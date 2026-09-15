धृतराष्ट्र के 100 नहीं, 101 बेटे थे! कौन था वैश्य महिला से जन्मा युयत्सु? महाभारत में क्यों चुना पांडवों का साथ

Yuyutsu Mahabharat Story: महाभारत की कहानी में जब कौरवों का नाम लिया जाता है, तो सबसे पहले दुर्योधन, दुशासन और उनके 98 भाइयों का जिक्र होता है. आमतौर पर कहा जाता है कि धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे. लेकिन, शायद आप ये नहीं जानते हैं कि धृतराष्ट्र के 100 नहीं, बल्कि 101 पुत्र थे? इन 101 में से एक ऐसा भी था, जो कौरव होते हुए भी दुर्योधन की नीतियों से सहमत नहीं था. जी हां, उस योद्धा का नाम युयुत्सु था. खास बात यह है कि युयुत्सु ने महाभारत के सबसे बड़े युद्ध में अपने ही भाइयों का साथ छोड़कर पांडवों का पक्ष चुना था. पढ़िए युयुत्सु के जन्म से लेकर महाभारत में पांडवों का साथ चुनने की पूरी कथा-

वैश्य महिला से जन्मे थे युयुत्सु

महाभारत के आदि पर्व में धृतराष्ट्र के पुत्रों के जन्म का वर्णन मिलता है. गांधारी से धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और एक पुत्री दुश्शला हुई थीं. वहीं, गांधारी के गर्भवती रहने के दौरान धृतराष्ट्र की सेवा करने वाली एक वैश्य महिला से भी उनका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम युयुत्सु रखा गया. इस तरह युयुत्सु धृतराष्ट्र के 100 कौरव पुत्रों से अलग उनके अतिरिक्त पुत्र थे. यानी धृतराष्ट्र के कुल 101 पुत्र थे. महाभारत में युयुत्सु को पराक्रमी और बुद्धिमान बताया गया है.

दुर्योधन से अलग थी युयुत्सु की सोच

युयुत्सु का पालन-पोषण कौरव राजपरिवार के बीच ही हुआ था, लेकिन उनकी सोच अपने सौ भाइयों से काफी अलग थी. वह दुर्योधन की कई नीतियों और गलत कार्यों का समर्थन नहीं करते थे. युयुत्सु ने पांडवों के प्रति होने वाले अन्याय को भी देखा था. यही वजह थी कि जब कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की स्थिति आई, तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था- भाई का साथ दें या धर्म का?

युद्ध शुरू होने से पहले बदल लिया पक्ष

कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से ठीक पहले जब पांडव और कौरव आमने-सामने खड़े थे, तब युधिष्ठिर ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति धर्म और न्याय के पक्ष में आना चाहता है, वह पांडवों के साथ आ सकता है. कहा जाता है कि, उस समय युयुत्सु ने आगे बढ़कर पांडवों का साथ चुन लिया. उन्होंने अपने सौ कौरव भाइयों की सेना छोड़ दी और धर्मराज युधिष्ठिर के पक्ष में आ गए. यह फैसला आसान नहीं था. सामने उनके अपने भाई दुर्योधन और दुशासन थे, जबकि दूसरी ओर पांडव थे. लेकिन, युयुत्सु ने रिश्ते से ऊपर न्याय को महत्व दिया.

युद्ध के बाद भी जीवित रहे युयुत्सु

महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष के लगभग सभी प्रमुख योद्धाओं का अंत हो गया. दुर्योधन, दुशासन और कौरवों के अन्य भाई भी युद्ध में मारे गए. लेकिन, युयुत्सु उन चुनिंदा कौरवों में रहे जो युद्ध के बाद जीवित थे. यही वजह है कि युयुत्सु का चरित्र महाभारत में बेहद अलग दिखाई देता है. वह जन्म से कौरव थे, लेकिन उनके फैसले उन्हें धर्म के पक्ष में खड़ा करते हैं.