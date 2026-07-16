क्या आप जानते हैं राम भगवान की बड़ी बहन का नाम? क्यों नहीं है ‘रामचरितमानस’ में उनका उल्लेख!

हर कोई ये जानता है कि प्रभु श्रीराम के तीन भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न; लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि राम भगवान की एक बड़ी बहन भी थीं.

सुनकर हैरानी हो रही है न? प्रभु श्रीराम से भी पहले राजा दशरथ और माता कौशल्या ने एक पुत्री को जन्म दिया था, जिनका नाम था शांता. हालांकि, रामचरितमानस में उनका कोई जिक्र नहीं है. आइये जानते हैं क्या है शांता की कहानी!

पुत्र नहीं पुत्री थीं राजा दशरथ की पहली संतान

शांता अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी पटरानी कौशल्या की सबसे बड़ी पुत्री थीं, इस प्रकार वे जन्म से राम की बड़ी बहन थीं. उन्हें वेदों, कला, शिल्प और युद्धकला का ज्ञान था और वे हर लिहाज से असाधारण रूप से सुंदर और गुणवान मानी जाती थीं. फिर भी वाल्मीकि रामायण की मुख्य कथा में उनका उल्लेख दशरथ की पुत्री के रूप में नहीं मिलता. मूल ग्रंथ में पुत्रकामेष्टि यज्ञ करने वाले ऋष्यश्रृंग और उनकी पत्नी शांता का उल्लेख है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं किया गया है कि शांता दशरथ की जैविक संतान थीं. महाभारत, श्रीमद् भागवतम् और बाद की क्षेत्रीय रामायण परंपराओं में ही यह संबंध पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है.

क्यों नहीं मिलता शांता का जिक्र

रामायण में और रामचरितमानस में शांता का उल्लेख न मिलने की मुख्य वजह ये है कि ये महाकाव्य भगवान राम की कहानी है, और शांता का जन्म राम के जन्म से काफी पहले हो गया था और उनका पालन-पोषण उनके माता-पिता के घर अयोध्या नहीं, बल्कि अपने मौसा मौसी के घर अंग राज्य में हुआ था. दरअसल, दशरथ के बचपन के मित्र अंग राज्य के राजा रोमापद थे. वहीं रोमापद की रानी वर्षिनी, कौशल्या की बड़ी बहन थीं. दोनों रानियों ने आपस में एक समझौता किया: उनमें से जिसके पहले संतान होगी, वह उस संतान को दूसरी को सौंप देगी. जब दशरथ और कौशल्या की पुत्री शांता का जन्म हुआ, तो वह इस प्रतिज्ञा को पूरा करने वाली संतान बनीं. उन्हें रोमापाद और वर्षिनी को गोद दे दिया गया, जिनके अपने कोई संतान नहीं थी, और उन्होंने शांता को अंग की राजकुमारी के रूप में पाला-पोसा.