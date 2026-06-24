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रावण की मृत्यु के बाद सीता की मददगार त्रिजटा का क्या हुआ? जानकी से क्या मिले वरदान, कहां है राक्षसी का मंदिर

Ramayana Facts: वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस... दोनों ही ग्रंथों में एक ऐसी रहस्यमयी और करुणामयी पात्र का उल्लेख मिलता है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. यह पात्र है त्रिजटा, जो लंका की राक्षसी होते हुए भी धर्म और करुणा की प्रतीक मानी जाती हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं रावण से युद्ध में जीत के बाद त्रिजटा का क्या हुआ-

By: Lalit Kumar | Published: June 24, 2026 9:13:06 AM IST

जानिए, युद्ध के बाद त्रिजटा का क्या हुआ? (Canva)
जानिए, युद्ध के बाद त्रिजटा का क्या हुआ? (Canva)


Ramayana Facts: वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस… दोनों ही ग्रंथों में एक ऐसी रहस्यमयी और करुणामयी पात्र का उल्लेख मिलता है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. रामलीला मंचन में भी यह प्रसंग नहीं दिखाया जाता है. यह पात्र है त्रिजटा, जो लंका की राक्षसी होते हुए भी धर्म और करुणा की प्रतीक मानी जाती हैं. त्रिजटा राक्षसी को रावण ने प्रमुख गार्ड के रूप में वहां रखा था. अशोक वाटिका में माता सीता के सबसे कठिन समय में त्रिजटा ही वह सहारा बनीं, जिन्होंने न सिर्फ उन्हें ढांढस बंधाया, बल्कि अपने स्वप्न के जरिए रावण के अंत और राम की विजय की भविष्यवाणी भी कर दी. कम से कम दो बार रावण के प्रकोप से इस राक्षसी ने सीता को बचाया. उनकी कहानी रामायण के उन अनसुने अध्यायों में से एक है, जो आज भी लोगों को हैरान कर देती है. तो चलिए जानते हैं रावण से युद्ध में जीत के बाद त्रिजटा का क्या हुआ- 

लंका सीता की हितैषी बनीं त्रिजटा 

त्रिजटा रामायण की एक पात्र है. जिसका उल्लेख रामचरित मानस, वाल्मीकी रामायण में तो हुआ. लेकिन, दक्षिण एशियाई देशों में जो रामायण के अलग अलग संस्करण प्रचलित हैं, उसमें उसका उल्लेख कहीं ज्यादा बड़े रूप में हुआ है. जब रावण ने वन से अपहरण करने के बाद सीता को अशोक वाटिका में रखा तो तमाम राक्षसियां उन्हें तरह-तरह से परेशान करती थीं. एक त्रिजटा ही थी, जो राक्षसियों से भी बचाती थी और साथ में ढांढस भी बढ़ाती रहती थी. 

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रामभक्त थी विभीषण की बेटी

रामचरित मानस और रामायण के अनुसार त्रिजटा राक्षसी विभीषण की बेटी थी. अपने पिता विभीषण की तरह वो भी रामभक्त थी. त्रिजटा की मां का नाम शरमा था. इस रिश्ते से देखा जाए तो वो रावण की भतीजी लगती थी. जब इस कैद में सीता जी के लिए विरह को सह पाना मुश्किल होने लगा तो उन्होंने खुद की जान देने की बात की. त्रिजटा से कहा कि वो चिता बनाकर सजा दे और उसमें आग लगा दे. ऐसे में त्रिजटा ने बुद्धिमानी से सीता की बात ये कहकर टाल दी थी कि इतनी रात में कहां आग मिलेगी. इसके अलावा रावण ने दो मौकों पर नाराज होकर सीता को मारना चाहा, तब भी त्रिजटा ने रावण को समझाया और सीता की रक्षा की.

राम-रावण के युद्ध के बाद त्रिजटा का क्या हुआ 

वाल्मीकि रामायण में तो नहीं, लेकिन दूसरी भाषाओं के संस्करणों में त्रिजटा के बारे में खूब वर्णन मिलता है. इंडोनेशिया में प्रचलित ‘काकाविन रामायण’ के अनुसार अशोक वाटिका में रावण ने 300 राक्षसियों को गार्ड के तौर पर तैनात कर रखा था. उसमें केवल त्रिजटा ही थी, जो सीता का उत्साह बढ़ाती थी. ‘बालरामायण’ कहती है कि,जीत के बाद त्रिजटा सीता के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या भी गई थी. ‘आनंद रामायण’ में भी यही बात कही गई है. बाद में जब सीता फिर लंका आईं तो उन्होंने वहां विभीषण की पत्नी शरमा से त्रिजटा का उसी तरह खयाल रखने को कहा था, जैसा उसने उनका अशोक वाटिका में रखा था. इंडोनेशिया की “काकाविन रामायण” कहती है कि युद्ध के बाद सीता ने त्रिजटा को काफी मूल्यवान उपहार दिए थे.

त्रिजटा को माता सीता से क्या वरदान मिला

लोक मान्यताओं के अनुसार, लंका में कैद के दौरान अशोक वाटिका में माता सीता की रक्षा और सांत्वना देने वाली राक्षसी त्रिजटा को प्रभु श्रीराम और माता सीता से कई वरदान प्राप्त हुए. पहला मोक्ष और काशी में स्थान मिला. माता सीता ने प्रसन्न होकर त्रिजटा को वाराणसी (काशी) भेजा और वरदान दिया कि वह काशी में हमेशा पूजनीय रहेंगी. दूसरा क्रोध में किए गए श्राद्ध का फल मिलेगा. पुराणों की कथा के अनुसार, प्रभु श्रीराम ने वरदान दिया कि जो श्राद्ध, हवन आदि बिना विधि-विधान या क्रोध में आकर किए जाएंगे, उनका पुण्य भी त्रिजटा को प्राप्त होगा.

बनारस में है त्रिजटा का मंदिर

वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब में त्रिजटा का एक मंदिर है. मान्यता है कि त्रिजटा लंका से सीता के साथ जब पुष्पक विमान से अयोध्या जा रही थी तो सीता ने उससे कहा कि अयोध्या में त्रिजटा को राक्षसी होने के कारण जाने की अनुमति नहीं मिलेगी. इसके बाद सीता ने सुझाव दिया कि उसे वाराणसी चले जाना चाहिए, जहां उसको मोक्ष मिल जाएगा. फिर उसकी पूजा वहां एक देवी के रूप में की जाएगी. अब यहां मंदिर में त्रिजटा की रोज पूजा होती है. महिलाएं इस मंदिर में अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए आती हैं. यहां त्रिजटा को मूली और बैंगन का चढ़ावा चढ़ाया जाता है.

Tags: Dharmhome-hero-pos-9lord ramramayana factsreligion news
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