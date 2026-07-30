Home > धर्म > ऐरावत है कुंभकर्ण की नींद का जिम्मेदार! जानिए कौन है ऐरावत, क्या है रामायण और देवराज इंद्र से इसका कनेक्शन

ऐरावत है कुंभकर्ण की नींद का जिम्मेदार! जानिए कौन है ऐरावत, क्या है रामायण और देवराज इंद्र से इसका कनेक्शन

Who Is Airavat: वाल्मीकि रामायण (युद्ध कांड) में रावण के भाई कुंभकर्ण और देवराज इंद्र के बीच भीषण युद्ध हुआ था, जिसकी वजह से कुंभकर्ण को शाश्वत नींद का श्राप दिया गया था.

By: Shivangi Shukla | Published: July 30, 2026 5:27:01 PM IST

इंद्र और कुंभकर्ण के बीच युद्ध
इंद्र और कुंभकर्ण के बीच युद्ध


Airavat And Kumbhakarn Connection: ‘कुंभकर्ण की नींद’ नाम का जुमला तो आप सभी ने सुना होगा और ज्यादातर लोगों को ये पता होगा कि रावण के भाई कुंभकर्ण को शाश्वत नींद का श्राप मिला था. लेकिन बहुत कम लोगों को ही पता है कि कुम्भकर्ण को ये श्राप क्यों मिला.

इसका रहस्य वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित है. देवराज इंद्र और कुंभकर्ण के बीच हुए भीषण युद्ध ने इस विचित्र श्राप की पृष्ठभूमि तैयार की थी, जिसमें ऐरावत की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी. 

You Might Be Interested In

इंद्र और कुंभकर्ण के बीच युद्ध

वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में इंद्र और कुंभकर्ण के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है. एक बार कुंभकर्ण ने देवराज इंद्र पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद दोनों के बीच युद्ध होने लगा. देवराज इंद्र अपने वाहन ऐरावत हाथी पर सवार होकर आये थे. इंद्र ने कुंभकर्ण पर अपने वज्र से हमला कर दिया. जिससे क्रोधित होकर कुंभकर्ण ने ऐरावत का एक दांत तोड़ दिया और उसी दांत से इंद्र पर हमला करके उनको घायल कर दिया. लहूलुहान देवराज को देखकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे. देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने राक्षस को “मृत की तरह सोने” का श्राप दिया. 

इसके बाद रावण के अनुरोध पर , उन्होंने श्राप को इस प्रकार बदल दिया कि कुंभकर्ण एक बार में छह महीने सोता रहे और फिर छह महीने जागकर तबाही मचाए और अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ खा जाए.

इस वजह से मिला कुंभकर्ण का जन्म 

कुम्भकर्ण रावण के मंझले भाई थे. भागवत पुराण में कुंभकर्ण को द्वारपाल देवता विजय का अवतार बताया गया है. विजय और उनके भाई, जय, को विष्णु के पवित्र लोक की रक्षा करते समय अधर्म के लिए चार कुमारों द्वारा दंडित किया गया था. विजय को प्रारंभ में मृत्यु का दंड दिया गया था, लेकिन विष्णु से प्रार्थना करने के बाद, उनके दंड को घटाकर केवल तीन जन्मों का कर दिया गया, जिससे उन्हें वैकुंठ लौटने की अनुमति मिल गई. उनके भाई जय रावण बने, जबकि विजय पृथ्वी पर अपने तीन अवतारों में से दूसरे अवतार के दौरान कुंभकर्ण बने.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बालों में कौन सा तेल लगाना रहेगा सही?

July 30, 2026

इन 6 हिट फिल्मों में दिखा था मुमताज का दमदार...

July 30, 2026

भारत के 10 सबसे मशहूर GI टैग प्रोडक्ट्स!

July 30, 2026

ICC रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाजों का जलवा, टॉप-10 में 7...

July 30, 2026

तलाक के सालों बाद राजा चौधरी ने बताया क्यों कस्टडी...

July 29, 2026

5 एक्टर्स, जिन्होंने पर्दे पर निभाया गुरु का किरदार

July 29, 2026
ऐरावत है कुंभकर्ण की नींद का जिम्मेदार! जानिए कौन है ऐरावत, क्या है रामायण और देवराज इंद्र से इसका कनेक्शन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ऐरावत है कुंभकर्ण की नींद का जिम्मेदार! जानिए कौन है ऐरावत, क्या है रामायण और देवराज इंद्र से इसका कनेक्शन
ऐरावत है कुंभकर्ण की नींद का जिम्मेदार! जानिए कौन है ऐरावत, क्या है रामायण और देवराज इंद्र से इसका कनेक्शन
ऐरावत है कुंभकर्ण की नींद का जिम्मेदार! जानिए कौन है ऐरावत, क्या है रामायण और देवराज इंद्र से इसका कनेक्शन
ऐरावत है कुंभकर्ण की नींद का जिम्मेदार! जानिए कौन है ऐरावत, क्या है रामायण और देवराज इंद्र से इसका कनेक्शन