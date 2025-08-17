Ganesh chaturthi 2025: 26 या 27 अगस्त कब है गणेश चतुर्थी? यहाँ दूर करें अपनी उलझन, जानें सही तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त!

Ganesh chaturthi 2025: भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था। हर साल इस गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की स्थापना की जाती है और 10 दिनों तक उनकी विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। भक्तगण 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। हर साल 10 दिनों तक चलने वाला गणेश उत्सव पूरे देश में, खासकर महाराष्ट्र में, धूमधाम से मनाया जाता है। आइए जानते हैं गणेश स्थापना उत्सव कब शुरू होगा और गणेश विसर्जन कब होगा?

गणेश स्थापना 2025 शुभ मुहूर्त

आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार, भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि 26 अगस्त को दोपहर 01:54 बजे शुरू होगी और 27 अगस्त को दोपहर 03:44 बजे समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार, गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को मनाई जाएगी और इसी दिन गणेश स्थापना भी की जाएगी।

27 अगस्त को गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 11:05 बजे से दोपहर 1:40 बजे तक रहेगा। गणेश विसर्जन 10 दिन बाद, 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन होगा।

गणेश स्थापना पूजा विधि