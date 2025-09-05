Home > Astrology > Weekly Horoscope 8 To 14 September 2025: क्या इस सप्ताह आप पर बरसेगी, मां लक्ष्मी की कृपा? जानिए इस सप्ताह किस राशि वालों के बनेंगे तरक्की के योग

Weekly Rashifal: सितंबर माह का दूसरा सप्ताह (8-14 सितंबर तक) सभी राशि के लोगों के लिए नई उम्मीदें और चुनौतियां लेकर आया है। जहां एक ओर कुछ राशि वालों को आर्थिक लाभ की संभावना है, तो वहीं कुछ को निवेश में सतर्कता बरतने की जरूरत होगी।

Published: September 5, 2025 23:14:47 IST

Weekly Rashifal: सितंबर माह का दूसरा सप्ताह (8-14 सितंबर तक) सभी राशि के लोगों के लिए नई उम्मीदें और चुनौतियां लेकर आया है। जहां एक ओर कुछ राशि वालों को आर्थिक लाभ की संभावना है, तो वहीं कुछ को निवेश में सतर्कता बरतने की जरूरत होगी। नौकरीपेशा लोगों को जिम्मेदारियों के साथ धैर्य से काम लेना होगा, लेकिन व्यापारियों के लिए समय अवसरों से भरा हुआ रहेगा। युवाओं को आलस्य से बचकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। पारिवारिक जीवन में मेलजोल, समझदारी और संयम ही सुख-शांति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। सेहत को लेकर भी इन राशियों को सतर्क रहने की जरूरत है। आइए जानते हैं पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashi Shekhar Tripathi) द्वारा बतााया गया मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के लोगों को कैसे करना होगा, अपने सप्ताह को प्लान-

मेष राशि-

मेष राशि वालों के लिए सप्ताह आर्थिक मामलों में अच्छा रहेगा, एक ओर धन आने की संभावना है, तो दूसरी ओर कुछ छोटे-मोटे खर्चे भी बढ़ेंगे लेकिन यह सुख की अनुभूति भी दें कर जाएंगे। विदेश से जुड़े नौकरीपेशा लोग अपने पेंडिंग कार्यों को निपटाने पर ध्यान दें। कामकाज में जल्दबाजी मानसिक रूप से परेशान कर सकती है। लग्जरी ब्रांड की बिक्री करने वाले व्यापारी बड़े मुनाफे कमाएंगे। डेकोरेशन से जुड़े सामानों के कारोबारियों को भी लाभ होगा। युवाओं को आलस्य से दूर रहना है, महिला दोस्त के साथ अच्छा व्यवहार करें। पारिवारिक गतिविधियों में सबका सहयोग देना पड़ सकता है, तो वहीं वाद-विवाद को लेकर भी संयम दिखाने की आवश्यकता है। इस राशि की महिलाओं को हार्मोनल संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। 

वृष राशि-

वृष राशि वाले पुराने निवेशों से अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। अटके कार्यों में सफलता मिलती हुई, नजर आ रही है। षड्यंत्र को लेकर बचना है। ऑफिशियल कार्य में अपनी निगाह रखें, क्योंकि जिन पर आप अधिक भरोसा करते हैं, वही आपको बड़े नुकसान पहुंचा सकते हैं। खुदरा व्यापारियों को इस बार अच्छे मुनाफे हाथ लगेंगे, लेकिन कोई भी डील करने से पहले अच्छे से जांच कर लेनी चाहिए। युवाओं को किसी ज्ञानी  व्यक्ति के सानिध्य में रहना होगा, इस बार कदम-कदम पर उनकी सलाह सही मार्ग पर ले जाएगी। परिवार को संजोकर चलने का समय है, अपने बड़े बुजुर्ग के साथ जितना हो सके समय व्यतीत करना चाहिए। हृदय के रोगियों को अपने खान-पान के साथ ही दिनचर्या को भी ठीक करना होगा। 

मिथुन राशि- 

मिथुन राशि के लोग अच्छे लाभ कमा पाएंगे, लेकिन कुछ लाभ धर्म के कार्यों में भी खर्च करना आपके लिए शुभ रहेगा। खुद को मेहनत से दूर न रखें, इस समय यही आपकी जमा पूंजी है। जितना अधिक कार्य के प्रति ईमानदार रहेंगे, उतनी सफलता मिलेगी। सरकारी कार्य कई दिनों से अटके हैं, तो इस सप्ताह इसे पूरा कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में व्यापार की बढ़ोतरी में यह बाधक बन सकते हैं। युवा खुद को बोझ में दबा हुआ न समझें जो भी जिम्मेदारियां दी जाए उन्हें खुशी-खुशी पूरा करें। यदि नौकरी की तलाश में है, तो प्रयास करने में आलस्य न करें। पितरों को नित्य प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद परिवार को मुश्किलों से दूर रखेगा। सिर दर्द और थकावट रहेगी। 

कर्क राशि-

कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह शुभ रहेगा, क्योंकि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी हुई है। अपनी बातों को  लेकर संयम पूर्वक रहना है, क्रोध में की गई बातें आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ऑफिस में सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें, तो वहीं दूसरी ओर हर कार्य को पूरा करने में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। रियल एस्टेट से जुड़े व्यापार में मुनाफे कमाने के लिए कुछ भाग दौड़ अधिक करनी पड़ सकती है। सप्ताह के अंत तक इसके प्रत्यक्ष रिजल्ट आपको दिखेंगे। युवाओं को परिवार के साथ समय बिताना होगा। इस बार घर के सभी सदस्यों का मान-सम्मान बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। पेट से संबंधित विकारों के प्रति अलर्ट रहे। 

सिंह राशि- 

सिंह राशि वाले निवेश को लेकर इस समय बहुत सोच-समझ कर निर्णय लें, लेकिन हां यदि आप भूमि में निवेश करने का प्लान बना रहे हैं, तो कर सकते हैं। ऑफिस में सभी का साथ आपको मुश्किलों से दूर रखेगा, अपने सहकर्मी और टीम के साथ तालमेल बनाकर चले। व्यापारी वर्ग को सप्ताह की शुरुआत में कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि आप कोई डील करने जा रहे हैं, तो अभी के लिए टाल देना ही बेहतर होगा। युवा वर्ग घूमने-फिरने की प्लानिंग बना सकते हैं। नई दोस्ती करते समय व्यक्ति के  बैकग्राउंड को जान ले, उसके बाद ही दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। जीवनसाथी के स्वास्थ्य में गिरावट की आशंका है, उनका ख्याल रखें। कब्ज से संबंधित दिक्कत रहेगी। माइग्रेन के रोगी  टेंशन से दूर रहे।

कन्या राशि-

कन्या राशि वालों को पुराने निवेश से कुछ घाटे की आशंका है लेकिन यदि आप सप्ताह के अंत तक संयम रखेंगे तो पुनः स्थिति आपके फेवर में आती हुई नजर आएंगी। ऑफिशियल कार्यों की बात करें, तो इस समय आपका मैनेजमेंट बहुत ही परफेक्ट होगा। कामकाज में गुणवत्ता वरिष्ठों को प्रसन्न रखेगी। धार्मिक सामानों की बिक्री करने वाले कारोबारी अच्छे मुनाफे कमाएंगे। जो युवा वर्ग विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सभी सरकारी काम इस सप्ताह निपटा लेने चाहिए। कामकाज के चलते परिवार के साथ तालमेल बना पाना कठिन रहेगा। घर में किसी बड़े बुजुर्ग का आगमन हो सकता है। पुराने रोगों के प्रति अलर्ट रहें साथ ही  बीमार चल रहे लोग लापरवाही से बचे। 

तुला राशि-

तुला राशि वालों को इस समय पैतृक संपत्ति से बड़े लाभ मिलने की संभावना है। कामकाज को लेकर प्लानिंग करना बेहतर उपाय होगा। तो वहीं जिन लोगों के प्रमोशन अटके हुए हैं, उन्हें भी शुभ सूचना मिलने की संभावना है। व्यापारी वर्ग को इस समय लाभ कमाने के रास्ते खोजने होंगे। यदि आप व्यापार  बढ़ाने का विचार बना रहे हैं, तो अभी से इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। युवा वर्ग को कंपटीशन का सामना करना होगा, परीक्षा की तैयारी करने वालों को जी-तोड़ मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है। संतान की ओर से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर उनकी संगति पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी। गर्भवती महिलाएं स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें। वाहन की तेज गति पर रोक लगाए। 

वृश्चिक राशि-

वृश्चिक राशि वालों को इस सप्ताह सुख-सुविधाओं के लिए कुछ छोटे-छोटे निवेश की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। आने वाले दिनों में खर्चे बड़े होंगे, तो यही निवेश आपकी मुश्किलों को दूर करेंगे। ऑफिस में मल्टी टास्किंग रहना होगा। इस बार हर तरह के कार्य आपको करने पड़ सकते हैं, टीम में कुछ लोगों की अनुपस्थिति भी आपका कार्यभार बढ़ाएगी। बड़े कारोबारी के लिए सप्ताह बहुत ही उत्तम रहेगा, आपके निवेश और सूझबूझ अच्छे मुनाफे की ओर ले जाएगे। सप्ताह के मध्य से ही परिणाम दिखना शुरू हो जाएंगे। युवाओं को अपने लक्ष्यों पर फोकस बनाए रखने की सलाह है। बड़े भाई के साथ आप घर की जिम्मेदारियों में कंधे से कंधा मिलाकर चलेगें। स्वास्थ्य को लेकर इस सप्ताह आपको कमजोरी रहेगी, ऐसे में गुणवत्ता युक्त भोजन को महत्व दें। 

धनु राशि-

धनु राशि वालों को आने वाले सप्ताह में कहीं भी ऐसा धन नहीं लगाना है, जिसमें रिस्क की संभावना अधिक हो। अपने मूलधन को बचाकर रखना ही आपके लिए आर्थिक लाभ होगा। कामकाज में तेजी रखनी है, ऑफिस में कोई भी कार्य पेंडिंग न हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होगा। पैतृक व्यापार में मुनाफे तो हाथ लगेंगे, लेकिन लापरवाही नुकसान की ओर ले जा सकती है। ग्राहक आपकी शॉप से खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। युवाओं को अपना समय खराब नहीं करना है, बल्कि खुद को उपयोगी बनाए और पसंदीदा कार्यों को करें। छोटे भाई-बहन के स्वास्थ्य में गिरावट आने की आशंका है, तो वहीं अभिभावक भी अपनी छोटी संतान के स्वास्थ्य पर निगाह रखें। स्वास्थ्य संबंधित बातों को लेकर इस सप्ताह परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 

मकर राशि-

मकर राशि वालों को इस सप्ताह अचानक धन लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। रुका हुआ धन मिलने से अभी तक जो कार्य रुके हुए थें, उनके पूरे होने की संभावना बनेगी। वाणी पर कंट्रोल रखने की सलाह है, तो वहीं नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को उच्चाधिकारियों के साथ मीटिंग करनी पड़ सकती है। फील्ड वर्क से जुड़े लोग भाग दौड़ अधिक करेंगे। व्यापारिक पार्टनर यदि महिला हैं, तो उनके सहयोग से आपको अच्छा मुनाफा होगा। यदि इस सप्ताह नए प्रोडक्ट का शुभारंभ करने जा रहे हैं, तो किसी महिला को इसकी जिम्मेदारी दें। युवाओं को भाग्य का साथ मिलेगा, साथ ही यारी दोस्ती भी आपके काम आएगी। विवाह के लिए रिश्ते खोजने वाले अपने संपर्कों को तलाशें, जरूर बेहतर परिणाम मिलेंगे। हेल्थ में इस बार  शुगर के पेशेंट को अपना विशेष ध्यान रखना है।

कुंभ राशि-

कुंभ राशि वालों को आर्थिक मामलों में  सोच-समझ कर कदम उठाना होगा। इस सप्ताह उधार लेना व देना दोनों ही आपको मुश्किलों में डाल सकता है। ऑफिस में अधिक मेहनत और रिजल्ट कम मिलने की संभावना है। एक्टिव रहें और अपने कामकाज पर निगाह रखें क्योंकि गलतियां मुश्किलों को बढ़ा सकती हैं। व्यापारी वर्ग निवेश करने के लिए रुक जाएं, वहीं लीगली काम को सावधानी पूर्वक पूरा करें। इस बार अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में कोई कसर न छोड़ें। युवा वर्ग को दोस्त पार्टनर और भाई-बहन सभी के साथ सौम्य व्यवहार रखना है, क्योंकि इन सभी के साथ विवाद की आशंका है। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। दांतों की केयर पर ध्यान दें, यदि कोई कैविटी लगी हुई है तो इस बार उसका इलाज कर लेना चाहिए। 

मीन राशि-

मीन राशि वाले इस सप्ताह अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं, क्योंकि यह आर्थिक ग्राफ को बिगाड़ सकता है। यदि आप नौकरी में बदलाव का विचार बना रहे हैं, तो सप्ताह के अंतिम तक निर्णय लें। डाटा बैकअप बनाकर चलें, क्योंकि इस समय नुकसान की आशंका है। व्यापारिक यात्राओं के लिए सप्ताह शुभ रहेगा, वहीं किसी वरिष्ठ का मार्गदर्शन आपको नुकसान से बचा सकता है। युवाओं को कर्मठ  रहना है और अपनी इच्छाओं को मारना भी नहीं है इसके लिए टाइम टेबल बनाकर चलने की सलाह है। मां के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, उनके जोड़ों में दर्द या फिर गिरने से चोट लग सकती है। मानसिक चिंताओं से दूर रहें, छोटी-छोटी बातें आपके दिल को चोट पहुंचाएगी जो मानसिक पीड़ा देगी।

