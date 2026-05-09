Pishach Yog: कुंडली में बन जाए पिशाच योग तो शुरू हो सकती हैं परेशानियां, जानिए इसके डरावने संकेत

Pishach Yog: ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे योग बताए गए हैं जिन्हें बेहद अशुभ माना जाता है. इन्हीं में से एक है पिशाच योग. मान्यता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में यह योग बनता है, उसके जीवन में मानसिक तनाव, आर्थिक परेशानियां और नकारात्मकता बढ़ने लगती है. कई बार व्यक्ति को मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती और जीवन में लगातार रुकावटें बनी रहती हैं.

ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार समय रहते इस योग के संकेतों को समझकर उपाय किए जाएं तो इसके अशुभ प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है. आइए जानते हैं आखिर पिशाच योग कैसे बनता है, इसके क्या दुष्प्रभाव माने जाते हैं और किन उपायों से राहत पाई जा सकती है.

कैसे बनता है पिशाच योग?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कुंडली में शनि, राहु और केतु जैसे पाप ग्रह विशेष स्थिति में आ जाते हैं, तब पिशाच योग बनने की संभावना बढ़ जाती है.कहा जाता है कि अगर शनि के साथ राहु या केतु की युति पहले, चौथे या सातवें भाव में बन जाए तो यह योग बन सकता है. इसके अलावा अष्टम और द्वादश भाव में इन ग्रहों की स्थिति भी अशुभ मानी जाती है.कुछ ज्योतिष मान्यताओं में गुरु-केतु और राहु-गुरु की युति को भी पिशाच योग जैसा प्रभाव देने वाला माना गया है.

पिशाच योग के क्या होते हैं प्रभाव?

मान्यता है कि यह योग व्यक्ति के मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक जीवन पर नकारात्मक असर डाल सकता है. इसके प्रभाव से व्यक्ति के मन में डर, बेचैनी और असुरक्षा की भावना बनी रहती है. कई बार बिना किसी वजह के तनाव और घबराहट महसूस होने लगती है.ज्योतिष के अनुसार जिस भाव में यह योग बनता है, उससे जुड़े शुभ परिणाम कमजोर होने लगते हैं. इसका असर करियर, धन, रिश्तों और सामाजिक जीवन पर भी दिखाई दे सकता है. कई लोग मेहनत करने के बावजूद सफलता मिलने में देरी महसूस करते हैं.

पिशाच योग से राहत पाने के उपाय

ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार कुछ धार्मिक उपाय इस योग के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में मदद कर सकते हैं.

नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ माना जाता है.

मंगलवार और शनिवार को बजरंग बाण का पाठ करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है.

शनिवार को शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाना और शनि चालीसा पढ़ना लाभकारी माना गया है.

राहु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए

‘ॐ रां राहवे नमः’ मंत्र का 108 बार जाप करें.

शिव पूजा और केतु मंत्र का महत्व

अगर कुंडली में पिशाच योग हो तो भगवान शिव की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है. रोजाना शिवलिंग का अभिषेक करने और मंदिर जाकर पूजा करने से मानसिक शांति मिल सकती है.इसके साथ ही’ॐ कें केतवे नमः;मंत्र का 108 बार जाप करने की सलाह दी जाती है. गणेश जी की पूजा को भी शुभ माना गया है.

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