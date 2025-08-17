Home > अध्यात्म > Vastu Guru Manyyaa Exclusive : इस हफ्ते इन 5 राशियों पर बरसेगा पैसा और प्यार, देखें आपका नाम है या नहीं

Weekly Tarot Prediction: इस हफ्ते कुछ लोगों के लिए नए मौके हैं, तो कुछ को थोड़ी सावधानी रखनी होगी। आइए जानते हैं आपकी राशि के लिए क्या संदेश है।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 17, 2025 13:04:00 IST

Weekly Tarot Prediction
Weekly Tarot Prediction

Weekly Tarot Prediction: अगर आप जानना चाहते हैं कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, तो Tarot कार्ड्स के जरिए हम आपको बताते हैं हर राशि का हाल। इस हफ्ते कुछ लोगों के लिए नए मौके हैं, तो कुछ को थोड़ी सावधानी रखनी होगी। आइए जानते हैं आपकी राशि के लिए क्या संदेश है।

मेष राशि (Aries)
इस हफ्ते आपको काम में नए मौके मिल सकते हैं। Tarot Card “The Chariot” इशारा कर रहा है कि आपकी मेहनत का फल मिलेगा। पुराने पेंडिंग काम पूरे होंगे। रिश्तों में मीठास आएगी, लेकिन गुस्से को काबू में रखना होगा। धैर्य से फैसले लें, जल्दबाजी में नुकसान हो सकता है।

वृषभ राशि (Taurus)
इस हफ्ते Tarot Card “The Empress” बताता है कि आपका समय खुशियों से भरा रहेगा। पैसों की स्थिति सुधरेगी और घर में सुख-शांति बनी रहेगी। फैमिली के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।खर्च सोच-समझकर करें, जरूरत से ज्यादा खर्चा बचाएं।

मिथुन राशि (Gemini)
Tarot Card “The Lovers” संकेत देता है कि लव लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आएंगे। सिंगल लोगों को अच्छा रिश्ता मिल सकता है। बिजनेस में पार्टनरशिप के लिए अच्छा समय है।भरोसे को बनाए रखें, शक से रिश्ते बिगड़ सकते हैं।

कर्क राशि (Cancer)
Tarot Card “The Moon” दिखाता है कि इस हफ्ते कुछ बातें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। किसी से झूठ या गलतफहमी से दूर रहें। सेहत पर ध्यान दें।ध्यान (Meditation) से मन शांत रहेगा।

सिंह राशि (Leo)
Tarot Card “The Sun” कहता है कि यह हफ्ता आपकी सफलता का होगा। करियर में प्रमोशन या नई जॉब का मौका मिल सकता है। आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा। अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाएं।

कन्या राशि (Virgo)
Tarot Card “The Hermit” संकेत देता है कि आपको अपने फैसले खुद लेने होंगे। इस हफ्ते सेल्फ-एनालिसिस का समय है। अकेले समय बिताना फायदेमंद होगा।दूसरों के भरोसे न रहें, खुद पर भरोसा रखें।

तुला राशि (Libra)
Tarot Card “Justice” दिखाता है कि मेहनत का सही फल मिलेगा। लीगल या सरकारी मामलों में फायदा हो सकता है। रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखें। किसी के साथ अन्याय न करें, वरना नुकसान हो सकता है।

वृश्चिक राशि (Scorpio)
Tarot Card “Death” बताता है कि पुराने रिश्ते या हालात का अंत होगा और नई शुरुआत होगी। बदलाव को स्वीकार करें, यही आपके लिए अच्छा होगा। पुराने दर्द को छोड़कर आगे बढ़ें।

धनु राशि (Sagittarius)
Tarot Card “Wheel of Fortune” कहता है कि किस्मत आपके साथ है। अचानक पैसा या अच्छा मौका मिल सकता है। ट्रैवल का योग है।मौके का सही इस्तेमाल करें, आलस न करें।

मकर राशि (Capricorn)
Tarot Card “The Devil” बताता है कि इस हफ्ते आपको लालच और गलत फैसलों से बचना होगा। कोई पुराना नशा या आदत नुकसान पहुंचा सकती है। अपनी हेल्थ और आदतों पर कंट्रोल रखें।

कुंभ राशि (Aquarius)
Tarot Card “The Star” कहता है कि आपके सपने पूरे हो सकते हैं। पॉजिटिव सोच बनाए रखें, लोग आपकी तारीफ करेंगे।प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें, जल्दबाजी से बचें।

मीन राशि (Pisces)
Tarot Card “The High Priestess” संकेत देता है कि इस हफ्ते आपकी इंट्यूशन (Intuition) स्ट्रॉन्ग होगी। कोई राज सामने आ सकता है। अपने राज दूसरों को न बताएं।

