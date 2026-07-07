Home > धर्म > वानर सेना के ‘इंजीनियर’ नील कौन थे? जिन्होंने नल के साथ राम सेतु का किया निर्माण, रोचक है प्रमुख सेनापति की कथा

वानर सेना के ‘इंजीनियर’ नील कौन थे? जिन्होंने नल के साथ राम सेतु का किया निर्माण, रोचक है प्रमुख सेनापति की कथा

Ramayana Katha: रामायण में श्रीराम, हनुमान और लक्ष्मण जैसे प्रमुख पात्रों के साथ कई ऐसे अनसुने नायक भी हैं, जिनके बिना लंका विजय की कल्पना भी अधूरी मानी जाती है. इन्हीं में से एक थे वानर सेना के पराक्रमी सेनापति नील. उन्होंने नल के साथ मिलकर लाखों वानर सेना का नेतृत्व किया. अब सवाल है कि आखिर, नील कौन थे? किस वरदान के कारण उनके फेंके पत्थर पानी में नहीं डूबे? पढ़िए कथा-

By: Lalit Kumar | Published: July 7, 2026 3:10:27 PM IST

जानिए, कौन थे नील.
जानिए, कौन थे नील.


Ramayana Katha: सनातन धर्म का महान महाकाव्य रामायण केवल भगवान श्रीराम के जीवन का वर्णन नहीं है, बल्कि यह साहस, त्याग, मित्रता, कर्तव्य और अद्भुत चरित्रों का खजाना है. इसमें हर प्रसंग अपने आप में रोचक है. इस ग्रंथ में श्रीराम, हनुमान और लक्ष्मण जैसे प्रमुख पात्रों के साथ कई ऐसे अनसुने नायक भी हैं, जिनके बिना लंका विजय की कल्पना भी अधूरी मानी जाती है. इन्हीं में से एक थे वानर सेना के पराक्रमी सेनापति नील. उन्होंने नल के साथ मिलकर लाखों वानर सेना का नेतृत्व किया. फिर लंका जाने के लिए समुद्र पर रामसेतु का निर्माण किया और श्रीराम के विजय अभियान को नई दिशा दी. यही वजह है कि उन्हें रामायण का ‘इंजीनियर’ भी कहा जाता है. अब सवाल है कि आखिर, नील कौन थे? किस वरदान के कारण उनके फेंके पत्थर पानी में नहीं डूबे? पढ़िए रोचक कथा-

कौन थे नील?

वाल्मीकि रामायण के अनुसार, नील वानरराज सुग्रीव की सेना के प्रमुख सेनापतियों में से एक थे. कई पौराणिक मान्यताओं में उन्हें अग्निदेव का पुत्र बताया गया है. वे अद्भुत पराक्रमी, बुद्धिमान और सेना के नेतृत्व की क्षमता वाले योद्धा थे. वानर सेना में उनका विशेष सम्मान था और कठिन से कठिन कार्य की जिम्मेदारी उन्हें ही सौंपी जाती थी.

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नल-नील के फेंके पत्थर पानी में नहीं डूबे?

लोक मान्यताओं के अनुसार, नील और नल बचपन में बेहद शरारती थे. वे ऋषि-मुनियों की पूजा सामग्री और शिवलिंग जैसी पवित्र वस्तुओं को उठाकर नदी में फेंक दिया करते थे. उनकी इस आदत से परेशान होकर ऋषियों ने उन्हें ऐसा वरदान दिया कि उनके हाथों से जल में फेंकी गई कोई भी वस्तु डूबेगी नहीं, बल्कि पानी पर तैरने लगेगी. बाद में यही वरदान रामसेतु निर्माण का सबसे बड़ा आधार बना.

रामसेतु निर्माण में निभाई अहम भूमिका

जटायु के भाई संपाती से जब माता सीता का पता चला तो श्रीराम अपनी सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे. उस वक्त सबसे बड़ी चुनौती समुद्र पार कर लंका पहुंचने की थी. समुद्र देव के मार्गदर्शन के बाद नल और नील को पुल निर्माण की जिम्मेदारी दी गई. बता दें कि, नल को निर्माण कला में महारत हासिल थी, जबकि नील ने विशाल वानर सेना का नेतृत्व किया. उन्होंने पत्थरों, शिलाओं और वृक्षों को व्यवस्थित ढंग से एकत्रित करवाया और उन्हें समुद्र में इस प्रकार स्थापित कराया कि एक मजबूत सेतु तैयार हो गया.

युद्धभूमि में भी दिखा नल-नील का पराक्रम

नील केवल निर्माण कार्य तक सीमित नहीं रहे. लंका युद्ध के दौरान उन्होंने कई राक्षस योद्धाओं से वीरतापूर्वक युद्ध किया. वे अग्रिम पंक्ति के सेनापति थे और अपने साहस से वानर सेना का मनोबल लगातार बढ़ाते रहे. उनकी रणनीति और नेतृत्व ने श्रीराम की सेना को संगठित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

Tags: Dharmramayana factsramayana kathareligion news
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