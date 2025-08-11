Home > धर्म > Vastu Guru Manyyaa Exclusive : इन राशियों की बदलेगी ग्रहों की चाल, सुकून और शांति के साथ-साथ भ्रम की स्थिति…जानें क्या है आपके सितारों का हाल?

Weekly Tarot Prediction: 11 से 17 अगस्त 2025 का हफ्ता कई राशियों के लिए शानदार रहेगा, तो कुछ को थोड़ी सावधानी भी रखनी होगी।  आइए, जानते हैं इस हफ्ते का टैरो प्रिडिक्शन क्या है

Published By: Preeti Rajput
Published: August 11, 2025 13:08:16 IST

Weekly Tarot Prediction
Weekly Tarot Prediction

Weekly Tarot Prediction: नया हफ्ता, नए मौके और नए इशारे। टैरो कार्ड्स हमें बताते हैं कि आने वाला समय कैसा हो सकता है, ताकि हम सही फैसले ले सकें और बेवजह की टेंशन से बच सकें। 11 से 17 अगस्त 2025 का हफ्ता कई राशियों के लिए शानदार रहेगा, तो कुछ को थोड़ी सावधानी भी रखनी होगी।  आइए, जानते हैं इस हफ्ते का टैरो प्रिडिक्शन क्या है

मेष (Aries) 
 
The Chariot के हिसाब से इस हफ्ते आप अपने काम में तेजी और फोकस के साथ आगे बढ़ेंगे। जो लोग प्रमोशन या नई जिम्मेदारी का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें खुशखबरी मिल सकती है। पार्टनर आपके फैसलों में साथ देंगे। सिंगल हैं तो किसी खास से मुलाकात हो सकती है। हालांकि आपको जल्दबाजी से बचना है और गुस्से को कंट्रोल में रखें।
 
लकी कलर: लाल
लकी नंबर: 1
 
वृषभ (Taurus)  
 
The Empress कार्ड कहता है कि घर, प्यार और सुख-सुविधाओं पर ध्यान देने का हफ्ता है। काम में आराम से आगे बढ़ेंगे और परिवार में खुशियां रहेंगी। पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे रिश्ते में मिठास आएगी। खाने-पीने का ध्यान रखें, वरना सेहत बिगड़ सकती है।
लकी कलर: हरा
लकी नंबर: 3
 
मिथुन (Gemini) 
 
The Magician कार्ड के मुताबिकआपकी प्लानिंग और स्किल्स इस हफ्ते आपको जीत दिलाएंगी। नई नौकरी या प्रोजेक्ट की शुरुआत के संकेत हैं। रोमांस का माहौल रहेगा, लेकिन जरूरी है कि आप ईमानदार रहें।आत्मविश्वास के साथ काम करें, लेकिन ओवरकॉन्फिडेंस से बचें।
लकी कलर: पीला
लकी नंबर: 5
 
कर्क (Cancer) 
 
The Moon कार्ड कहता है कि कुछ बातें आपको उलझन में डाल सकती हैं। इस हफ्ते हर कदम सोच-समझकर रखें, खासकर पैसों और रिश्तों में। गलतफहमी से बचें, वरना बहस हो सकती है। किसी पर अंधा भरोसा करने से बचें।
लकी कलर: सिल्वर
लकी नंबर: 2
 
सिंह (Leo) 
 
The Sun कार्ड के हिसाब से आपकी मेहनत रंग लाएगी। ऑफिस में तारीफ होगी और बिजनेस में मुनाफा। सेहत भी बेहतर होगी। पार्टनर के साथ खुशी के पल बिताएंगे, सिंगल लोगों को नया रिश्ता मिल सकता है।पॉजिटिव सोच बनाए रखें और लीडरशिप दिखाएं।
लकी कलर: सुनहरा
लकी नंबर: 10
 
कन्या (Virgo) 
 
Justice कार्ड के अनुसारकाम और निजी जिंदगी में बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। कानूनी मामलों में राहत मिल सकती है।रिलेशनशिप में ईमानदारी सबसे अहम होगी।फैसले भावनाओं में आकर न लें।
लकी कलर: नीला
लकी नंबर: 8
 
तुला (Libra) 
 
The Lovers कार्ड कहता है कि पार्टनरशिप और रिश्तों के लिए अच्छा हफ्ता है। बिजनेस में भी सही पार्टनर मिल सकता है।रोमांटिक समय, रिश्ते और गहरे होंगे।रिश्तों में कम्यूनिकेशन बनाए रखें।
लकी कलर: गुलाबी
लकी नंबर: 6
 
वृश्चिक (Scorpio) 
Death कार्ड ने इशारा किया है कि बड़े बदलाव का समय है। पुराने काम या रिश्ते छोड़कर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।पुराना रिश्ता खत्म होकर नया शुरू हो सकता है।बदलाव से डरने की बजाय उसे अपनाएं।
लकी कलर: काला
लकी नंबर: 13
 
धनु (Sagittarius) 
 
The Fool कार्ड से कन्फ्यूज न हो। यह कार्ड बता रहा है कि नए मौके और एडवेंचर आपका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा रिस्क लेने से फायदा हो सकता है।नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, लेकिन जल्दबाजी न करें।प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें।
लकी कलर: आसमानी
लकी नंबर: 0
 
मकर (Capricorn) 
 
The Hierophant कार्ड के हिसाब सेसीखने और परंपराओं से जुड़ने का समय है। बुजुर्गों की सलाह काम आएगी। रिश्तों में स्थिरता और भरोसा रहेगा।धैर्य रखें और रूटीन का पालन करें।
लकी कलर: सफेद
लकी नंबर: 5
 
कुंभ (Aquarius) 
 
The Star ने इशारा किया है कि उम्मीद और सपनों का समय है। कोई पुराना सपना पूरा हो सकता है।पार्टनर से सपोर्ट मिलेगा, और आप दोनों साथ में नए प्लान बना सकते हैं। भरोसा बनाए रखें और मेहनत करते रहें।
लकी कलर: नीला
लकी नंबर: 17
 
मीन (Pisces) 
 
The High Priestess कार्ड के हिसाब से आपकी इन्ट्यूशन इस हफ्ते आपका सबसे बड़ा हथियार होगी। रहस्यमयी बातें सामने आ सकती हैं। रिश्ता गहराई लेगा, लेकिन सब कुछ अभी सबके सामने न लाएं।धैर्य रखें और मन की आवाज सुनें।
लकी कलर: पर्पल
लकी नंबर: 2 

