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15 मई का दिन है खास! वृषभ संक्रांति पर मंत्र जप से मिलेगा मान-सम्मान और धन लाभ

Vrishabh Sankranti 2026: वृषभ संक्रांति का दिन आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होता है. इस दिन स्नान, दान और सूर्य उपासना करने से जीवन के कई कष्ट दूर हो सकते हैं. सही विधि से पूजा करने पर सफलता और सम्मान पाने के रास्ते खुलते हैं.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 3, 2026 8:39:34 PM IST

वृषभ संक्रांति 2026
वृषभ संक्रांति 2026


Vrishabh Sankranti 2026: हिंदू ज्योतिष में हर महीने आने वाली संक्रांति का अपना विशेष महत्व होता है. जब सूर्य देव एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तो उस दिन को संक्रांति कहा जाता है. इसी क्रम में जब सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं, तो उसे वृषभ संक्रांति कहा जाता है.यह दिन सूर्य उपासना, स्नान और दान के लिए बेहद शुभ माना जाता है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन किए गए पुण्य कर्म कई गुना फल देते हैं. खासकर सूर्य देव के मंत्रों का जप करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं और सफलता के रास्ते खुलते हैं.

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वृषभ संक्रांति 2026: तिथि और मुहूर्त (Vrishabh Sankranti Date 2026 )

  • इस साल वृषभ संक्रांति 15 मई 2026 (शुक्रवार) को मनाई जाएगी.
    शुभ समय इस प्रकार है:
  • पुण्य काल: सुबह 5:30 बजे से 6:28 बजे तक
  • संक्रांति का क्षण: सुबह 6:28 बजे
  • सर्वार्थ सिद्धि योग: सुबह 5:30 बजे से रात 8:14 बजे तक
  • ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:07 बजे से 4:49 बजे तक
  • इस दौरान किए गए पूजा-पाठ और दान का विशेष महत्व होता है.

 वृषभ संक्रांति पर क्या करें?

  • सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, यदि संभव हो तो नदी स्नान करें
  • सूर्य देव को अर्घ्य दें और उनका ध्यान करें
  • गरीब और जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करें
  • सूर्य मंत्रों का जप करें, जिससे जीवन में ऊर्जा और सकारात्मकता बढ़ती है

 सूर्य देव के प्रभावशाली मंत्र

इस दिन सूर्य देव की कृपा पाने के लिए कुछ खास मंत्रों का जप करना शुभ माना जाता है. नियमित रूप से इन मंत्रों का जाप करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और सफलता के नए अवसर मिलते हैं.

  • सूर्यदेव मूल मंत्र – ॐ घृणिसूर्याय नमः।
  •  सूर्य बीज मंत्र – ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः।
  • सूर्य एकाक्षरी मंत्र – ह्रां॥
  • सूर्य पञ्चाक्षर मंत्र -ॐ सूर्याय नमः।
  •  सूर्य गायत्री मंत्र – ॐ आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि, तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्॥
  •  श्री सूर्यनारायण मंत्र – ॐ सूर्यनारायणायः नमः।

  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: sun god mantra benefitsvrishabh sankranti 2026vrishabh sankranti date and time
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