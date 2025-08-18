Home > धर्म > सोमवार को कर लें ये 1 काम, खुद शिव जी हो जाएंगे आप पर मेहरबान…दूर होगी सारी दिक्कतें और परेशानियां!

सोमवार को कर लें ये 1 काम, खुद शिव जी हो जाएंगे आप पर मेहरबान…दूर होगी सारी दिक्कतें और परेशानियां!

Monday Remedy: सोमवार के दिन महादेव के भक्त शिव मंदिर में जाकर शिव लिंग पर जल अर्पित करते हैं। सोमवार के दिन ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 18, 2025 11:21:01 IST

Monday Remedy: सोमवार का दिन हिंदू धर्म में काफी ज्यादा महत्व रखता है। यह दिन देवों के देव महादेव को समर्पित है। इस दिन महादेव के भक्त शिव मंदिर में जाकर शिव लिंग पर जल अर्पित करते हैं। सोमवार के दिन ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से शिव जी जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। उस दिन एक खास उपाय आपको जरूर करना चाहिए। यह उपाय आपकी किस्मत चमका सकता है। साथ ही आर्थिक तंगी की समस्या को भी दूर कर देता है। इस दिन आपकों यह उपाय करना बेहद जरूरी है। 

सोमवार को करें इस चीज का दान

रुद्राक्ष दान करें- सोमवार को रुद्राक्ष दान करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान शिव जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। रुद्राक्ष को भगवान शिव का ही अंश कहा जाता है। इसका दान करने से जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है।

मान्यता के अनुसार, सोमवार के दिन रूद्राक्ष का दान करने से भगवान शिव की कृपा आप पर होगी। साथ ही रुद्राक्ष दान करने से कुंडली में मौजूद ग्रहों के दोष शांत करने में भी मदद मिलने वाली है। ज्योतिष के अनुसार, सोमवार को रूद्राक्ष दान करने से जीवन में सफलता हासिल होती है। साथ ही सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती है। 

यदी आप इसे सोमवार के दिन किसी गरीब को दान करते हैं, तो व्यक्ति के भय और नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है। इसी के साथ सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन मुखी रुद्राक्ष का दान करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। रूद्राक्ष दान करते समय सिर्फ एक बात का ध्यान रखना काफी जरूरी है कि यह रूद्राक्ष इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए। 

Disclaimer: इस आलेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है।

