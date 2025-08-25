Vastu Guru Manyyaa Exclusive : आपकी राशि का इस हफ्ते भाग्य चमकेगा या टेंशन बढ़ेगा? जानें पूरा सच यहां

Weekly horoscope: हफ्ता शुरू होते ही सबके मन में यही सवाल होता है कि यह हफ्ता कैसा बीतेगा। किसे तरक्की मिलेगी, किसे पैसों की चिंता होगी और किसे लव लाइफ में खुशखबरी मिलेगी। आइए जानते हैं कि 25 अगस्त से 31 अगस्त 2025 तक का सभी राशिवालों के लिए यह दिन कैसे रहेगा।

मेष राशि (Aries)

इस हफ्ते कामकाज में तेजी दिखेगी। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन का मौका मिल सकता है। पैसों की स्थिति बेहतर होगी। लव लाइफ में साथी से सरप्राइज मिल सकता है। सेहत का ध्यान रखें।

लकी कलर: लाल

लकी नंबर: 9

वृषभ राशि (Taurus)

घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। जमीन-जायदाद से जुड़े काम पूरे हो सकते हैं। इस हफ्ते आप थोड़े भावुक भी रहेंगे, लेकिन पार्टनर का साथ मजबूती देगा। बिजनेस में मुनाफा होगा।

लकी कलर: हरा

लकी नंबर: 6

मिथुन राशि (Gemini)

यह हफ्ता कामकाज में चुनौतियां ला सकता है, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। पुराने अटके काम पूरे होंगे। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। पैसे सोच-समझकर खर्च करें।

लकी कलर: पीला

लकी नंबर: 5

कर्क राशि (Cancer)

पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं। इस हफ्ते आप मानसिक शांति पाने की कोशिश करेंगे। किसी यात्रा का योग भी बन रहा है। सेहत में सुधार होगा।

लकी कलर: सफेद

लकी नंबर: 2

सिंह राशि (Leo)

आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस हफ्ते काम में सफलता जरूर मिलेगी। लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा। किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। सेहत को लेकर सावधानी जरूरी है।

लकी कलर: सुनहरा

लकी नंबर: 1

कन्या राशि (Virgo)

यह हफ्ता पैसों के लिहाज से अच्छा रहेगा। करियर में नई दिशा मिलेगी। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। पढ़ाई करने वालों के लिए यह समय शुभ है।

लकी कलर: नीला

लकी नंबर: 7

तुला राशि (Libra)

पार्टनरशिप में फायदा होगा। नए रिश्ते बन सकते हैं। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। अचानक धन लाभ होने की संभावना है। घर में पूजा-पाठ का माहौल बनेगा।

लकी कलर: गुलाबी

लकी नंबर: 3

वृश्चिक राशि (Scorpio)

पैसों को लेकर थोड़ा तनाव रह सकता है, लेकिन धीरे-धीरे हालात संभलेंगे। नौकरी में बॉस की नजरों में आपकी इमेज अच्छी बनेगी। किसी करीबी से विवाद हो सकता है, धैर्य से काम लें।

लकी कलर: काला

लकी नंबर: 8

धनु राशि (Sagittarius)

यात्रा के योग बन रहे हैं। नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रमोशन या सैलरी बढ़ सकती है। परिवार का सहयोग मिलेगा। लव लाइफ में मिठास बनी रहेगी।

लकी कलर: बैंगनी

लकी नंबर: 4

मकर राशि (Capricorn)

बिजनेस वालों के लिए यह हफ्ता खास रहेगा। कामकाज में लाभ होगा। सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। रिश्तों में तालमेल बनाए रखें। किसी खास से मुलाकात हो सकती है।

लकी कलर: ग्रे

लकी नंबर: 10

कुंभ राशि (Aquarius)

नए अवसर आपके सामने आएंगे। दोस्तों का सहयोग मिलेगा। पढ़ाई करने वाले छात्रों को सफलता मिलेगी। लव लाइफ में कोई खुशखबरी मिल सकती है। सेहत भी अच्छी रहेगी।

लकी कलर: फिरोजी

लकी नंबर: 11

मीन राशि (Pisces)

यह हफ्ता आपके लिए रोमांस और क्रिएटिविटी लेकर आ रहा है। नौकरीपेशा लोगों को भी फायदा मिलेगा। परिवार का साथ मिलेगा। पैसों का लेन-देन सोच-समझकर करें।

लकी कलर: आसमानी

लकी नंबर: 12