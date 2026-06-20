Home > धर्म > राजा दशरथ और माता कौशल्या पूर्व जन्म में कौन थे? उन्हीं घर क्यों हुआ विष्णु जी का 7वां अवतार, श्रीराम जन्म का रहस्य

राजा दशरथ और माता कौशल्या पूर्व जन्म में कौन थे? उन्हीं घर क्यों हुआ विष्णु जी का 7वां अवतार, श्रीराम जन्म का रहस्य

Ram Janm ka Rahasya: रामायण में ऐसे कई प्रसंग हैं जो आज भी लोगों को चकित कर देते हैं. कुछ अनसुनी कथाओं को जानकर सच में इनकी गहराई के बारे में जानने की इच्छा बढ़ जाती है. ऐसा ही एक रोचक कथा है राजा दशरथ और माता कौशल्या के पूर्व जन्म का रहस्य. ऐसे में सवाल होता है कि आखिर, पूर्व जन्म में कौन थे राजा दशरथ और माता कौशल्या? भगवान विष्णु ने उन्हीं के घर में क्यों लिया अवतार?

By: Lalit Kumar | Published: June 20, 2026 1:02:16 PM IST

पूर्व जन्म कौन थे राजा दशरथ और माता कौशल्या. (AI)
पूर्व जन्म कौन थे राजा दशरथ और माता कौशल्या. (AI)


Ram Janm ka Rahasya: सनातन धर्म का महाकाव्य रामायण (Ramayana) रोचक, प्रेरणादायक और रहस्यमयी प्रसंगों से भरा पड़ा है. यह केवल भगवान राम (Rama) की जीवन कथा नहीं, बल्कि मानव जीवन के आदर्शों, कर्तव्यों और रिश्तों की गहराई को समझाने वाला ग्रंथ है. रामायण में ऐसे कई प्रसंग हैं जो आज भी लोगों को चकित कर देते हैं. चाहे वह राम का 14 वर्ष का वनवास हो, माता सीता का हरण हो या फिर हनुमान जी (Hanuman Ji) का समुद्र लांघकर लंका पहुंचना हो. कुछ अनसुनी कथाओं को जानकर सच में इनकी गहराई के बारे में जानने की इच्छा बढ़ जाती है. ऐसा ही एक रोचक कथा है राजा दशरथ और माता कौशल्या के पूर्व जन्म का रहस्य. ऐसे में सवाल होता है कि आखिर, पूर्व जन्म में कौन थे राजा दशरथ और माता कौशल्या? भगवान विष्णु ने उन्हीं के घर में क्यों लिया अवतार? जानिए भगवान राम के जन्म से जुड़ा रहस्य- 

राजा दशरथ और माता कौशल्या पूर्व जन्म में कौन थे? उन्हीं घर क्यों हुआ विष्णु जी का 7वां अवतार, श्रीराम जन्म का रहस्य

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राजा दशरथ और माता कौशल्या पूर्व जन्म में कौन थे

पुराणों के अनुसार, राजा दशरथ (Dasharatha) और माता कौशल्या (Kaushalya) पूर्व जन्म में साधारण राजा-रानी नहीं, बल्कि सृष्टि के प्रथम मानव स्वंयम्भू मनु (Manu) और उनकी पत्नी शतरूपा (Shatarupa) थे. दोनों ही जगत के पालनहार भगवान विष्णु के परम भक्त थे. हालांकि, कुछ अन्य हिंदू ग्रंथों और पुराणों में माता कौशल्या को देव माता अदिति का अवतार भी माना गया है. 

भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के घर ही क्यों लिया अवतार

बात उस वक्त की है जब राज स्वायम्भु मनु और शतरूपा ने भगवान विष्णु को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी. उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने प्रकट होकर जब वरदान मांगने के लिए कहा तो स्वंयम्भू मनु और शतरूपा ने भगवान से वरदान स्वरूप भगवान विष्णु को पुत्र रूप में पाने की इच्छा जताई. इसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि, त्रेतायुग में आप दोनों अयोध्या के महाराजा और महारानी बनेंगे. आप दोंनो के पुत्र के रूप में रामचंद्र मेरा 7वां अवतार होगा.

राजा दशरथ और माता कौशल्या पूर्व जन्म में कौन थे? उन्हीं घर क्यों हुआ विष्णु जी का 7वां अवतार, श्रीराम जन्म का रहस्य 

भगवान राम के जन्म का रहस्य

इसके बाद धीरे-धीरे समय बीता और त्रेता युग में वही मनु और शतरूपा अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के रूप में जन्मे. फिर भगवान ने भी पूर्व जन्म के वरदान को पूरा करने के लिए भगवान राम राजा दशरथ और कौशल्या के पुत्र के रूप में जन्म लिए.

कृष्ण अवतार के वक्त वासुदेव-देवकी बने दशरथ और कौशल्या 

बता दें कि, राजा दशरथ ही कृष्ण अवतार के समय वासुदेव और कौशल्या देवकी बने थे. वहीं, कैकेयी ने भगवान राम से कहा था कि मैं तुम्हें अगले जन्म में पुत्र रूप में प्राप्त करूं, इसलिए कैकेयी यशोदा बनीं और उन्हें भी कृष्ण की माता बनने का सौभाग्य मिला.

राजा दशरथ और माता कौशल्या पूर्व जन्म में कौन थे? उन्हीं घर क्यों हुआ विष्णु जी का 7वां अवतार, श्रीराम जन्म का रहस्य

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