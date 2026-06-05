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कहां है शनिदेव को समर्पित कोकिला वन, परिक्रमा मात्र से शनि दोष हो जाता नष्ट, पढ़िए इसका धार्मिक महत्व

Kokilavan shani Temple Mystery: भारत हमेशा से अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है. यहां कई ऐसे प्रमुख धार्मिक स्थल हैं जो करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के प्रमुख केंद्र हैं. इनमें कुछ तो ऐसे हैं, जिनका रहस्य आजकल पता नहीं चल पाया है. मथुरा का कोकिला वन इनमें से एक है. माना जाता है कि, यह वन शनिदेव को समर्पित है. आइए जानते हैं इससे जुड़ी मान्यताएं-

By: Lalit Kumar | Published: June 5, 2026 3:51:22 PM IST

जानिए, कहां है शनिदेव को समर्पित कोकिला वन? (Canva)
जानिए, कहां है शनिदेव को समर्पित कोकिला वन? (Canva)


Kokilavan shani Temple Mystery: भारत हमेशा से अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है. यहां कई ऐसे प्रमुख धार्मिक स्थल हैं जो करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के प्रमुख केंद्र हैं. इनमें कुछ तो ऐसे हैं, जिनका रहस्य आजकल पता नहीं चल पाया है. मथुरा का कोकिला वन इनमें से एक है. माना जाता है कि, यह वन शनिदेव को समर्पित है. इसीलिए यह स्थान विशेष रूप से शनि देव की कृपा पाने के लिए प्रसिद्ध है. मान्यता है कि यहां आकर पूजा-अर्चना करने और परिक्रमा करने से शनि दोष शांत हो जाता है और जीवन की परेशानियां कम होती हैं. 

बता दें कि, जब किसी जातक पर शनिदेव की कुदृष्टि पड़ती है तो बनते कार्य भी बिगड़ जाते हैं. कुंडली में शनि की महादशा, ढैय्या, साढ़े साती के दौरान व्यक्ति को जीवन में बुरे दौर से गुजरना पड़ता है. आसान शब्दों में कहें तो शनिदेव की कुदृष्टि से नाना प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है. इस स्थिति से बचने के लिए ज्योतिषाचार्य कुंडली में शनि ग्रह मजबूत करने की सलाह देते हैं. लेकिन, आपको जानकार हैरानी होगी कि, कोकिलावन की परिक्रमा मात्र से शनि दोष नष्ट हो जाता है. आइए, कोकिला वन के बारे में सबकुछ जानते हैं-

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नवग्रहों में श्रेष्ठ हैं कर्मफलदाता शनिदेव

शास्त्रों में निहित है कि न्याय के देवता शनिदेव, जगत के पालनहार भगवान श्रीकृष्ण के परम भक्त हैं. हर समय शनिदेव अपने आराध्य जगत के पालनहार मुरली मनोहर का सुमिरन करते हैं. अपनी माता छाया की तरह शनिदेव ने देवों के देव महादेव की भी कठिन तपस्या की थी. उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने शनिदेव को न्याय करने का अधिकार दिया था. उस समय भगवान शिव ने शनिदेव से कहा- मानव मात्र ही नहीं बल्कि देवता भी आपसे डरे रहेंगे. हालांकि, आपके शरणागत रहने वाले लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होगी. अतः आप नवग्रहों में श्रेष्ठ कहलाएंगे.

कोकिला वन की धार्मिक कथा

कालांतर में शनिदेव ने दर्शन हेतु भगवान श्रीकृष्ण की कठिन तपस्या की. उस समय मुरली मनोहर ने शनिदेव को वृन्दावन के पास स्थित कोसीकलां में कोयल रूप में दर्शन दिया था. साथ ही यह वरदान दिया कि जो कोई कोकिला वन में स्थित शनि मंदिर की परिक्रमा करेगा. उसकी सभी मनोकामना पूरी होगी. साथ ही शनि दोष का प्रभाव समाप्त हो जाएगा. श्रद्धालु अपनी स्थिति के अनुसार कोकिलावन की परिक्रमा करते हैं. इस वन की दंडवत परिक्रमा करने से साधक पर शनिदेव की विशेष कृपा बरसती है.

कहां है शनिदेव को समर्पित कोकिला वन, परिक्रमा मात्र से शनि दोष हो जाता नष्ट, पढ़िए इसका धार्मिक महत्व

वन का नाम कोकिला क्यों पड़ा

कहा जाता है कि शनि देव ने यहां तपस्या की थी, इसलिए यह स्थान उनका प्रिय स्थल माना जाता है. इस वन का नाम ‘कोकिला’ इसलिए पड़ा क्योंकि मान्यता के अनुसार यहां कोयल (कोकिला) के रूप में दिव्य शक्तियां प्रकट हुई थीं. श्रद्धालु यहां आकर शनि मंदिर में तेल चढ़ाते हैं, जिससे कष्टों से मुक्ति मिलती है. शनिवार के दिन यहां भक्तों की विशेष भीड़ रहती है. मान्यता है कि, यहां आने से मानसिक शांति मिलती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है. 

कैसे पहुंच सकते हैं कोकिला वन?

भारत में शनिदेव के तीन सिद्ध पीठ मंदिर हैं. इनमें तीसरा उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित कोसी कलां में है. मथुरा से कोसी कलां की दूरी 50 किलोमीटर है. श्रद्धालु मथुरा से सड़क मार्ग के जरिए कोसी कलां पहुंच सकते हैं. वहीं, राजधानी दिल्ली से वायु मार्ग या रेल मार्ग के माध्यम से मथुरा पहुंच सकते हैं.

कोसी कलां का धार्मिक महत्व

सनातन शास्त्रों में कोसी कलां के बारे में विस्तार से बताया गया है. एक बार की बात है जब श्री नंद महाराज द्वारका पुरी दर्शन की इच्छा जगत के पालनहार भगवान श्रीकृष्ण से की. उस समय भगवान कृष्ण ने श्री नंद महाराज और यशोदा मैया को कोसी कलां में द्वारका पुरी का दर्शन कराया था. इस भूमि में कई धार्मिक स्थल हैं. इनमें कोकिला वन प्रमुख हैं. कोकिला वन में सिद्ध शनिदेव का मंदिर है.

Tags: Dharmkokila vanreligion news
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