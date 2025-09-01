Weekly Rashifal 1 To 7 September 2025: धन का होगा लाभ, लव लाईफ में आएंगी खुशखबरी, यहां पढें पंडित शशिशेखर त्रिपाठी द्वारा बताया गया मेष से मीन का साप्ताहिक राशिफल

Weekly Rashifal 1 To 7 September 2025 : नया सप्ताह एक नई उमंग, नई शुरुआत लेकर आता है। इस सप्ताह की ग्रहीय स्थिति की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा अपनी नीचस्थ राशि वृश्चिक राशि में रहेंगे जबकि सप्ताहांत तक वह कुंभ राशि में संचरण कर लेंगे। इस सप्ताह पद्मा एकादशी, वामन द्वादशी, अनन्त चतुर्दशी जैसे बड़े त्योहार मनाए जाने का मौका मिलेगा। ग्रहों की चाल भी हमारे जीवन पर गहरा असर डालती है। कभी यह परिणाम सकारात्मक तो कभी नकारात्मक होते हैं। जिसे ध्यान में रखते हुए हमें सतर्कता के साथ सारे काम करने चाहिए क्योंकि छोटी सी भी भूल आपके लिए नुकसान का कारण बन सकती है। जानिए इस सप्ताह आपको किन-किन पहलुओं में बरतनी होगी सावधानी और किस तरह से आपको उठाना होगा अवसरों का लाभ। यहां पढ़ें पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा बताया गया अपना साप्ताहिक राशिफल-

मेष – इस सप्ताह मेष राशि वाले परिणाम की चिंता किए बिना सिर्फ काम पर फोकस करें, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दे। व्यापारिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन आप आने वाले कल की चिंता को लेकर परेशान हो सकते हैं। आय के स्रोत बढ़ाने के लिए किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। युवा वर्ग पहले अपने कार्यों को प्राथमिकता दें, समय बचने पर दूसरों के काम पर ध्यान दें। प्रेम संबंध के लिए समय अनुकूल नहीं है, बहुत अधिक नोकझोंक होने के कारण आप रिश्ते को खत्म करने जैसा फैसला भी ले सकते हैं। धर्म कर्म के कार्य में मन लगेगा, पूजा पाठ और इष्ट आराधना से सप्ताह की शुरुआत करेंगे। अतिथि आगमन होने से काफी व्यस्त रह सकते हैं। सेहत में जिन लोगों को भी खांसी जुकाम की समस्या है, वह जरूरी जांच जरूर करा लें क्योंकि चेस्ट इन्फेक्शन होने का भी खतरा है। सेहत को ध्यान में रखते हुए तेल मसाले और बाहरी खानपान से परहेज करना है।

वृष- करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, तो वहीं दूसरी ओर कार्यों में भी वृद्धि होने की संभावना है जोकि आपके लिए एक सकारात्मक संकेत है। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, पदोन्नति की भी संभावना है। ग्रहों का सपोर्ट मिलने से पुरानी उधारी को चुकाने में सफल होंगे। व्यापारी वर्ग प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में जांच पड़ताल करना न भूलें, क्योंकि किसी तरह की धोखाधड़ी होने की आशंका है। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए युवा वर्ग को ड्राइव सचेत होकर करनी है। आगामी परीक्षा के लिए जमकर मेहनत करें, ध्यान भटकने वाली कई स्थिति बनेगी लेकिन आपको इन सब से बचना है। घर के किसी छोटे सदस्य से बड़े काम की सीख मिल सकती है। पारिवारिक जीवन की उथल-पुथल में ठहराव आएगा, सप्ताह की शुरुआत भले खटपट से हुई हो लेकिन सप्ताहांत तक स्थिति में सुधार आता दिखाई दे रहा है। सिर के किसी एक हिस्से में दर्द उठने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यदि जिम और स्ट्रेचिंग जैसी एक्सरसाइज करते हैं, तो इस सप्ताह परहेज करें क्योंकि नसों में खिंचाव होने की आशंका है।

मिथुन – करियर के लिहाज से मिथुन राशि के लोगों के लिए सप्ताह अच्छे परिणाम देने वाला चल रहा है। कार्यस्थल पर अच्छे कार्यों के बदले प्रशंसा सुनने को मिलेगी, जो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगी। सहयोगियों से मन की बात शेयर कर सकते हैं, लेकिन निजी बातों को शेयर करने की भूल न करें। व्यापारी वर्ग को लेनदेन से संबंधित मामलों में सावधान रहने की आवश्यकता है। युवा वर्ग लाइफस्टाइल को अपडेट करने के लिए प्रयासरत नजर आ सकते हैं। युवा हो या फिर विद्यार्थी वर्ग दोनों के लिए ही सप्ताह उत्तम है, क्योंकि आपको मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता दिखाई दे रहा है। परिवार सहित कहीं बाहर घूमने जाने की योजना बन सकती है। जो लोग पहले से बीमार हैं, उन्हें आराम मिलेगा। जीवनसाथी के करियर और सेहत को लेकर कुछ परेशान हो सकते हैं, वर्तमान समय में उन्हें आपके सपोर्ट की जरूरत है। गर्भवती महिलाओं को सेहत का ध्यान रखना है, गलत खानपान से सेहत खराब हो सकती है।

कर्क- कर्क राशि के लोग नौकरी बदलने के विचार पर अभी विराम लगाएं, समय अनुकूल न होने के कारण आपको योजनाओं के विपरीत परिणाम मिल सकते हैं। जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में है, उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है। कारोबार में जीवनसाथी को शामिल करें, इससे आपको अच्छा फायदा होगा। लोग क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं, इस पर ध्यान देने के बजाय युवा वर्ग अपने मन की सुनी और उसी अनुसार कार्य करें। पार्टनर के साथ घूमने जाने की योजना बन सकती है, साथ ही पसंदीदा उपहार मिलने की भी संभावना है। फैमिली की ओर से कुछ बड़े सरप्राइज मिलने की संभावना है। महिलाओं को खर्च और बचत के बीच का संतुलन बनाकर चलना होगा, खर्च उतना ही करें जितने में जेब खाली न हो। सेहत में मौसम का विपरीत प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, अपना बचाव करने का प्रयास करें।

सिंह – इस सप्ताह सिंह राशि के लोगों की नेतृत्व क्षमता में वृद्धि देखने को मिलेगी, इसके बाद से वह अपना काम और भी अच्छी तरीके से कर सकेंगे। सीनियर संग बातचीत करते रहें, जिससे आपके और उनके बीच तालमेल सही बना रहे। व्यापारिक व्यवस्था पर नियंत्रण बनाने की जरूरत है। साझेदारी में व्यापार करने वालों के लिए सप्ताह शुभ है, सप्ताहांत बड़ी पूंजी का निवेश कर सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग मेहनत करने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार रखें क्योंकि इस सप्ताह कुछ इस तरह की स्थिति बनेगी जिसमें आपको एंटरटेनमेंट करने का मौका कम मिलेगा। लवमेट के साथ आपके कनेक्शन अच्छे रहेंगे, इस सप्ताह साथ समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। घरेलू मुद्दों को लेकर जीवनसाथी या माता-पिता के साथ कुछ कहा सुनी होने की आशंका है। इलेक्ट्रॉनिक सामान के खराब होने से बड़ा खर्चा सामने आ सकता है। फाइबर युक्त अनाज का सेवन करें, जिससे पेट से जुड़ी समस्या का निदान हो सके। पेट में ऐंठन और लूज मोशन की समस्या होने की आशंका है।

कन्या- कन्या राशि वाले पेंडिंग कार्यों के मामले में ढिलाई मत दिखाएं, समय रहते अधूरे कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें। कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है इस सिद्धांत का पालन करें और जमकर मेहनत करें क्योंकि आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही लाभ कमा सकेंगे। कार्यों को ध्यानपूर्वक करने की जरूरत है, ध्यान भटकाव के कारण गलती की संभावना ज्यादा होगी। बिजनेस पार्टनर के संग कार्यों की चर्चा जरूर करें, इससे आपके काम में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करने वालों के लिए सप्ताह लाभप्रद रहेगा। लव पार्टनर के साथ बातचीत करें , तभी आप एक दूसरे की व्यस्तता और भावनाओं को समझ सकेंगे। वाणी पर संयम रखना है क्योंकि क्रोध में आकर भाई-बहनों से कटु शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे संबंधों में दरार भी आ सकती है। योग, व्यायाम आदि को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए इलाज के लिए मरीज व्यक्ति के साथ यात्रा करनी पड़ सकती है ऐसे में अपनी सेहत का भी ध्यान रखें और मास्क ज़रूर पहने।

तुला- तुला राशि के लोगों को इस सप्ताह प्राथमिकताओं के आधार पर कार्य करने की सलाह दी जाती है। जरूरी कार्यों की सूची तैयार करें और उसी आधार पर कार्य की शुरुआत करें। व्यापारी वर्ग के लिए भागदौड़ भरा सप्ताह होगा, जिसके चलते आपको छोटे कार्यों के लिए भी अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। व्यापार से जुड़े लिए गए निर्णय बेहतरीन साबित होंगे और आप तरक्की की सीढ़ी चढ़ेंगे। युवा वर्ग गुरु के संपर्क में रहे, उनके मार्गदर्शन के आधार पर ही निर्णय लें। दान पुण्य और पूजा पाठ के कार्यक्रमों को बढ़ावा देंगे, घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार देखने को मिलेगा। बड़े भाई से सहयोग मिलने से कार्य प्रणाली में कुछ सुधार होगा, साथ ही कार्य को संभालने और करने की समझ बढ़ेगी। महिलाओं को यूरिन इन्फेक्शन या अन्य कोई इंफेक्शन होने की आशंका है, ऐसे में आपको साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए।

वृश्चिक – इस सप्ताह जानकारी एकत्र करने के बाद ही नए कार्यों की शुरुआत करें, जिससे आपके कार्य सही तरीके से निष्पादित हो सके। भावनाओं में बहने के बजाय प्रैक्टिकल बने और बेफिजूल की बातों से खुद को दूर रखें। नए लोगों के साथ उलझना आपको महंगा पड़ सकता है, उन्हें अपने से कम समझने की भूल बिलकुल न करें। सरकारी औपचारिकताओं के पूरा न होने से कार्यों में विघ्न में आ सकते हैं, इसलिए इन कार्यों को पहले पूरा करने पर ध्यान दें। जो डील उचित न लगें उसके लिए बेमन से व्यापारी वर्ग को हामी भरने से बचने की सलाह दी जाती है। दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपने जरूरी कार्य को नजरअंदाज मत करें अन्यथा किसी अच्छे और बड़े अवसर से चूक सकते हैं। इस सप्ताह घर पर धर्म-कर्म व आध्यात्मिक कार्यों को कराने की रूपरेखा तैयार हो सकती है। बीपी हाई न होने पाएं इस बात का ध्यान रखना है अन्यथा सेहत ज्यादा खराब हो सकती है। रक्त से जुड़ी बीमारी जैसे ब्लड इंफेक्शन या हीमोग्लोबिन कम होने की भी आशंका है, खानपान का ध्यान रखें।

धनु – इस सप्ताह ज्ञानार्जन का मौका मिले तो धनु राशि के लोग उस अवसर का लाभ उठाएं क्योंकि ज्ञान ही उन्नति की सीढ़ी बनेगा। अपने कार्य दूसरों पर सौंपने की भूल न करें, क्योंकि वह काम को और खराब कर सकते हैं। व्यापारिक मामलों में जोश से नहीं बल्कि गंभीरता के साथ कार्य करें, तभी आप मार्केट में अपनी पहचान बना सकेंगे। मनोबल मजबूत रखें क्योंकि चुनौतियों से निपटने के लिए आपका इरादों से मजबूत होना बेहद जरूरी है। शो ऑफ करने की आदत युवा वर्ग के स्वयं के लिए भारी पड़ सकती है, इसलिए अपनी सोच को नियंत्रित करें । यदि किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, तो मेहनत अधिक करने की जरूरत है क्योंकि इस बार सफलता मिलना तय है। पुराने दोस्तों से मिलना जुलना हो सकता है, जब साथ बैठेंगे तो कई पुरानी बातों को याद करके भावुक हो सकते हैं। दांपत्य जीवन अच्छा होगा, आपको एक से दो होने की यानी परिवार बढ़ने जैसी खुशखबरी मिल सकती है। सेहत की दृष्टि से तनाव से दूरी बनाए रखेंगे तो स्वास्थ्य जल्दी सही होगा।

मकर – इस सप्ताह मकर राशि के लोगों को जोखिमपूर्ण कार्यों से दूर रहना है। आर्थिक और सामाजिक दोनों ही स्तर पर जोखिम आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। सीनियर की गाइडेंस में काम करने का मौका मिलेगा, यह एक सुनहरा अवसर है जिसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। व्यापारी वर्ग को ग्राहकों की पसंद को समझकर माल स्टोर या खरीदना चाहिए। कर्मचारियों पर नजर रखें, आपकी छूट का वह लोग अनुचित प्रयोग करते हुए नजर आ सकते हैं। रिलेशनशिप में उतार-चढ़ाव होने के बाद भी प्यार में कोई कमी नहीं होगी, आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए शुभ समाचार मिलने की संभावना है, जो पूरे परिवार को आनंदित करेगी। तेजी से बढ़ रहे वजन को लेकर परेशान हो सकते हैं, इसे कंट्रोल करने पर ध्यान दें। जिम आदि भी ज्वाइन कर सकते हैं।

कुंभ – इस सप्ताह कार्यों का क्रम न टूटे इस बात का ध्यान रखें। कुंभ राशि वाले स्वभाव में लचीलापन लाए अन्यथा कार्यस्थल पर लोग आपको अहंकारी समझ सकते हैं। जिन लोगों की अभी नई जॉइनिंग हुई है वह पिछले अनुभवों का लाभ उठाते हुए आगे बढ़ने में सफल होंगे। फेवरेबल ग्रहों का सपोर्ट मिलने से व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा। प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए पार्टनर की भावनाओं और बातों को समझने का प्रयास करें। ऐसे युवा जो करियर को लेकर परेशान है, उनकी परेशानी दूर होगी क्योंकि आपको अच्छा मार्गदर्शक मिलने वाला है। सप्ताह के मध्य में पारिवारिक कलह या बड़े भाई के साथ वैचारिक मतभेद होने की आशंका है, अच्छा होगा कि आप मौन रहे। इम्यून सिस्टम मजबूत होने से छोटी-मोटी बीमारी आएगी और चली भी जाएंगी। अंदरूनी चोट लग सकती है इसलिए उठते बैठते वक़्त सचेत रहें जिससे आपको ठोकर न लगने पाए।

मीन – मीन राशि के रिसर्च क्षेत्र से जुड़े लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों की गुड बुक में आने का मौका मिलेगा। कार्यस्थल पर वर्चस्व बढ़ेगा, यह आपके विरोधियों के लिए करारा जवाब होगा। आर्थिक दृष्टि से सप्ताह अच्छा रहेगा, ग्राहकों का आना-जाना लगा रहेगा और मुनाफा भी बढ़िया होगा। जो व्यापारी लोन आदि लेने का विचार बना रहें है उनके लिए भी सप्ताह शुभ है, सप्ताह के शुरुआती दिनों में लोन लेने की प्रक्रिया शुरु कर दें, क्योंकि अंत तक शुभ समाचार प्राप्त होने की संभावना है। मित्र आपसे आर्थिक सहयोग की अपेक्षा रखेंगे, आप भी उनका सहयोग करने के लिए अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे। जो युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें हुनर का प्रदर्शन करने का अवसर मिल सकता है। आपकी जिद की वजह से पारिवारिक माहौल बिगड़ सकता है, यदि बड़े बुजुर्ग कुछ कह रहे हैं तो उसे सुनने और समझने का प्रयास करें। जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें और घरेलू कार्यों में उनका सहयोग करें क्योंकि कार्यों की अधिकता के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। सप्ताह के मध्य से भूख न लगना, नींद न आना जैसी समस्या होने की आशंका है।

