Ganga Dussehra 2026 Kab Hai: कब है गंगा दशहरा? नोट करें सही तारीख और शुभ मुहूर्त

Ganga Dussehra 2026 Kab Hai: गंगा दशहरा साल 2026 में कब मनाया जाएगा? हिंदू धर्म में गंगा दशहरा को बेहद पवित्र और श्रद्धा भाव से मनाया जाता है. यह दिन गंगा के धरती अवतरण का प्रतीक माना जाता है. यह अवसर शुद्धि और पापों से मुक्ति का दिन माना जाता है. हर साल ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है. इस दिन गंगा स्नान और दान का महत्व होता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पवित्र नदियों में स्नान और दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है.

गंगा दशहरा 2026 का पर्व 25 मई 2026, सोमवार को मनाया जाएगा.

तिथि और मुहूर्त:

ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि प्रारंभ: 24 मई 2026 (शाम को)

ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि समाप्त: 25 मई 2026

स्नान और दान का शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त (सर्वश्रेष्ठ समय): सुबह 04:30 से 05:30 तक

अमृत काल: सुबह 08:30 से 10:14 तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:34 से 03:28 तक

स्नान और दान के नियम

मंत्र: पवित्र नदी में डुबकी लगाते समय “ॐ गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती. नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु॥”

दान: इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को जल (मटके), अन्न, छाता, वस्त्र और फलों का दान करना बेहद पुण्यदायी माना जाता है.

गंगा दशहरा का महत्व

हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का बहुत अधिक धार्मिक महत्व है. इस दिन देवी गंगा का जन्मोत्सव मनाया जाता है. गंगा दशहरा इसलिए मनाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसी शुभ दिन देवी गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं. गंगा की पूजा-अर्चना करने के साथ-साथ, भक्तगण नदी में स्नान भी करते हैं. ऐसा विश्वास है कि गंगा जल में नकारात्मकता को दूर करने और शरीर, मन तथा आत्मा को पवित्र करने की शक्ति होती है. इस पावन दिन, पवित्र गंगा में स्नान करके भक्त अपने पिछले पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं. देवी गंगा को एक ममतामयी और जीवंत देवी के रूप में पूजा जाता है. अन्नदान करने से लेकर गंगा नदी में स्नान करने तक, भक्तगण विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक गतिविधियों और पूजा-पाठ की रीतियों में उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं.