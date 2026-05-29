अष्टावक्र कौन थे? जो कोख में ही हो गए थे वेदों के ज्ञानी, किसके श्राप से 8 जगह से हुए डेढ़े, राजा जनक से संबंध

Raja Janak and Ashtavakra: भारत अनादि काल से ही ऋषि-मुनियों की तपोभूमि रही है. इन्हीं के तपोबल, आध्यात्मिक खोज और दर्शन ने भारतीय संस्कृति को विश्व में एक विशिष्ट पहचान दिलाई है. ऐसे ही एक और ऋषि हुए, जिनका नाम उद्दालक था. उनके शिष्य कोहड के पुत्र अष्टावक्र ने राजा जनक को दिए अपने उपदेशों के माध्यम से देश-दुनिया में आत्म-ज्ञान का प्रसार किया, जिसे ‘अष्टावक्र गीता’ के नाम से जाना जाता है. यह ग्रंथ उपनिषद और ब्रह्मसूत्र के समतुल्य है. इतिहासकारों की मानें तो यह एक अमूल्य ग्रंथ है. इस ग्रंथ में भगवद्गीता समान ईश्वर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति का वर्णन है. साथ ही सिद्ध पुरुष यानी योगी की अवचेतना और दशा का भी विस्तारपूर्वक वर्णन है. वर्तमान समय में भी अष्टावक्र गीता उपलब्ध है. लेकिन, क्या आपको पता है कि अष्टावक्र गीता के रचनाकार ने शास्त्रार्थ के माध्यम से अपने मृत पिता को जीवित कर दिया था? इसके साथ ही श्राप से भी मुक्ति पाई थी. अब सवाल है कि आखिर वेदों के ज्ञाता अष्टावक्र कौन थे? किससे श्राप से 8 जगह से हो गए थे डेढ़े? राजा जनक से क्या है कथा का संबंध? आइए, जानते हैं इसके बारे में सबकुछ-

कौन थे अष्टावक्र ? (The great sage Ashtavakra)

अष्टावक्र गीता के रचनाकार कहोड़ ऋषि के पुत्र थे. कहोड़ तत्कालीन समय में महान ऋषि उद्दालक के शिष्य थे. ऋषि उद्दालक बहुत बड़े ज्ञानी थे. अन्य शिष्यों की तुलना में कहोड़ सर्वश्रेष्ठ थे. अतः ऋषि उद्दालक ने उन्हें सभी वेदों का ज्ञान दिया. शिक्षा पूर्ण होने के बाद कहोड़ के दूरस्थ होने का भय ऋषि उद्दालक को होने लगा. इसी चिंता में ऋषि उद्दालक रहने लगे. एक दिन उनकी धर्म पत्नी ने उनके मनोभाव को पढ़ लिया. उस समय उन्होंने भय और चिंता का कारण पूछा. तब उन्होंने कहा कि कहोड़ का आंखों से ओझल होना बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा. यह जान उनकी पत्नी सुशीला ने उन्हें पुत्री का विवाह शिष्य कहोड़ से करने की सलाह दी. धर्मपत्नी सुशीला की राय ऋषि उद्दालक को पसंद आया. कालांतर में कहोड़ की शादी ऋषि उद्दालक की पुत्री सुजाता से हुई.

किसके श्राप से अष्टावक्र 8 जगह से हो गए थे डेढ़े?

पौराणिक कथा के अनुसार, उद्दालक ऋषि के एक शिष्य का नाम कहोड़ था, जिसके साथ उन्होंने अपनी रूपवती एवं गुणवती कन्या सुजाता का विवाह कर दिया था. फिर कुछ समय बीतने के बाद सुजाता गर्भवती हो गई. एकबार की बात है, कहोड़ वेदपाठ कर रहे थे, कि तभी गर्भ के भीतर से बालक ने कहा कि आप गलत वेद पाठ कर रहे हैं. यह सुनकर कहोड़ क्रोधित हो गए और बोले कि ‘तू गर्भ से ही मेरा अपमान कर रहा है. इसलिये, तू आठ स्थानों से वक्र (टेढ़ा) हो जायेगा.

जनक के दरवार में हार के बाद कहोड़ को जल समाधि

एक दिन कहोड़, राजा जनक के दरबार में जा बंदी से शास्त्रार्थ करने पहुंचे और वहां उनकी हार हो गई. हारने के बाद सजा के तौर पर उन्हें जल में डुबा दिया गया. इस घटना के बाद अष्टावक्र का जन्म हुआ. पिता के न होने के कारण वो अपने नाना उद्दालक को अपना पिता और अपने मामा श्‍वेतकेतु को अपना भाई समझते थे. एक दिन जब वे उद्दालक की गोद में बैठे हुए थे, तो श्‍वेतकेतु ने उसे अपनी पिता की गोद से खींचते हुए बोले कि ‘यह तेरे पिता का गोद नहीं है’. अष्टावक्र को यह बात चुभ गयी. उन्होंने अपनी माँ से अपने पिता के विषय में पूछा. माता ने अष्टावक्र को सारी बातें सच-सच बता दी.

अष्टावक्र ने पिता को जीवित कर श्राप कराया वापस

यह जान अष्टावक्र शास्त्रार्थ हेतु राजा जनक के दरबार जा पहुंचे और बंदी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा. इस समय राजा जनक ने अष्टावक्र से कई सवाल पूछे. इन सवालों के सही जबाव देने के बाद बंदी को शास्त्रार्थ के लिए बुलाया. शास्त्रार्थ शुरू हुई. इसमें 13 बार प्रश्नोत्तर किया गया. हालांकि, एक स्थान पर बंदी श्लोक भूल गया. उस समय अष्टावक्र ने श्लोक सुनाकर पूरा किया था. यह देख राजा जनक ने अष्टावक्र को विजेता घोषित कर दिया. उस समय अष्टावक्र ने बंदी को जल समाधि देने की याचना राजा जनक से की. शर्त के तहत बंदी को जल समाधि लेना ही पड़ता. यह जान बंदी ने राजा जनक से क्षमा करने की याचना की. साथ ही यह भी कहा कि वह वरुण देव का पुत्र है और अब तक जितने लोगों ने जल समाधि ली है. उन्हें जीवित कर देगा. राजा जनक ने ऋषि कहोड़ समेत सभी पंडितों को जीवित करने के शर्त पर क्षमा कर दिया. बंदी ने तपोबल से सभी को पुनर्जीवित कर दिया.

पुन: जीवन मिलने पर पुत्र को श्राप से मुक्त कराया

अष्टावक्र ने अपने पिता के चरण स्पर्श किये. जब कहोड़ को पता चला कि वो अपने पुत्र के ज्ञान के कारण वापस आये हैं, तो उन्हें अपनी गलती और अहंकार का एहसास हुआ. उन्होंने अपने पुत्र से समंग नदी में डुबकी लगाने के लिए कहा. नदी से निकलते ही अष्टावक्र की विकृतियां ठीक हो गईं.