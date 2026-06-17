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Lord Vishnu Worship: भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार को जरूर करें विष्णु चालीसा का पाठ, बनेंगे बिगड़े काम

Vishnu Chalisa Lyrics: सनातन धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. आइए जानते हैं गुरुवार को विष्णु चालीसा का पाठ करने का महत्व, इसके धार्मिक लाभ, गुरु दोष से राहत के उपाय और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की सरल विधि.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 17, 2026 7:41:31 PM IST

Lord Vishnu Worship: भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार को जरूर करें विष्णु चालीसा का पाठ, बनेंगे बिगड़े काम


Vishnu Chalisa Lyrics: सनातन धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्रद्धा और विधि-विधान से भगवान विष्णु की आराधना करने से जीवन की अनेक परेशानियां दूर हो सकती हैं. विशेष रूप से विष्णु चालीसा का पाठ करने से मानसिक शांति, सुख-समृद्धि, वैवाहिक जीवन में मधुरता और करियर में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं.
 
 जिन लोगों की कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो या गुरु दोष हो, उन्हें गुरुवार के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए. मान्यता है कि श्रीहरि की कृपा से भक्त के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने की शक्ति प्राप्त होती है.

॥विष्णु चालीसा॥ (Vishnu Chalisa Lyrics In Hindi)

दोहा
विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाय ।
कीरत कुछ वर्णन करूं दीजै ज्ञान बताय ॥
 
चौपाई 
नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी ।
प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी ॥
 
सुन्दर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत ।
तन पर पीताम्बर अति सोहत, बैजन्ती माला मन मोहत ॥
 
शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे ।
सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे ॥
 
सन्तभक्त सज्जन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन ।
सुख उपजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन ॥
 
पाप काट भव सिन्धु उतारण, कष्ट नाशकर भक्त उबारण ।
करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण ॥
 
धरणि धेनु बन तुमहिं पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा ।
भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा ॥
 
आप वाराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया ।
धर मत्स्य तन सिन्धु बनाया, चौदह रतनन को निकलाया ॥
 
अमिलख असुरन द्वन्द मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया ।
देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया ॥
 
कूर्म रूप धर सिन्धु मझाया, मन्द्राचल गिरि तुरत उठाया ।
शंकर का तुम फन्द छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया ॥
 
वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबन्ध उन्हें ढुढवाया ।
मोहित बनकर खलहि नचाया, उसही कर से भस्म कराया ॥
 
असुर जलन्धर अति बलदाई, शंकर से उन कीन्ह लड़ाई ।
हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई ॥
 
सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी ।
तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृन्दा की सब सुरति भुलानी ॥
 
देखत तीन दनुज शैतानी, वृन्दा आय तुम्हें लपटानी ।
हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी ॥
 
तुमने धुरू प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे॥
गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिन्धु उतारे॥
 
हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजन हारे॥
देखहुँ मैं निज दरश तुम्हारे, दीन बन्धु भक्तन हितकारे॥
 
चहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन॥
जानूं नहीं योग्य जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन॥
 
शीलदया सन्तोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रतबोध विलक्षण॥
करहुँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण॥
 
करहुँ प्रणाम कौन विधिसुमिरण, कौन भाँति मैं करहुँ समर्पण॥
सुर मुनि करत सदा सिवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई॥
 
दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई॥
पाप दोष संताप नशाओ, भव बन्धन से मुक्त कराओ॥
 
सुत सम्पति दे सुख उपजाओ, निज चरनन का दास बनाओ॥
निगम सदा ये विनय सुनावै, पढ़ै सुनै सो जन सुख पावै॥
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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