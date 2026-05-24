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27 मई से बन रहा है व्यातिपात योग, सूर्य-चंद्रमा की टकराती ऊर्जा बढ़ाएगी तनाव, इन 3 राशियों को रहना होगा सतर्क

Vyatipat Yog 2026: 27 मई से 30 मई तक व्यातिपात योग का निर्माण होने जा रहा है. सूर्य और चंद्रमा की विपरीत स्थिति से बनने वाले इस योग को ज्योतिष में संवेदनशील और तनावपूर्ण माना जाता है. इस दौरान वृषभ, सिंह और कन्या राशि के जातकों को आर्थिक फैसलों, रिश्तों और कार्यक्षेत्र में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 24, 2026 11:55:04 AM IST

27 मई से बन रहा है व्यातिपात योग
27 मई से बन रहा है व्यातिपात योग


Vyatipat Yog 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल और उनके विशेष संयोग को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. माना जाता है कि ग्रहों की स्थिति में बदलाव का असर सीधे मानव जीवन, मानसिक स्थिति और दैनिक कार्यों पर पड़ता है. मई के आखिर में एक ऐसा ही संवेदनशील और प्रभावशाली योग बनने जा रहा है, जिसे व्यातिपात योग कहा जाता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यह योग तनाव, अस्थिरता और ऊर्जा के असंतुलन का संकेत देता है.

30 मई तक रहेगा व्यातिपात योग का प्रभाव

इस साल व्यातिपात योग का निर्माण 27 मई को सुबह 3 बजे से होगा और इसका प्रभाव 30 मई तक बना रहेगा. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, जब सूर्य और चंद्रमा एक-दूसरे के ठीक विपरीत यानी 180 डिग्री की स्थिति में आते हैं, तब इस योग का निर्माण होता है. इस दौरान ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्तर काफी बदल जाता है, जिसका असर सभी राशियों पर देखने को मिल सकता है.

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क्यों माना जाता है संवेदनशील और तनावपूर्ण योग?

ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक, व्यातिपात योग के दौरान मानसिक तनाव, निर्णय लेने में भ्रम, रिश्तों में खटास और कार्यों में रुकावट जैसी स्थितियां बन सकती हैं. यही वजह है कि इस समय किसी भी नए काम, शुभ कार्य, निवेश, यात्रा या बड़े फैसले को टालने की सलाह दी जाती है. पारंपरिक मान्यताओं में इसे ऐसा समय माना गया है, जब धैर्य और संयम सबसे ज्यादा जरूरी होता है.

वृषभ राशि वालों को आर्थिक मामलों में बरतनी होगी सावधानी

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक मामलों में सतर्क रहने का संकेत दे रहा है. इस दौरान जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला नुकसान का कारण बन सकता है. पैसों के लेन-देन, बड़े निवेश या नई आर्थिक योजनाओं से फिलहाल दूरी बनाकर रखना बेहतर रहेगा. खर्चों पर नियंत्रण रखना और धैर्य बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

सिंह राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र में बढ़ सकता है तनाव

सिंह राशि के लोगों को व्यातिपात योग के दौरान कार्यक्षेत्र में संभलकर रहने की जरूरत होगी. ऑफिस या बिजनेस में सहयोगियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वैचारिक मतभेद होने की आशंका है. छोटी-छोटी बातों पर विवाद बढ़ सकता है. ऐसे में संयमित व्यवहार रखना और कोई भी आर्थिक फैसला सोच-समझकर लेना जरूरी होगा.

कन्या राशि वालों को वाणी पर रखना होगा नियंत्रण

कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय रिश्तों और बातचीत के लिहाज से संवेदनशील रह सकता है. आपकी कही हुई सामान्य बात भी विवाद या गलतफहमी का कारण बन सकती है. किसी भी परिस्थिति में जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें. शांत और संतुलित व्यवहार ही आपको परेशानियों से दूर रखने में मदद करेगा.

इस दौरान क्या करें और क्या नहीं?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, व्यातिपात योग के दौरान नए कार्यों की शुरुआत, बड़ा निवेश और जोखिम भरे फैसले लेने से बचना चाहिए. इस समय धैर्य, शांत स्वभाव और सोच-समझकर उठाए गए कदम ही लाभकारी माने जाते हैं. सकारात्मक सोच और संयम के साथ यह समय आसानी से निकाला जा सकता है.

Tags: sun-moon conjunctionvyatipat yog 2026
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