जादू-टोना सिर्फ अंधविश्वास या कोई छिपी ताकत? धार्मिक ग्रंथों में क्या लिखा है जानिए

Tantra Mantra: जादू-टोना, काला जादू, बुरी नजर और तंत्र-मंत्र जैसी बातें सदियों से लोगों के बीच रहस्य और डर का विषय रही हैं. कोई इसे अंधविश्वास मानता है, तो कुछ लोग दावा करते हैं कि इसका असर सच में होता है. भारत ही नहीं, दुनिया की लगभग हर संस्कृति और धर्म में किसी न किसी रूप में इन बातों का जिक्र जरूर मिलता है.

लेकिन सवाल आज भी वही है कि क्या सच में जादू-टोना जैसी कोई चीज होती है? और धर्मग्रंथ इस बारे में क्या कहते हैं? आइए आसान भाषा में समझते हैं.

हिंदू धर्म में क्या कहा गया है?

हिंदू धर्म के कई ग्रंथों और लोक मान्यताओं में तंत्र-मंत्र और अभिचार जैसी बातों का उल्लेख मिलता है. खासतौर पर अथर्ववेद को इस विषय में सबसे अलग माना जाता है.अथर्ववेद में सीधे “काला जादू” शब्द नहीं मिलता, लेकिन “अभिचार” का जिक्र जरूर किया गया है. इसमें ऐसे मंत्रों और क्रियाओं की चर्चा है जिन्हें सुरक्षा, रोग निवारण या नकारात्मक प्रभावों से बचाव से जोड़कर देखा जाता है.लोक मान्यताओं में बाल, नाखून, कपड़े, राख या पुतलों जैसी चीजों का इस्तेमाल जादू-टोने से जोड़ा जाता रहा है. हालांकि इन बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है.

गरुड़ पुराण में अशुभ शक्तियों का जिक्र

गरुड़ पुराण में प्रेत, पिशाच और नकारात्मक शक्तियों का वर्णन मिलता है. इसमें बताया गया है कि बुरे कर्म इंसान को अशुभ परिस्थितियों की ओर ले जा सकते हैं.कुछ तांत्रिक परंपराओं में मारण, मोहन, वशीकरण और उच्चाटन जैसी क्रियाओं का भी उल्लेख मिलता है. इन्हें तांत्रिक साधना का हिस्सा माना जाता है, लेकिन सामान्य जीवन में इनसे दूर रहने की सलाह दी जाती है.

इस्लाम में जादू-टोने को कैसे देखा जाता है?

इस्लाम धर्म की पवित्र किताब कुरान में ‘सिहर’ यानी जादू का उल्लेख मिलता है. सूरह अल-बकरह में जादू से जुड़ी घटनाओं का जिक्र किया गया है.हालांकि इस्लाम में जादू-टोना करना या ऐसी गतिविधियों में शामिल होना हराम माना गया है. धर्म में इसे गलत और इंसान को अल्लाह से दूर ले जाने वाला काम बताया गया है.

बाइबिल में क्या लिखा है?

ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक बाइबिल में भी जादू-टोना और तांत्रिक गतिविधियों का उल्लेख मिलता है. कई जगह लोगों को ऐसी चीजों से दूर रहने की चेतावनी दी गई है.ईसाई मान्यताओं के अनुसार, जादू-टोना इंसान को ईश्वर के रास्ते से भटका सकता है. इसलिए इसे गलत माना गया है.

विज्ञान क्या कहता है?

वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अब तक जादू-टोना या काला जादू साबित नहीं हो पाया है. विशेषज्ञों का मानना है कि कई बार डर, मानसिक तनाव, भ्रम और अंधविश्वास की वजह से लोग ऐसी चीजों को सच मानने लगते हैं.हालांकि अलग-अलग समाजों और धर्मों में इन विषयों को लेकर मान्यताएं आज भी काफी मजबूत हैं.

आस्था और अंधविश्वास के बीच समझ जरूरी

धार्मिक ग्रंथों में जादू-टोना और नकारात्मक शक्तियों का जिक्र जरूर मिलता है, लेकिन लगभग सभी धर्म इंसान को अच्छे कर्म, सकारात्मक सोच और ईश्वर भक्ति का रास्ता अपनाने की सलाह देते हैं.ऐसे में जरूरी है कि किसी भी बात को आंख बंद करके मानने की बजाय समझदारी और विवेक से देखा जाए.