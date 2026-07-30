Home > धर्म > जटायु के भाई ने राम को बताया था लंकापति रावण का पता, कई लोगों को नहीं पता इस महत्वपूर्ण किरदार का नाम

जटायु के भाई ने राम को बताया था लंकापति रावण का पता, कई लोगों को नहीं पता इस महत्वपूर्ण किरदार का नाम

Jatayu Ke Bhai Kaun The: रामायण में कई किरदार ऐसे हैं, जिन्होंने छोटी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं. उन्हीं में से एक हैं जटायु के भाई, जिन्हें विशेष प्रसिद्धि नहीं मिली और बहुत लोग तो उनका नाम भी नहीं जानते. आइये जानते हैं उनके बारे में!

By: Shivangi Shukla | Published: July 30, 2026 2:36:08 PM IST

जटायु के भाई
जटायु के भाई


Jatayu’s Brother Sampati: रामायण में राम के परिवार के अलावा भी कई करदार ऐसे हैं, जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इनमें से ज्यादातर किरदार का श्रीराम के वनवास के दौरान ही परिचय होता है.

उन्हीं में से एक किरदार है जटायु और उनके भाई. जटायु के बारे में तो कुछ लोग जानते भी हैं, लेकिन उनके भाई के बारे में तो बहुत कम लोगों को ही जानकारी है. वानर सेना के बहुत प्रयास के बाद भी लंकापति रावण का पता नहीं चल पा रहा था, जिसके बाद जटायु के भाई ने रावण का पता बताकर वानर सेना की सहायता की थी.

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कौन हैं जटायु के भाई संपाति 

संपाती एक प्रसिद्ध गिद्ध देवता हैं, जो जटायु के बड़े भाई और अरुणा के पुत्र हैं. युवावस्था में जब वो और उनके भाई जटायु ऊंची उड़ान बाहर रहे थे, तब उन्होंने जटायु को सूर्य की गर्मी से झुलसने से बचाने के लिए उन्होंने अपने पंख खो दिए थे. अपने भाई को बचाने के लिए संपति उनसे आगे उड़ गए और उन्हें बचाने के लिए अपने पंख पूरी तरह फैला दिए. परिणामस्वरूप, संपति के पंख जल गए और वे विंध्य पर्वत की ओर गिरने लगे. अक्षम होकर उन्होंने अपना शेष जीवन निशाकार नामक एक ऋषि की शरण में बिताया, जो पर्वतों में तपस्या कर रहे थे. कहा जाता है कि संपति को इन पर्वतों में ऋषियों द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ, जिन्होंने उनसे अपने क्षतिग्रस्त शरीर के लिए शोक करना बंद करने और धैर्यपूर्वक तब तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा जब तक कि वे राम की सेवा करने में सक्षम न हो जाएं.

हनुमान जी को बताया रावण का ठिकाना 

संपाती सीता के ठिकाने और रावण द्वारा उन्हें कैद किए जाने के स्थान के बारे में जानकारी देने में अहम भूमिका निभाते हैं. जब हनुमान के नेतृत्व में अंगद , जाम्बवान , नल और नीला के साथ खोज दल दक्षिण की ओर गया, तो वे थके-हारे और प्यासे सम्पति की गुफा के पास पहुँचे, तब संपाति ने हनुमान जी के मुख से जटायु का जिक्र सुना. 

अंगद, हनुमान और जाम्बवान ने राम के वनवास, सीता के अपहरण और सीता को बचाने के प्रयास में जटायु की वीरतापूर्ण मृत्यु की घटनाओं का वर्णन किया. सम्पाती ने अपनी पहचान प्रकट की और बताया कि यदि उनके पंख होते और वे वृद्ध न होते, तो वे सहर्ष उनके साथ लंका चलते. सीता के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि रावण द्वारा लंका ले जाते समय उन्होंने सीता को राम का नाम पुकारते हुए सुना था और अपनी अलौकिक दृष्टि से उन्होंने देखा था कि सीता 1000 योजन (100 मील) दूर द्वीप पर स्थित थीं. उन्होंने बताया कि उनके पुत्र का रावण से सामना हुआ था और उन्हें पता चला था कि सीता अशोक वाटिका में थीं, जो राक्षसों द्वारा संरक्षित एक उद्यान था. इस रहस्योद्घाटन के बाद, सम्पाती के पंख पुनः उग आए, जिसकी भविष्यवाणी निशकार ने की थी.

Tags: JatayuRamayan
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