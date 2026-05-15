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शादी में सोना क्यों माना जाता है शुभ? वजह जान रह जाएंगे दंग, इस देवी-देवता से जुड़ा है गोल्ड का खास रिश्ता

Indian Weddings and Gold: भारतीय शादियों में सोने का महत्व केवल आभूषण तक सीमित नहीं है. यह समृद्धि, शुभता, परंपरा, आर्थिक सुरक्षा और भावनात्मक जुाव का प्रतीक माना जाता है. शादी के सीजन में सोने की बढ़ती खरीदारी के पीछे धार्मिक मान्यताओं, सामाजिक प्रतिष्ठा और भविष्य की सुरक्षा जैसे कई कारण जुड़े होते हैं.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: May 15, 2026 7:09:30 AM IST

भारतीय शादियों में जरूरी होता है सोना
भारतीय शादियों में जरूरी होता है सोना


Indian Weddings and Gold:  देशभर में इस समय शादी का सीजन चल रहा है और जैसे ही विवाह का माहौल शुरू होता है, बाजारों की रौनक भी बढ़ जाती है. कपड़ों, ज्वेलरी और खासतौर पर सोने की दुकानों पर लोगों की भीड़ देखने को मिलती है. भारतीय संस्कृति में शादी और सोना एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं. दुल्हन के श्रृंगार से लेकर रिश्तों की मजबूती तक, सोना केवल एक कीमती धातु नहीं बल्कि शुभता, समृद्धि और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक माना जाता है.

भारतीय परंपरा में सोना है पवित्र

भारतीय परंपरा में सोने को बेहद पवित्र माना गया है. इसे मां लक्ष्मी और सूर्य देव से जोड़कर देखा जाता है. मान्यता है कि शादी में सोना पहनने और देने से नवविवाहित जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता आती है. यही वजह है कि विवाह समारोहों में सोने का विशेष महत्व होता है.

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स्त्रीधन से आर्थिक सुरक्षा तक का सफर

पुराने समय में जब महिलाओं को संपत्ति में बराबरी के अधिकार नहीं मिलते थे, तब सोना उनके लिए आर्थिक सुरक्षा का सबसे बड़ा माध्यम होता था. शादी में दुल्हन को दिए गए गहने उसका ‘स्त्रीधन’ माने जाते थे, जिस पर केवल उसी का अधिकार होता था. जरूरत पड़ने पर महिलाएं इन्हें आर्थिक सहारे के रूप में इस्तेमाल कर सकती थीं. आज भी कई परिवारों में सोने को केवल आभूषण नहीं बल्कि भविष्य की सुरक्षा माना जाता है. यही कारण है कि मिडिल क्लास परिवार बच्चे के जन्म से ही थोड़ा-थोड़ा सोना खरीदना शुरू कर देते हैं. अक्षय तृतीया, धनतेरस या अन्य शुभ अवसरों पर खरीदा गया यही सोना बाद में शादी के समय परिवार की भावनाओं और वर्षों की मेहनत का प्रतीक बन जाता है.

क्यों माना जाता है सोना रिश्तों की मजबूती का प्रतीक?

सोने की सबसे खास बात यह है कि इसमें जंग नहीं लगती, इसकी चमक फीकी नहीं पड़ती और यह लंबे समय तक सुरक्षित रहता है. यही वजह है कि इसे स्थायी रिश्तों और मजबूत वैवाहिक जीवन का प्रतीक माना जाता है. अक्सर परिवारों में दादी-नानी के गहने नई बहू को दिए जाते हैं. यह सिर्फ गहनों का आदान-प्रदान नहीं होता, बल्कि परिवार की परंपरा और भावनाओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम भी बनता है.

शादी में सोना शुभ, मां लक्ष्मी का प्रतीक

भारतीय मान्यताओं के अनुसार सोना मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और दुल्हन को भी घर की लक्ष्मी कहा जाता है. इसलिए विवाह में सोना देना और पहनना बेहद शुभ माना जाता है. अलग-अलग समुदायों में गहनों की परंपराएं भले बदल जाएं, लेकिन सोने का महत्व हर जगह बना रहता है.

सेहत से भी जुड़ा है सोने का संबंध

वैज्ञानिक नजरिए से भी सोने को खास माना जाता है. कुछ मान्यताओं के अनुसार यह शरीर के तापमान को संतुलित रखने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है. इसी कारण इसे स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा से भी जोड़कर देखा जाता है.

सबसे भरोसेमंद निवेश

भारत में सोने को सुरक्षित निवेश का सबसे मजबूत विकल्प माना जाता है. बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव जरूर आता है, लेकिन लंबे समय में इसकी वैल्यू बनी रहती है. बीमारी, आर्थिक संकट या किसी जरूरी जरूरत के समय सोना परिवारों के लिए बड़ी मदद साबित होता है.

सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक

भारतीय शादियों में सोना परिवार की प्रतिष्ठा और सामाजिक सम्मान से भी जुड़ा होता है. हर परिवार अपनी क्षमता के अनुसार दुल्हन को सोना जरूर देता है. इसे रिश्तों की गरिमा और परंपरा का हिस्सा माना जाता है.

भविष्य में भी आता है काम

शादी में सोना देने की परंपरा केवल एक रस्म नहीं बल्कि सामाजिक सहयोग का माध्यम भी है. जब लोग दूसरों के समारोहों में गिफ्ट देते हैं, तो भविष्य में उनके परिवार के आयोजनों में भी उन्हें सम्मान और उपहार मिलते हैं. इस तरह यह परंपरा सामाजिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने का काम करती है.

Tags: bridal jewelrygold in indian culture
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