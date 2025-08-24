Vastu Guru Manyyaa Exclusive : आपकी डेट ऑफ बर्थ से जानें पूरे हफ्ते का हाल, हर नंबर कह रहा बहुत कुछ अलग

Weekly Numerology prediction : 25 अगस्त से 31 अगस्त का हफ्ता अंकों (Numbers) के हिसाब से कई लोगों के लिए खास होने वाला है। इस हफ्ते कुछ नंबर वालों को नई नौकरी, तरक्की और रिश्तों में खुशी मिलेगी, तो कुछ लोगों को थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। आइए जानते हैं 1 से 9 तक सभी अंकों का हाल।

नंबर 1 (जिनका जन्म 1, 10, 19, 28 को हुआ है)

इस हफ्ते आपकी लीडरशिप और पर्सनैलिटी सबको आकर्षित करेगी। ऑफिस में आपके फैसले सराहे जाएंगे और लोग आपसे प्रभावित होंगे। बिजनेस में नई डील मिलने के योग हैं। पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के लिए भी हफ्ता अच्छा रहेगा। सेहत का ध्यान रखें और ज्यादा गुस्सा करने से बचें।

लकी नंबर – 1

लकी कलर – गोल्डन

नंबर 2 (जिनका जन्म 2, 11, 20, 29 को हुआ है)

आपके अंदर इस हफ्ते थोड़ी भावुकता ज्यादा रहेगी। रिश्तों में मीठास बनी रहेगी और पार्टनर के साथ समय अच्छा बीतेगा। नौकरी में भी कोई नया अवसर मिल सकता है। पैसे के मामले में सोच-समझकर कदम उठाना जरूरी रहेगा। सेहत के लिए पानी ज्यादा पीना फायदेमंद रहेगा।

लकी नंबर – 7

लकी कलर – सफेद

नंबर 3 (जिनका जन्म 3, 12, 21, 30 को हुआ है)

इस हफ्ते भाग्य आपका साथ देगा। पढ़ाई, करियर और प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिलेंगे। नौकरी करने वालों को प्रमोशन या प्रशंसा मिल सकती है। बिजनेस वाले लोगों को नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने के योग हैं। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा।

लकी नंबर – 3

लकी कलर – पीला

नंबर 4 (जिनका जन्म 4, 13, 22, 31 को हुआ है)

इस हफ्ते आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। मेहनत ज्यादा करनी होगी तभी रिजल्ट मिलेगा। नौकरी में बॉस से मतभेद हो सकते हैं, इसलिए शांत रहकर काम करें। बिजनेस में बड़े फैसले लेने से बचें। सेहत में थकान और नींद की कमी रह सकती है।

लकी नंबर – 6

लकी कलर – नीला

नंबर 5 (जिनका जन्म 5, 14, 23 को हुआ है)

इस हफ्ते आपके लिए फायदे के नए मौके बन रहे हैं। बिजनेस और जॉब दोनों में ग्रोथ होगी। आपकी बातचीत से लोग प्रभावित होंगे और आपके संपर्क बढ़ेंगे। यात्राओं से लाभ मिलेगा। पैसे का फायदा हो सकता है। पढ़ाई कर रहे छात्रों को भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा।

लकी नंबर – 5

लकी कलर – हरा

नंबर 6 (जिनका जन्म 6, 15, 24 को हुआ है)

इस हफ्ते आपका ध्यान परिवार और रिश्तों पर रहेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। नौकरी में कोई नया प्रोजेक्ट मिलेगा जिससे करियर ग्रोथ होगी। बिजनेस में भी प्रॉफिट बढ़ेगा। सेहत को लेकर राहत महसूस करेंगे। लग्जरी चीजों पर खर्चा ज्यादा हो सकता है।

लकी नंबर – 9

लकी कलर – गुलाबी

नंबर 7 (जिनका जन्म 7, 16, 25 को हुआ है)

इस हफ्ते आपको आध्यात्मिकता और इंट्यूशन का लाभ मिलेगा। जो भी फैसला लेंगे, वो सही साबित होगा। नौकरी में मेहनत का फल मिलेगा। बिजनेस में नए अवसर आ सकते हैं। घर-परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। थोड़ा अकेलापन महसूस कर सकते हैं, लेकिन अंत में सब ठीक होगा।

लकी नंबर – 2

लकी कलर – काला

नंबर 8 (जिनका जन्म 8, 17, 26 को हुआ है)

आपके लिए हफ्ता मेहनत और मुश्किल से भरा होगा, लेकिन मेहनत का फल जरूर मिलेगा। पैसों को लेकर सावधानी बरतें और बेकार के खर्च से बचें। नौकरी में प्रमोशन या जिम्मेदारी बढ़ सकती है। हेल्थ का ध्यान रखें, खासकर हड्डियों और पैरों से जुड़ी परेशानी हो सकती है।

लकी नंबर – 8

लकी कलर – ग्रे

Hartalika Teej 2025: तीज पर नई बहुएं भूलकर भी न करें ये 6 गलतियां, वरना बिगड़ सकता है रिश्ता

नंबर 9 (जिनका जन्म 9, 18, 27 को हुआ है)

आपके लिए यह हफ्ता एकदम पॉजिटिव रहेगा। ऊर्जा और जोश से भरे रहेंगे। बिजनेस में बड़ा फायदा हो सकता है। नौकरी में भी तरक्की के योग हैं। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। किसी पुराने विवाद का अंत होगा। स्पोर्ट्स और फिटनेस वालों के लिए भी शानदार समय है।

लकी नंबर – 9

लकी कलर – लाल

Ganesh Chaturthi 2025: 10 दिनों तक क्यों पूजे जाते हैं गणपति बप्पा? गणेश चतुर्थी 2025 का महत्व और मान्यताएं