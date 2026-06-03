बार-बार हो रही है पैसों की कमी? पर्स में छिपा है आर्थिक तरक्की का राज, जानिए कौन-सी चीजें रखना होता है शुभ

Wallet Remedies for Wealth: आज के समय में आर्थिक परेशानियां किसी भी व्यक्ति के लिए तनाव का कारण बन सकती हैं. कई बार मेहनत करने के बावजूद धन संबंधी समस्याएं पीछा नहीं छोड़तीं.

फेंगशुई में कुछ ऐसी वस्तुओं का उल्लेख मिलता है, जिन्हें शुभ माना जाता है और जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने का प्रतीक मानी जाती हैं. मान्यता है कि इन्हें जेब या पर्स में रखने से आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है.

तेजपत्ता

तेजपत्ता केवल रसोई का मसाला ही नहीं, बल्कि फेंगशुई में इसे शुभता का प्रतीक भी माना जाता है. मान्यता है कि एक साफ तेजपत्ता मोड़कर जेब या पर्स में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है. सप्ताह पूरा होने पर पुराने तेजपत्ते को बदलकर नया रख सकते हैं.

ग्रीन एवेंच्यूरिन

फेंगशुई में ग्रीन एवेंच्यूरिन को अवसर और समृद्धि का पत्थर माना जाता है. कहा जाता है कि इसे अपने पास रखने से आत्मविश्वास बढ़ता है और आर्थिक मामलों में सकारात्मक सोच विकसित होती है. कई लोग इसे ‘स्टोन ऑफ अपॉर्च्युनिटी’ भी कहते हैं.

सिट्रीन स्टोन

सिट्रीन को धन और सफलता से जोड़कर देखा जाता है. फेंगशुई मान्यताओं के अनुसार, यह पत्थर सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने और आर्थिक प्रगति के नए अवसरों का प्रतीक माना जाता है. इसे पर्स या जेब में रखना शुभ माना जाता है.

लाल धागे वाला सिक्का

फेंगशुई में लाल धागे में बंधे सिक्के विशेष महत्व रखते हैं. मान्यता है कि यह धन और समृद्धि को आकर्षित करने का प्रतीक है. कई लोग इसे पर्स, जेब या अपने कार्यस्थल पर रखते हैं ताकि आर्थिक उन्नति और कारोबार में वृद्धि के अवसर मिल सकें.

ध्यान रखने योग्य बात