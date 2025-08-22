White Owl in Kashi Vishwanath: काशी विश्वनाथ मंदिर के पर दिखा सफेद उल्लू! होने वाला है कुछ बड़ा…जाने कितना शुभ और अशुभ?

Kashi Vishwanath temple owl: भारत में काशी विश्वनाथ का मंदिर काफी प्रसिद्ध है। यह भव्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित शिव मंदिरों में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के वाराणशी शहर में स्थित है। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं। यह मंदिर गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित है। भगवान शिव के इस मंदिर से एक खास तस्वीर सामने आई है।

स्वर्ण शिखर पर बैठा सफेद उल्लू

दरअसल कुछ दिनों से एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। यह वायरल वीडियो काशी विश्वनाथ मंदर का ही है। इस वीडियो में एक सफेद उल्लू मंदिर के स्वर्ण शिखर पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। इसी कारण यह इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसे लेकर लोगों के मन में अलग-अलग तरह के सवाल उठ रहे हैं।

इंटरनेट पर वायरल हो रहा वीडियो

सफेद उल्लू की ये तस्वीरें देख हर कोई हैरान रह गया है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुख्य कारीकार अधिकारी (CEO) विश्व भूषण मिश्र ने इस वीडियो को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है। वीडियो को देखकर लोग इसे शुभ संकेत बता रहे हैं।

क्या शुभ माना जाता है सफेद उल्लू?

मान्यता के अनुसार, सफेद उल्लू को लक्ष्मी जी का वाहन माना जाता है। इसका काशी विश्वनाथ मंदिर के स्वर्ण शिखर पर दिखाई देना ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक, बड़ा ही शुभ संकेत होता है। यह खुशहाली और शांति का प्रतीक भी माना जाता है। उल्लू को धन, बुद्धि और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।

सफेद उल्लू का मंदिर जैसे पवित्र स्थलों पर दिखाई देना शुभ माना जाता है। आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो यह इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में कोई शुभ घटना हो सकती है। उल्लू की वीडियो सोशल मीडिया पर लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोग इसे शुभ संकेत मान रहे हैं।

