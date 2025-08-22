Home > धर्म > White Owl in Kashi Vishwanath: काशी विश्वनाथ मंदिर के पर दिखा सफेद उल्लू! होने वाला है कुछ बड़ा…जाने कितना शुभ और अशुभ?

White Owl in Kashi Vishwanath: काशी विश्वनाथ मंदिर के पर दिखा सफेद उल्लू! होने वाला है कुछ बड़ा…जाने कितना शुभ और अशुभ?

Kashi Vishwanath temple owl: काशी विश्वनाथ मंदिर के स्वर्ण शिखर पर बैठे सफेद उल्लू बैठा हुआ नजर आया। जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आइए जानते हैं इसके पीछे का महत्व?

Published By: Preeti Rajput
Published: August 22, 2025 16:23:38 IST

White Owl in Kashi Vishwanath
White Owl in Kashi Vishwanath

Kashi Vishwanath temple owl: भारत में काशी विश्वनाथ का मंदिर काफी प्रसिद्ध है। यह भव्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित शिव मंदिरों में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के वाराणशी शहर में स्थित है। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं। यह मंदिर गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित है। भगवान शिव के इस मंदिर से एक खास तस्वीर सामने आई है। 

स्वर्ण शिखर पर बैठा सफेद उल्लू

दरअसल कुछ दिनों से एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। यह वायरल वीडियो काशी विश्वनाथ मंदर का ही है। इस वीडियो में एक सफेद उल्लू मंदिर के स्वर्ण शिखर पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। इसी कारण यह इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसे लेकर लोगों के मन में अलग-अलग तरह के सवाल उठ रहे हैं। 

इंटरनेट पर वायरल हो रहा वीडियो 

सफेद उल्लू की ये तस्वीरें देख हर कोई हैरान रह गया है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुख्य कारीकार अधिकारी (CEO) विश्व भूषण मिश्र ने इस वीडियो को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है। वीडियो को देखकर लोग इसे शुभ संकेत बता रहे हैं। 

क्या शुभ माना जाता है सफेद उल्लू?

मान्यता के अनुसार, सफेद उल्लू को लक्ष्मी जी का वाहन माना जाता है। इसका काशी विश्वनाथ मंदिर के स्वर्ण शिखर पर दिखाई देना ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक, बड़ा ही शुभ संकेत होता है। यह खुशहाली और शांति का प्रतीक भी माना जाता है। उल्लू को धन, बुद्धि और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। 

Vastu Shastra:घर में नया झाड़ू लाने के बाद करें ये काम, मां लक्ष्मी की आप पर बरसेगी कृपा, शांति और समृद्धि से भर जाएगा आपका…

सफेद उल्लू का मंदिर जैसे पवित्र स्थलों पर दिखाई देना शुभ माना जाता है। आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो यह इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में कोई शुभ घटना हो सकती है। उल्लू की वीडियो सोशल मीडिया पर लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोग इसे शुभ संकेत मान रहे हैं। 

Vastu Shastra:घर में नया झाड़ू लाने के बाद करें ये काम, मां लक्ष्मी की आप पर बरसेगी कृपा, शांति और समृद्धि से भर जाएगा आपका…

Tags: kashi vishwanathwhite owl
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बरसात के मौसम में मलेरिया के मच्छरों से बचाव के...

August 22, 2025

छुट्टियों को मजेदार बनाने के लिए घूम आएं दिल्ली–NCR की...

August 22, 2025

खाली पेट तुलसी की पत्तियां खाने के 5 गजब के...

August 22, 2025

खाली पेट दही खाने से क्या होता है?

August 22, 2025

इन 4 लोगों को रोजाना करना चाहिए इलायची का सेवन

August 22, 2025

Sprouts खाने के 5 बड़े नुकसान

August 22, 2025
White Owl in Kashi Vishwanath: काशी विश्वनाथ मंदिर के पर दिखा सफेद उल्लू! होने वाला है कुछ बड़ा…जाने कितना शुभ और अशुभ?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

White Owl in Kashi Vishwanath: काशी विश्वनाथ मंदिर के पर दिखा सफेद उल्लू! होने वाला है कुछ बड़ा…जाने कितना शुभ और अशुभ?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

White Owl in Kashi Vishwanath: काशी विश्वनाथ मंदिर के पर दिखा सफेद उल्लू! होने वाला है कुछ बड़ा…जाने कितना शुभ और अशुभ?
White Owl in Kashi Vishwanath: काशी विश्वनाथ मंदिर के पर दिखा सफेद उल्लू! होने वाला है कुछ बड़ा…जाने कितना शुभ और अशुभ?
White Owl in Kashi Vishwanath: काशी विश्वनाथ मंदिर के पर दिखा सफेद उल्लू! होने वाला है कुछ बड़ा…जाने कितना शुभ और अशुभ?
White Owl in Kashi Vishwanath: काशी विश्वनाथ मंदिर के पर दिखा सफेद उल्लू! होने वाला है कुछ बड़ा…जाने कितना शुभ और अशुभ?
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?