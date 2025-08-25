Home > धर्म > Vastu Guru Manyyaa Exclusive : आपकी राशि का इस हफ्ते भाग्य चमकेगा या टेंशन बढ़ेगा? जानें पूरा सच यहां

Vastu Guru Manyyaa Exclusive : आपकी राशि का इस हफ्ते भाग्य चमकेगा या टेंशन बढ़ेगा? जानें पूरा सच यहां

Weekly horoscope: किसे तरक्की मिलेगी, किसे पैसों की चिंता होगी और किसे लव लाइफ में खुशखबरी मिलेगी। आइए जानते हैं कि 25 अगस्त से 31 अगस्त 2025 तक का राशिफल

Published By: Preeti Rajput
Published: August 25, 2025 06:00:00 IST

Weekly horoscope
Weekly horoscope

Weekly horoscope: हफ्ता शुरू होते ही सबके मन में यही सवाल होता है कि यह हफ्ता कैसा बीतेगा। किसे तरक्की मिलेगी, किसे पैसों की चिंता होगी और किसे लव लाइफ में खुशखबरी मिलेगी। आइए जानते हैं कि 25 अगस्त से 31 अगस्त 2025 तक का सभी राशिवालों के लिए यह दिन कैसे रहेगा।

मेष राशि (Aries)
इस हफ्ते कामकाज में तेजी दिखेगी। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन का मौका मिल सकता है। पैसों की स्थिति बेहतर होगी। लव लाइफ में साथी से सरप्राइज मिल सकता है। सेहत का ध्यान रखें।
लकी कलर: लाल
लकी नंबर: 9

वृषभ राशि (Taurus)
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। जमीन-जायदाद से जुड़े काम पूरे हो सकते हैं। इस हफ्ते आप थोड़े भावुक भी रहेंगे, लेकिन पार्टनर का साथ मजबूती देगा। बिजनेस में मुनाफा होगा।
लकी कलर: हरा
लकी नंबर: 6

मिथुन राशि (Gemini)
यह हफ्ता कामकाज में चुनौतियां ला सकता है, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। पुराने अटके काम पूरे होंगे। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। पैसे सोच-समझकर खर्च करें।
लकी कलर: पीला
लकी नंबर: 5

कर्क राशि (Cancer)
पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं। इस हफ्ते आप मानसिक शांति पाने की कोशिश करेंगे। किसी यात्रा का योग भी बन रहा है। सेहत में सुधार होगा।
लकी कलर: सफेद
लकी नंबर: 2

सिंह राशि (Leo)
आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस हफ्ते काम में सफलता जरूर मिलेगी। लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा। किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। सेहत को लेकर सावधानी जरूरी है।
लकी कलर: सुनहरा
लकी नंबर: 1

कन्या राशि (Virgo)
यह हफ्ता पैसों के लिहाज से अच्छा रहेगा। करियर में नई दिशा मिलेगी। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। पढ़ाई करने वालों के लिए यह समय शुभ है।
लकी कलर: नीला
लकी नंबर: 7

तुला राशि (Libra)
पार्टनरशिप में फायदा होगा। नए रिश्ते बन सकते हैं। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। अचानक धन लाभ होने की संभावना है। घर में पूजा-पाठ का माहौल बनेगा।
लकी कलर: गुलाबी
लकी नंबर: 3

वृश्चिक राशि (Scorpio)
पैसों को लेकर थोड़ा तनाव रह सकता है, लेकिन धीरे-धीरे हालात संभलेंगे। नौकरी में बॉस की नजरों में आपकी इमेज अच्छी बनेगी। किसी करीबी से विवाद हो सकता है, धैर्य से काम लें।
लकी कलर: काला
लकी नंबर: 8

धनु राशि (Sagittarius)
यात्रा के योग बन रहे हैं। नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रमोशन या सैलरी बढ़ सकती है। परिवार का सहयोग मिलेगा। लव लाइफ में मिठास बनी रहेगी।
लकी कलर: बैंगनी
लकी नंबर: 4

मकर राशि (Capricorn)
बिजनेस वालों के लिए यह हफ्ता खास रहेगा। कामकाज में लाभ होगा। सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। रिश्तों में तालमेल बनाए रखें। किसी खास से मुलाकात हो सकती है।
लकी कलर: ग्रे
लकी नंबर: 10

कुंभ राशि (Aquarius)
नए अवसर आपके सामने आएंगे। दोस्तों का सहयोग मिलेगा। पढ़ाई करने वाले छात्रों को सफलता मिलेगी। लव लाइफ में कोई खुशखबरी मिल सकती है। सेहत भी अच्छी रहेगी।
लकी कलर: फिरोजी
लकी नंबर: 11

Hartalika Teej 2025: तीज पर नई बहुएं भूलकर भी न करें ये 6 गलतियां, वरना बिगड़ सकता है रिश्ता

मीन राशि (Pisces)
यह हफ्ता आपके लिए रोमांस और क्रिएटिविटी लेकर आ रहा है। नौकरीपेशा लोगों को भी फायदा मिलेगा। परिवार का साथ मिलेगा। पैसों का लेन-देन सोच-समझकर करें।
लकी कलर: आसमानी
लकी नंबर: 12

Tags: weekly horoscope
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानिए क्यों खाने के बाद वॉक करना, आपके लिए हैं...

August 24, 2025

आप भी बनाएं साबूदाना से हेल्दी और क्रिस्पी स्नैक

August 24, 2025

इन 5 चीजों को खाने से चेहरे पर आती है...

August 24, 2025

इन 4 मसालों को खाने से शरीर रहेगा स्वस्थ

August 24, 2025

केसर असली है या फिर नकली, घर पर बैठे ही...

August 24, 2025

जाने, दुनिया का सबसे पहला पाले जाने वाला जानवर

August 24, 2025
Vastu Guru Manyyaa Exclusive : आपकी राशि का इस हफ्ते भाग्य चमकेगा या टेंशन बढ़ेगा? जानें पूरा सच यहां

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Vastu Guru Manyyaa Exclusive : आपकी राशि का इस हफ्ते भाग्य चमकेगा या टेंशन बढ़ेगा? जानें पूरा सच यहां

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Vastu Guru Manyyaa Exclusive : आपकी राशि का इस हफ्ते भाग्य चमकेगा या टेंशन बढ़ेगा? जानें पूरा सच यहां
Vastu Guru Manyyaa Exclusive : आपकी राशि का इस हफ्ते भाग्य चमकेगा या टेंशन बढ़ेगा? जानें पूरा सच यहां
Vastu Guru Manyyaa Exclusive : आपकी राशि का इस हफ्ते भाग्य चमकेगा या टेंशन बढ़ेगा? जानें पूरा सच यहां
Vastu Guru Manyyaa Exclusive : आपकी राशि का इस हफ्ते भाग्य चमकेगा या टेंशन बढ़ेगा? जानें पूरा सच यहां
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?