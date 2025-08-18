Home > धर्म > Vastu Guru Manyyaa Exclusive : इस हफ्ते किसकी चमकेगी किस्मत, किसको मिलेंगे बड़े मौके; जानें अपनी राशि का हाल

Weekly horoscope : इस समय करियर, प्यार, स्वास्थ्य और धन मामलों में बदलाव ला सकती है। आइए जानते हैं इस हफ्ते का राशिफल और आपका लकी कलर व लकी नंबर।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 18, 2025 06:00:00 IST

Weekly horoscope
Weekly horoscope

Weekly horoscope : अगस्त का तीसरा हफ्ता कुछ राशियों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, तो कुछ के लिए थोड़ा संभलकर चलने का इशारा दे रहा है। सितारों की चाल इस समय करियर, प्यार, स्वास्थ्य और धन मामलों में बदलाव ला सकती है। आइए जानते हैं इस हफ्ते का राशिफल और आपका लकी कलर व लकी नंबर।

मेष राशि (Aries)
इस हफ्ते आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाने में सफल रहेंगे। कामकाज में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आपके करियर को आगे बढ़ाएंगी। बिजनेस करने वालों के लिए यह समय मुनाफे वाला रहेगा। परिवार में किसी शुभ समाचार की संभावना है। सेहत का ख्याल रखें और ज्यादा तनाव न लें।
लकी कलर : लाल
लकी नंबर : 9

वृषभ राशि (Taurus)
यह हफ्ता आर्थिक मामलों में सुधार लाएगा। पुराना अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। नौकरी में प्रमोशन या सैलरी बढ़ने की संभावना है। हालांकि रिश्तों में थोड़ी गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए बात करते समय शब्दों का ध्यान रखें। यात्रा से फायदा होगा।
लकी कलर : हरा
लकी नंबर : 6

मिथुन राशि (Gemini)
इस हफ्ते आपकी मेहनत रंग लाएगी। पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं। बिजनेस में नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। प्यार में पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। सेहत में सुधार होगा, लेकिन खानपान में लापरवाही न करें।
लकी कलर : पीला
लकी नंबर : 5

कर्क राशि (Cancer)
इस हफ्ते भावनाओं पर काबू रखना जरूरी है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात मन खुश कर देगी। नौकरी में बदलाव का विचार बन सकता है, लेकिन फैसला सोच-समझकर लें। परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। धन के मामले में स्थिरता रहेगी।
लकी कलर : सफेद
लकी नंबर : 2

सिंह राशि (Leo)
आपका आत्मविश्वास इस हफ्ते ऊंचाइयों पर रहेगा। नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने का सही समय है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। राजनीति और सोशल वर्क से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी। सेहत में सुधार होगा और मन में पॉजिटिविटी बढ़ेगी।
लकी कलर: सुनहरा
लकी नंबर : 1

कन्या राशि (Virgo)
इस हफ्ते आपकी प्लानिंग और मेहनत से कामयाबी मिलेगी। नौकरी में बॉस आपकी तारीफ करेंगे। बिजनेस में पार्टनरशिप से फायदा होगा। लव लाइफ में कोई खास पल आ सकता है। स्वास्थ्य में हल्की थकान रहेगी, इसलिए  आराम करें।
लकी कलर: नीला
लकी नंबर : 5

तुला राशि (Libra)
यह हफ्ता आपके लिए तरक्की के मौके लेकर आएगा। पैसों के मामले में स्थिति बेहतर होगी। कोई पुराना कर्ज चुकाने में सफलता मिलेगी। रिश्तों में तालमेल बना रहेगा। यात्रा के योग हैं, जो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे।
लकी कलर : गुलाबी
लकी नंबर : 6

वृश्चिक राशि (Scorpio)
इस हफ्ते आपको मेहनत के अच्छे नतीजे मिलेंगे। बिजनेस में नई डील फायदेमंद होगी। लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा। सेहत को लेकर लापरवाही न करें। किसी रिश्तेदार से विवाद हो सकता है, इसलिए धैर्य रखें।
लकी कलर : मरून
लकी नंबर : 8

धनु राशि (Sagittarius)
आपकी क्रिएटिव सोच इस हफ्ते आपको सफलता दिलाएगी। नौकरी में नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। विदेश यात्रा या पढ़ाई से जुड़े लोगों को शुभ समाचार मिलेगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। पैसों के मामले में सतर्क रहें।
लकी कलर : बैंगनी
लकी नंबर : 3

मकर राशि (Capricorn)
इस हफ्ते आपकी मेहनत से करियर में प्रगति होगी। बिजनेस में विस्तार के मौके मिलेंगे। पारिवारिक जीवन में शांति और खुशहाली रहेगी। सेहत में सुधार होगा। दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।
लकी कलर : ग्रे
लकी नंबर : 4

कुंभ राशि (Aquarius)
यह हफ्ता आपके लिए बदलाव लेकर आएगा। नौकरी बदलने का मौका मिल सकता है। बिजनेस में नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। लव लाइफ में उतार-चढ़ाव रहेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और मानसिक तनाव से बचें।
लकी कलर : आसमानी
लकी नंबर: 7

मीन राशि (Pisces)
इस हफ्ते आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ेंगे। नौकरी में प्रमोशन के योग हैं। बिजनेस में अचानक फायदा होगा। प्यार में पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बिताएंगे। सेहत अच्छी रहेगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा।
लकी कलर: हल्का नीला
लकी नंबर: 9

Tags: weekly horoscope
