Vastu Guru Manyyaa Exclusive : मूलांक 2 और 11 वाले होंगे मालामाल, लव लाइफ में होगा प्यार की परीक्षा, मूलांक के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपका आने वाला हफ्ता

Weekly Numerology : अगला हफ्ता हर मूलांक वालों के लिए अलग रहने वाला है। आर्टिकल में जानते हैं कि आपके मूलांक के हिसाब से अगला हफ्ता कैसे रहेगा।

Published: August 10, 2025 10:04:23 IST

Weekly Numerology
Weekly Numerology

Weekly Numerology : दोस्तों, कहते हैं जिंदगी मेहनत और किस्मत से चलती है, लेकिन अंक ज्योतिष मानता है कि आपका जन्मदिन का नंबर भी आपकी जिंदगी का गुप्त रिमोट कंट्रोल है। आपका मूलांक इस हफ्ते आपके मूड से लेकर पैसों और प्यार तक सब पर असर डाल सकता है। आइए जानते हैं कि 11 से 17 अगस्त 2025 वाला हफ्ता आपके मूलांक के हिसाब से कैसे रहने वाला है।

अंक 1 (बर्थ डेट-1, 10, 19, 28)

इस हफ्ते आप जहां जाएंगे, वहां आपकी अलग पहचान बनेगी। लोग आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे और आपके फैसलों को मानेंगे। दफ्तर में आपके काम की तारीफ होगी और घर में आपकी राय को अहमियत मिलेगी। नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। प्यार के मामले में पार्टनर आपको समझेगा और सपोर्ट करेगा। बस ज्यादा थकान से बचें, क्योंकि ऊर्जा बचाना जरूरी है। इस हफ्ते आपका लकी रंग सुनहरा और लकी नंबर 1 रहेगा।

अंक 2 (बर्थ डेट-2, 11, 20, 29) 

आपका दिल इस हफ्ते थोड़ा ज्यादा ही कोमल रहेगा। छोटी-छोटी बातें आपको छू जाएंगी, लेकिन यही बात आपको दूसरों से जोड़ देगी। दोस्तों और साथियों के साथ मिलकर काम करना फायदेमंद रहेगा। हालांकि, पैसों के मामले में खर्चा थोड़ा बढ़ सकता है, इसलिए सोच-समझकर कदम उठाएं। प्यार में मिठास बनी रहेगी, बस ओवरथिंकिंग से बचें। सफेद रंग और नंबर 2 आपके लिए शुभ रहेंगे।

अंक 3 (बर्थ डेट-3, 12, 21, 30) 

सीखने-सिखाने का यह हफ्ता आपके लिए बेहतरीन है। पढ़ाई, ट्रेनिंग या किसी नई स्किल को सीखने में फायदा मिलेगा। काम में सीनियर आपका साथ देंगे और आपके आइडिया पसंद करेंगे। पैसों के मामले में संतुलन जरूरी रहेगा, क्योंकि जितना आएगा उतना खर्च भी हो सकता है। परिवार और पार्टनर दोनों को समय देना आपके रिश्तों को मजबूत करेगा। पीला रंग और नंबर 3 आपको भाग्यशाली बनाएंगे।

अंक 4 (बर्थ डेट-4, 13, 22, 31)

इस हफ्ते हालात थोड़ा उलझे हुए रह सकते हैं, लेकिन आप अपनी समझदारी से इन्हें संभाल लेंगे। आपके बनाए प्लान अच्छे रहेंगे, बस उन्हें हर किसी से शेयर करने से बचें। पैसों में अचानक फायदा मिल सकता है, कोई गिफ्ट भी आ सकता है। पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी, जिससे पुराने दिन याद आएंगे। सेहत में हल्की एलर्जी या सर्दी-जुकाम परेशान कर सकता है। ग्रे रंग और नंबर 4 आपके लिए लकी रहेंगे।

अंक 5 (बर्थ डेट-5, 14, 23)

इस हफ्ते आपकी बातों का जादू चलेगा। लोग आपकी राय को अहमियत देंगे और आपके सुझाव से उन्हें फायदा होगा। बिजनेस और नौकरी, दोनों में आपकी बातचीत के हुनर से सफलता मिलेगी। खर्च पर कंट्रोल रहेगा और सेविंग बढ़ सकती है। प्यार में थोड़ा फ्लर्टिंग मूड रहेगा, लेकिन हद से ज्यादा न जाएं। हरा रंग और नंबर 5 इस हफ्ते आपके लिए शुभ रहेंगे।

अंक 6 (बर्थ डेट-6, 15, 24)

आपका मूड इस हफ्ते आराम और मस्ती करने का रहेगा। घर की सजावट या शॉपिंग के प्लान बन सकते हैं। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, उनके लिए यह हफ्ता खासतौर पर अच्छा रहेगा। आय के नए रास्ते खुलेंगे और पैसा आसानी से आएगा। प्यार में रोमांस और केयर दोनों का सही संतुलन रहेगा। गुलाबी रंग और नंबर 6 आपके लिए भाग्यशाली होंगे।

अंक 7 (बर्थ डेट-7, 16, 25) 

थोड़ा अकेलेपन का अहसास होगा, लेकिन यह आपके लिए खुद को समझने का अच्छा समय है। रिसर्च, प्लानिंग और स्ट्रैटेजी से जुड़े कामों में आपको फायदा मिलेगा। पुराना उधार वापस मिल सकता है। पुराने किसी दोस्त या साथी से मुलाकात या बात होगी, जिससे आपका दिल हल्का हो जाएगा। सिल्वर रंग और नंबर 7 आपके लिए शुभ रहेंगे।

अंक 8 (बर्थ डेट-8, 17, 26)

मेहनत का समय है, लेकिन रिजल्ट धीरे-धीरे मिलेगा। मुश्किल प्रोजेक्ट पूरे होंगे और लोग आपके धैर्य की तारीफ करेंगे। पैसों में खर्च ज्यादा हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। प्यार में समय और ध्यान देना जरूरी रहेगा, तभी रिश्तों में मिठास आएगी। सेहत में हड्डियों और जोड़ों का ख्याल रखें। नीला रंग और नंबर 8 आपको फायदा देंगे।

अंक 9 ( बर्थ डेट-9, 18, 27)

आपके अंदर जोश और एनर्जी की कोई कमी नहीं रहेगी। नए काम की शुरुआत करने के लिए यह हफ्ता बेहतरीन है। खेल-कूद, फिजिकल वर्क या आर्मी जैसे क्षेत्रों में खास सफलता मिलेगी। पैसा भी अच्छा आएगा, लेकिन खर्चा भी उसी रफ्तार से बढ़ सकता है। प्यार में गुस्से पर काबू रखें, वरना छोटी बात बड़ी बन सकती है। लाल रंग और नंबर 9 आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे। 

