White owl in Kashi Vishwanath: बदलने वाली है भारत की किस्मत, काशी विश्वनाथ पर बैठा सफेद उल्लू दे रहा शुभ संकेत! जानिए क्यों हो रही है इतनी चर्चा?

White owl in Kashi Vishwanath temple: हिंदू धार्मिक मान्यताओं में उल्लू को देवी लक्ष्मी का वाहन कहा गया है। इसके अलावा, अगर उल्लू सफेद रंग का हो, तो उसे बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा ही एक शुभ संयोग हाल ही में श्री काशी विश्वनाथ धाम में देखने को मिला।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 22, 2025 17:25:00 IST

White owl in Kashi Vishwanath temple: हिंदू धार्मिक मान्यताओं में उल्लू को देवी लक्ष्मी का वाहन कहा गया है। इसके अलावा, अगर उल्लू सफेद रंग का हो, तो उसे बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा ही एक शुभ संयोग हाल ही में श्री काशी विश्वनाथ धाम में देखने को मिला। यहां बाबा के गर्भगृह के स्वर्ण शिखर पर एक सफेद उल्लू देखा गया, जो चर्चा का विषय बन गया है।

उल्लू का दिखना एक शुभ संकेत

बाबा विश्वनाथ मंदिर के स्वर्ण शिखर पर सफेद उल्लू का दिखना एक शुभ संकेत माना जा रहा है। लोग इसे ज्ञानवापी और बाबा विश्वनाथ मंदिर के बीच चल रही कानूनी लड़ाई में जीत का संकेत मान रहे हैं। लोगों का मानना ​​है कि यह 2027 से पहले अदालत का बहुप्रतीक्षित फैसला आने का शुभ संकेत है और बाबा को उनका मूल स्थान अवश्य मिलेगा।

स्वर्ण शिखर पर उल्लू के दिखने की मान्यता

काशी विश्वनाथ मंदिर के जिस स्वर्ण शिखर पर लक्ष्मी के वाहन सफेद उल्लू को लोगों ने देखा, उसकी भी अपनी धार्मिक मान्यता है। शास्त्रों के अनुसार, किसी भी मंदिर में बने शिखर में भगवान का प्राण वास होता है। अगर आप किसी कारणवश मंदिर के अंदर नहीं जा पाते हैं, तो बाहर से ही उसके शिखर के दर्शन मात्र से आपको दर्शन और पूजन का पुण्य मिल जाता है। यही कारण है कि जब भी कोई मंदिर बनता है, तो उसके शिखर की विधिवत प्राण-प्रतिष्ठा और पूजा की जाती है।

काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में लक्ष्मी का वाहन माना जाने वाला सफेद उल्लू भले ही चर्चा का विषय हो, लेकिन समय-समय पर यहाँ अन्य पक्षी भी देखे गए हैं। उदाहरण के लिए, यहाँ आने वाले भक्तों ने सोमवार को कई बार नीलकंठ पक्षी देखा है। इसी तरह, मंदिर प्रांगण में कभी-कभी कबूतर और तोते भी दिखाई देते हैं।

