हिंदू धर्म में अधिकांश देवी-देवताओं की मूर्तियां मानव आकृति में बनाई जाती हैं. इनमें हाथ, पैर, कान, गर्दन और शरीर की बनावट स्पष्ट दिखाई देती है. लेकिन भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां इस परंपरा से बिल्कुल अलग हैं.इन मूर्तियों में बड़े-बड़े गोल नेत्र दिखाई देते हैं, जबकि हाथ-पैर पूर्ण रूप में नहीं बने होते. यही वजह है कि पहली बार दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के मन में यह सवाल जरूर उठता है कि भगवान का यह स्वरूप इतना अलग क्यों है.

नीम की लकड़ी से तैयार होती हैं मूर्तियां

भगवान जगन्नाथ की प्रतिमाएं पत्थर या धातु की नहीं, बल्कि विशेष प्रकार की नीम की लकड़ी से बनाई जाती हैं. एक निश्चित समय के बाद इन प्रतिमाओं को बदलने की परंपरा भी है, जिसे नवकलेवर कहा जाता है.धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन मूर्तियों का निर्माण विशेष विधि-विधान और परंपराओं का पालन करते हुए किया जाता है. यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर की परंपराएं दुनिया के अन्य मंदिरों से अलग मानी जाती हैं.

बड़ी-बड़ी आंखों का क्या है रहस्य?

भगवान जगन्नाथ की विशाल गोल आंखें उनके स्वरूप की सबसे खास पहचान हैं. धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, ये आंखें भगवान की सर्वव्यापकता और सर्वदर्शी स्वरूप का प्रतीक मानी जाती हैं.मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों पर हर समय नजर रखते हैं. उनकी दृष्टि किसी जाति, वर्ग, धर्म या सामाजिक भेदभाव से परे सभी पर समान रूप से रहती है. यही वजह है कि उनकी आंखों को करुणा, संरक्षण और समानता का प्रतीक माना जाता है.

अधूरी मूर्तियों के पीछे जुड़ी है रोचक पौराणिक कथा

पौराणिक कथाओं के अनुसार, प्राचीन काल में मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे. एक रात उन्हें स्वप्न में नीलमाधव के दर्शन हुए. इसके बाद उन्होंने भगवान की खोज शुरू करवाई.काफी प्रयासों के बाद पता चला कि नीलमाधव एक वनवासी परिवार की पूजा में विराजमान हैं. जब राजा वहां पहुंचे तो भगवान अंतर्ध्यान हो चुके थे. उसी समय उन्हें आकाशवाणी हुई कि भगवान जल्द ही नए स्वरूप में प्रकट होंगे.कुछ समय बाद समुद्र किनारे एक विशाल दिव्य नीम की लकड़ी का तना बहकर आया. आकाशवाणी के अनुसार उसी लकड़ी से भगवान की मूर्तियां बनाने का निर्णय लिया गया.

जब रानी ने खुलवा दिया बंद कमरा

कथा के अनुसार, एक वृद्ध कारीगर मूर्तियां बनाने के लिए आया. उसने शर्त रखी कि जब तक उसका काम पूरा न हो जाए, कोई भी कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा.राजा ने उसकी शर्त स्वीकार कर ली. कई दिनों तक कमरे से कोई आवाज नहीं आई. समय बीतने के बाद रानी चिंतित हो गईं और उन्होंने दरवाजा खुलवा दिया.जैसे ही दरवाजा खोला गया, वृद्ध कारीगर वहां से गायब हो चुका था. कमरे में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां रखी थीं. माना जाता है कि वही वृद्ध कारीगर स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे.

श्रद्धालुओं के लिए क्यों खास है यह स्वरूप?

भगवान जगन्नाथ का अनोखा रूप केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि समानता, प्रेम और स्वीकार्यता का प्रतीक भी माना जाता है. उनकी बड़ी आंखें और अधूरा स्वरूप यह संदेश देता है कि भगवान हर किसी को अपने करीब मानते हैं और किसी भी भेदभाव से ऊपर हैं.इसी कारण पुरी का जगन्नाथ मंदिर और भगवान का यह अनूठा स्वरूप दुनिया भर के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है.