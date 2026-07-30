ऐरावत है कुंभकर्ण की नींद का जिम्मेदार! जानिए कौन है ऐरावत, क्या है रामायण और देवराज इंद्र से इसका कनेक्शन

Airavat And Kumbhakarn Connection: ‘कुंभकर्ण की नींद’ नाम का जुमला तो आप सभी ने सुना होगा और ज्यादातर लोगों को ये पता होगा कि रावण के भाई कुंभकर्ण को शाश्वत नींद का श्राप मिला था. लेकिन बहुत कम लोगों को ही पता है कि कुम्भकर्ण को ये श्राप क्यों मिला.

इसका रहस्य वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित है. देवराज इंद्र और कुंभकर्ण के बीच हुए भीषण युद्ध ने इस विचित्र श्राप की पृष्ठभूमि तैयार की थी, जिसमें ऐरावत की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी.

इंद्र और कुंभकर्ण के बीच युद्ध

वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में इंद्र और कुंभकर्ण के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है. एक बार कुंभकर्ण ने देवराज इंद्र पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद दोनों के बीच युद्ध होने लगा. देवराज इंद्र अपने वाहन ऐरावत हाथी पर सवार होकर आये थे. इंद्र ने कुंभकर्ण पर अपने वज्र से हमला कर दिया. जिससे क्रोधित होकर कुंभकर्ण ने ऐरावत का एक दांत तोड़ दिया और उसी दांत से इंद्र पर हमला करके उनको घायल कर दिया. लहूलुहान देवराज को देखकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे. देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने राक्षस को “मृत की तरह सोने” का श्राप दिया.

इसके बाद रावण के अनुरोध पर , उन्होंने श्राप को इस प्रकार बदल दिया कि कुंभकर्ण एक बार में छह महीने सोता रहे और फिर छह महीने जागकर तबाही मचाए और अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ खा जाए.

इस वजह से मिला कुंभकर्ण का जन्म

कुम्भकर्ण रावण के मंझले भाई थे. भागवत पुराण में कुंभकर्ण को द्वारपाल देवता विजय का अवतार बताया गया है. विजय और उनके भाई, जय, को विष्णु के पवित्र लोक की रक्षा करते समय अधर्म के लिए चार कुमारों द्वारा दंडित किया गया था. विजय को प्रारंभ में मृत्यु का दंड दिया गया था, लेकिन विष्णु से प्रार्थना करने के बाद, उनके दंड को घटाकर केवल तीन जन्मों का कर दिया गया, जिससे उन्हें वैकुंठ लौटने की अनुमति मिल गई. उनके भाई जय रावण बने, जबकि विजय पृथ्वी पर अपने तीन अवतारों में से दूसरे अवतार के दौरान कुंभकर्ण बने.