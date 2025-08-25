Home > धर्म > Vastu Guru Manyyaa Exclusive : छोटे कदम, बड़ी शुरुआत! जानें इस हफ्ते क्या कह रहे हैं आपके सितारे?

Weekly Tarot Prediction: इस हफ्ते किसे काम में सफलता मिलेगी, किसे रिश्तों में नई शुरुआत करनी चाहिए और किसे थोड़ा संभलकर चलना होगा। आइए जानते हैं 25 अगस्त से 31 अगस्त का साप्ताहिक टैरो राशिफल।

Published: August 25, 2025 13:47:51 IST

Weekly Tarot Prediction: हफ्ते की शुरुआत हमेशा एक नई ऊर्जा और उम्मीद के साथ होती है। टैरो कार्ड्स (Tarot Cards) हमें यह इशारा देते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे साथ क्या हो सकता है। किसे काम में सफलता मिलेगी, किसे रिश्तों में नई शुरुआत करनी चाहिए और किसे थोड़ा संभलकर चलना होगा। Weekly Tarot Predictionआइए जानते हैं 25 अगस्त से 31 अगस्त का साप्ताहिक टैरो राशिफल।

मेष राशि (Aries)
इस हफ्ते आपके सामने नए मौके आ सकते हैं। टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आप जिस काम में मेहनत करेंगे, उसमें अच्छे नतीजे मिलेंगे। कोई पुराना अटका हुआ काम पूरा हो सकता है। लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा।
लकी कलर: लाल
लकी नंबर: 3
वृषभ राशि (Taurus)
इस हफ्ते आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। परिवार से जुड़ी कोई बात आपके मन को परेशान कर सकती है, लेकिन हफ्ते के आख़िर में सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी।
लकी कलर: हरा
लकी नंबर: 6
 
मिथुन राशि (Gemini)
यह हफ्ता आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है। नए लोगों से मुलाकात फायदेमंद रहेगी। किसी पुराने दोस्त से भी संपर्क होगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रमोशन या नई जिम्मेदारी के संकेत हैं।
लकी कलर: पीला
लकी नंबर: 5
 
कर्क राशि (Cancer)
टैरो कार्ड कहते हैं कि इस हफ्ते आपको भावनाओं पर काबू रखने की जरूरत है। परिवार में प्यार और अपनापन बढ़ेगा। काम में थोड़ी रुकावट आ सकती है, लेकिन हार न मानें।
लकी कलर: सफेद
लकी नंबर: 2
 
सिंह राशि (Leo)
इस हफ्ते आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा। ऑफिस या बिजनेस में आपकी तारीफ होगी। किसी बड़े काम की शुरुआत करने का सही समय है। रिलेशनशिप में पॉजिटिव बदलाव आएंगे।
लकी कलर: सुनहरा
लकी नंबर: 1
 
कन्या राशि (Virgo)
यह हफ्ता आपके लिए मिक्स रिजल्ट लेकर आएगा। टैरो कार्ड्स कहते हैं कि थोड़ा संयम से चलना जरूरी है। हेल्थ का ध्यान रखें। खर्चों पर कंट्रोल करें।
लकी कलर: नीला
लकी नंबर: 7
 
तुला राशि (Libra)
आपके लिए यह हफ्ता बहुत ही अच्छा रहेगा। जिस काम को लंबे समय से टाल रहे थे, वो अब पूरा हो सकता है। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय अनुकूल है।
लकी कलर: गुलाबी
लकी नंबर: 6
 
वृश्चिक राशि (Scorpio)
इस हफ्ते कोई बड़ा बदलाव आपका इंतजार कर रहा है। टैरो कार्ड्स बताते हैं कि आप नए रास्तों पर कदम रख सकते हैं। करियर में अच्छा मोड़ आएगा। लव लाइफ में नई शुरुआत संभव है।
लकी कलर: मैरून
लकी नंबर: 9
 
धनु राशि (Sagittarius)
यह हफ्ता आपके लिए बहुत भाग्यशाली साबित होगा। जिस काम को लेकर आप परेशान थे, वह अब आसानी से हो जाएगा। किसी यात्रा के योग भी बन रहे हैं।
लकी कलर: बैंगनी
लकी नंबर: 3
 
मकर राशि (Capricorn)
इस हफ्ते आपको धैर्य से काम लेना होगा। बिजनेस में पार्टनरशिप फायदेमंद रहेगी। परिवार में किसी की हेल्थ को लेकर टेंशन हो सकती है। फालतू खर्चों से बचें।
लकी कलर: काला
लकी नंबर: 8
 
कुंभ राशि (Aquarius)
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि इस हफ्ते आपके सितारे चमकेंगे। करियर में प्रगति होगी और पैसा आने के नए रास्ते खुलेंगे। दोस्तों और परिवार के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे।
लकी कलर: आसमानी
लकी नंबर: 4
 
मीन राशि (Pisces)
यह हफ्ता आपके लिए रिलेशनशिप में खुशियां लेकर आएगा। पुराना मनमुटाव खत्म हो सकता है। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। मन में शांति और सुकून महसूस करेंगे।
लकी कलर: सिल्वर
लकी नंबर: 2 

