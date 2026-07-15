गुरु अस्त और चातुर्मास ने बढ़ाई दूल्हा-दुल्हन की मुश्किलें, 15 जुलाई से 20 नवंबर तक क्यों नहीं होंगे मांगलिक कार्य? जानिए कब  बजेगी शहनाई

Vivah Muhurat 2026: अगर आप इस साल शादी की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. 15 जुलाई से गुरु ग्रह अस्त हो चुके हैं, जिसके साथ ही विवाह समेत सभी मांगलिक कार्यों पर विराम लग गया है. इसके बाद चातुर्मास शुरू होगा, इसलिए अब करीब चार महीने तक शादी, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्य नहीं किए जा सकेंगे. आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है और अब अगला विवाह मुहूर्त कब से शुरू होगा.

वैदिक ज्योतिष के अनुसार, गुरु (बृहस्पति) और शुक्र ग्रह को शुभ कार्यों का प्रमुख कारक माना जाता है. जब गुरु अस्त हो जाते हैं तो उनकी शुभता कमजोर मानी जाती है. इसी कारण विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नया व्यापार शुरू करना और अन्य मांगलिक कार्य करने से बचने की सलाह दी जाती है.द्रिक पंचांग के अनुसार, 15 जुलाई 2026 की शाम 7:59 बजे गुरु अस्त हुए हैं, जबकि 12 अगस्त 2026 की सुबह 5:03 बजे उनका उदय होगा.

लेकिन अगस्त के बाद भी क्यों नहीं होंगी शादियां?

गुरु के उदय होने के बाद भी शादी नहीं हो सकेगी, क्योंकि 25 जुलाई 2026 से चातुर्मास शुरू हो जाएगा.धार्मिक मान्यता है कि देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु योगनिद्रा में चले जाते हैं. इस दौरान विवाह सहित सभी मांगलिक कार्यों पर रोक रहती है. चातुर्मास 20 नवंबर 2026 को देवउठनी एकादशी के साथ समाप्त होगा. इसके बाद ही फिर से विवाह मुहूर्त शुरू होंगे.

नवंबर 2026 में कब हैं शादी के शुभ मुहूर्त?

चातुर्मास समाप्त होने के बाद नवंबर में केवल चार शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं.

21 नवंबर (शनिवार)

24 नवंबर (मंगलवार)

25 नवंबर (बुधवार)

26 नवंबर (गुरुवार)

दिसंबर 2026 में कब तक होंगी शादियां?

दिसंबर में भी ज्यादा समय नहीं मिलेगा, क्योंकि 15 दिसंबर से खरमास (मलमास) शुरू हो जाएगा. ऐसे में केवल इन तारीखों पर ही विवाह किए जा सकेंगे.

2 दिसंबर (बुधवार)

3 दिसंबर (गुरुवार)

4 दिसंबर (शुक्रवार)

5 दिसंबर (शनिवार)

6 दिसंबर (रविवार)

11 दिसंबर (शुक्रवार)

12 दिसंबर (शनिवार)



इस बार भड़ली नवमी का अबूझ मुहूर्त भी नहीं आया काम

आमतौर पर आषाढ़ शुक्ल नवमी (भड़ली नवमी) को बिना पंचांग देखे भी शुभ कार्य किए जाते हैं. इस साल यह तिथि 22 जुलाई 2026 को है, लेकिन उस समय गुरु अस्त रहेंगे. इसलिए इस बार इस अबूझ मुहूर्त में भी विवाह और अन्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाएंगे.

क्या करें इस दौरान?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस अवधि में विवाह जैसे शुभ कार्यों की जगह पूजा-पाठ, दान, जप, तप, व्रत और भगवान विष्णु की आराधना करना अधिक फलदायी माना जाता है.