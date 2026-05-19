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भगवान से भक्त के मिलने का मार्ग है भक्ति! हर क्षण करें प्रभु का सुमिरन, ईश्वर को कब याद करने से क्या होगा

भगवान की स्तुति अथवा उन्हें याद हम जिस भावना या माध्यम से करते हैं, उसे ही हम भक्ति कहते हैं. यह किसी भी भक्त के लिए बहुत मायने रखता है. क्योंकि, भगवान की भक्ति का मार्ग केवल पूजा-पाठ ही नहीं है, उनका सुमिरन करने से भी खुल सकता है. अब सवाल है कि आखिर, भगवान का नाम कब-कब लेना चाहिए? किस समय भगवान का नाम लेने से क्या होता है? जानिए, शास्त्रों में क्या है इसका वर्णन-

By: Lalit Kumar | Published: May 19, 2026 8:10:49 PM IST

जानिए, भगवान का कब नाम लेने से क्या होता है? (Canva)
जानिए, भगवान का कब नाम लेने से क्या होता है? (Canva)


हिन्दू धर्म में भगवान की भक्ति (Bhakti) ईश्वर के प्रति गहन, निस्वार्थ और शुद्ध प्रेम व समर्पण है. यह मोक्ष (जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति) प्राप्त करने का एक प्रमुख और सरल मार्ग माना जाता है. इसमें भक्त और भगवान के बीच का द्वैत समाप्त होकर केवल प्रेम का संबंध रह जाता है. कुल मिलाकर, किसी भी स्थिति में रहकर भगवान का स्मरण जरूर करना चाहिए. दरअसल, भगवान की स्तुति अथवा उन्हें याद हम जिस भावना या माध्यम से करते हैं, उसे ही हम भक्ति कहते हैं. यह किसी भी भक्त के लिए बहुत मायने रखता है. क्योंकि, भगवान की भक्ति का मार्ग केवल पूजा-पाठ ही नहीं है, उनका सुमिरन करने से भी खुल सकता है. प्राचीन समय से सभी ने अलग-अलग तरीकों से ईश्वर को याद कर और उसके करीब पहुंच कर लोगों को अलग-अलग भक्ति के मार्ग सुझाएं हैं. अब सवाल है कि आखिर, भगवान का नाम कब-कब लेना चाहिए? किस समय भगवान का नाम लेने से क्या होता है? चलिए जानते हैं कि शास्त्रों में क्या है इसका वर्णन-

किस समय भगवान का नाम लेने से क्या होगा

स्नान करते समय: स्नान करते समय भगवान का नाम लिया तो वह तीर्थस्थान बन जाता है.

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खाना बनाते समय: खाना बनाते समय भगवान का नाम लिया तो वह महाप्रसाद हो जाता है.

भोजन करने से पहले: भोजन करते समय भगवान का नाम लिया तो वह प्रसाद बन जाता है.

चलते-फिरते समय: चलते समय भगवान का नाम लिया तो वह तीर्थयात्रा कहलाती है.

सोने से पहले: सोते समय भगवान का नाम लिया तो वह ध्याननिद्रा बन जाती है.

काम करते वक्त: काम करते समय भगवान का नाम लिया तो वह कर्म भक्ति कहलाती है.

घर में भगवान का नाम: घर में भगवान का नाम लिया तो वह घर मंदिर बन जाता है.

भगवान की भक्ति के हैं नौ मार्ग

1. पहली भक्ति है श्रवण, जिसका अर्थ है कि भगवान की कथा और महत्त्व को पूरी श्रद्धा से सुनना.
2. दूसरी भक्ति का माध्यम है कीर्तन, भगवान के अनंत गुणों का गुणगाण करते हुए कीर्तन करना.
3. तीसरी भक्ति का माध्यम है स्मरण, जिसका अर्थ है सदैव प्रभु का स्मरण करना, उन्हें याद करना.
4. चौथा है पाद-सेवन, जिसका अर्थ है प्रभु के चरणों में स्वयं को अर्पण कर देना, उनकी सेवा करना.
5. पाँचवीं भक्ति का मार्ग है अर्चन, जिसमें पवित्र सामग्रियों से प्रभु का पूजा-पाठ करना.
6. छठा मार्ग है वंदन, जिसका अर्थ है आठों प्रहर ईश्वर की वंदना करना.
7. सातवां मार्ग है दास्य, जिसका अर्थ है भगवान को स्वामी और स्वयं को उनका दास समझना.
8. आठवां मार्ग है सख्य, जिसका अर्थ है ईश्वर को ही अपना सर्वोच्च और प्रिय मित्र समझना.
9. नौवां मार्ग है आत्मनिवेदन, जिसका अर्थ है अपनी स्वतंत्रता त्याग कर स्वयं को पूरी तरह ईश्वर को समर्पित कर देना.

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