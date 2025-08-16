Vastu Guru Manyyaa Exclusive : आने वाले हफ्ते किसका होगा राज, किसे रहना होगा सतर्क…आपका डेट ऑफ बर्थ बताएगा सबकुछ

Weekly Numerology 2025: अंक ज्योतिष (Numerology) के हिसाब से हमारा जन्मदिन सिर्फ तारीख नहीं होता, बल्कि हमारे पूरे हफ्ते, महीने और साल का हाल बता सकता है। इस बार का हफ्ता यानी 18 अगस्त से 24 अगस्त 2025 कुछ लोगों के लिए लकी साबित होगा तो कुछ को थोड़ा संभलकर चलने की ज़रूरत है। यहां हम 1 से 9 तक हर अंक का हाल बता रहे हैं, साथ में लकी कलर और लकी नंबर भी।

अंक 1 (जिनका जन्म 1, 10, 19 या 28 को हुआ है)

भाई, इस हफ्ते आपके काम में नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं और आप उन्हें बखूबी निभा भी लेंगे। नौकरी में तरक्की और बिजनेस में फायदा मिलने के चांस हैं। घर में कोई अच्छी खबर आ सकती है, बस गुस्सा कंट्रोल में रखें।

लकी कलर: सुनहरा

लकी नंबर: 1, 4

अंक 2 (जिनका जन्म 2, 11, 20, 29 को हुआ है)

दिल से सोचने वाले लोग हैं आप, और इस हफ्ते दिल की बातें ज्यादा सुनेंगे। प्यार और रिश्तों में मीठा माहौल रहेगा, लेकिन मूड बार-बार बदल सकता है, इसलिए छोटी-छोटी बातों पर नाराज मत हों।

लकी कलर: सफेद

लकी नंबर: 2, 7

अंक 3 (जिनका जन्म 3, 12, 21, 30 को हुआ है)

किस्मत आपके साथ है। अधूरे काम पूरे होंगे और पढ़ाई-लिखाई में अच्छे नतीजे मिलेंगे। नौकरी में प्रमोशन या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। घर में पूजा-पाठ या कोई शुभ काम हो सकता है।

लकी कलर: पीला

लकी नंबर: 3, 6

अंक 4 (जिनका जन्म 4, 13, 22, 31 को हुआ है)

मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। जमीन-जायदाद या पैसे से जुड़े मामले सोच-समझकर निपटाएं। ऑफिस में थोड़ा कॉम्पिटिशन रहेगा, लेकिन आप आगे निकल जाएंगे।

लकी कलर: नीला

लकी नंबर: 4, 8

अंक 5 (जिनका जन्म 5, 14, 23 को हुआ है)

बातचीत आपकी ताकत है और इस हफ्ते यही ताकत आपको फायदा दिलाएगी। बिजनेस में नई डील और नौकरी में प्रमोशन के योग हैं। हां, सेहत का खास ध्यान रखें, खासकर पेट से जुड़ी दिक्कत हो सकती है।

लकी कलर: हरा

लकी नंबर: 5, 9

अंक 6 (जिनका जन्म 6, 15, 24 को हुआ है)

प्यार का मौसम आपके लिए ही बना है। शादीशुदा लोगों के रिश्ते में प्यार बढ़ेगा और जिनका रिश्ता पक्का होना बाकी है, उनके लिए भी अच्छी खबर आ सकती है। बस, फिजूलखर्ची से बचें।

लकी कलर: गुलाबी

लकी नंबर: 6, 3

अंक 7 (जिनका जन्म 7, 16, 25 को हुआ है)

आपके मन में नए-नए आइडिया आएंगे। ध्यान, योग और आध्यात्मिक चीजों में दिल लगेगा। बिजनेस में अभी कोई बड़ा कदम उठाने से पहले पूरा होमवर्क कर लें।

लकी कलर: स्लेटी

लकी नंबर: 7, 2

अंक 8 (जिनका जन्म 8, 17, 26 को हुआ है)

मेहनत का सीधा फल मिलेगा। पुराने अटके काम पूरे होंगे और सरकारी मामलों में राहत मिलेगी। सेहत को लेकर हड्डियों और जोड़ों का खास ख्याल रखें।

लकी कलर: काला

लकी नंबर: 8, 4

अंक 9 (जिनका जन्म 9, 18, 27 को हुआ है)



जोश और एनर्जी से भरे रहेंगे। खेल-कूद, फिटनेस और एडवेंचर में सफलता मिलेगी। लेकिन गुस्सा कंट्रोल में रखें, वरना रिश्ते बिगड़ सकते हैं।

लकी कलर: लाल

लकी नंबर: 9, 5

