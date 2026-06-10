Home > धर्म > Vish Yog 2026: विष योग का असर शुरू! अगले 48 घंटे इन राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण, बढ़ सकते हैं तनाव और खर्च

Vish Yog 2026: विष योग का असर शुरू! अगले 48 घंटे इन राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण, बढ़ सकते हैं तनाव और खर्च

Vish Yog 2026: 10 जून से मीन राशि में शनि और चंद्रमा की युति से विष योग का निर्माण हुआ है, जिसका प्रभाव 11 जून तक रहेगा. यह योग मानसिक तनाव, भ्रम, आर्थिक दबाव और रिश्तों में गलतफहमी जैसी स्थितियां पैदा कर सकता है. मेष, कन्या, कुंभ और मीन राशि के जातकों को अगले 48 घंटों तक विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 10, 2026 3:39:08 PM IST

राशियों पर मंडरा रहा विष योग का साया
राशियों पर मंडरा रहा विष योग का साया


Vish Yog 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल और उनके द्वारा बनने वाले योगों को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इनका प्रभाव व्यक्ति के जीवन, मानसिक स्थिति, निर्णय क्षमता और दैनिक गतिविधियों पर देखने को मिलता है. द्रिक पंचांग के अनुसार 10 जून से मीन राशि में चंद्रमा और शनि की युति से विष योग का निर्माण हो चुका है, जो 11 जून तक प्रभावी रहेगा. ज्योतिष में शनि और चंद्रमा की युति को विशेष रूप से संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि यह योग मानसिक तनाव, भ्रम, चिंता और निर्णय लेने में कठिनाई जैसी स्थितियां पैदा कर सकता है.

मन और व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है

चंद्रमा मन, भावनाओं और मानसिक संतुलन का कारक ग्रह है, जबकि शनि कर्म, अनुशासन, जिम्मेदारी और संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है. जब ये दोनों ग्रह एक साथ आते हैं तो व्यक्ति के मन और व्यवहार पर इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है. खासतौर पर कुछ राशियों के लिए अगले 48 घंटे सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है. इस दौरान आर्थिक फैसलों, रिश्तों और करियर से जुड़े मामलों में संयम रखना लाभदायक रहेगा.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए यह विष योग बारहवें भाव में बन रहा है, जिसे खर्च, विदेश, एकांत और मानसिक चिंता का भाव माना जाता है. इस दौरान अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है, जिससे बजट प्रभावित हो सकता है. निवेश या नए आर्थिक फैसले लेने से बचना बेहतर रहेगा. मानसिक तनाव बढ़ने के कारण नींद से जुड़ी समस्याएं सामने आ सकती हैं. कुछ लोगों को आंखों में जलन या थकान की शिकायत भी हो सकती है. अनावश्यक चिंताओं से दूरी बनाकर रखना और खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा.

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के लिए यह योग सातवें भाव में बन रहा है, जो वैवाहिक जीवन और साझेदारी का स्थान माना जाता है. इस दौरान जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद या गलतफहमी पैदा हो सकती है. बिजनेस पार्टनर के साथ भी तालमेल बनाए रखने की जरूरत होगी. कार्यक्षेत्र में बहस या टकराव से बचना चाहिए. भावनाओं में बहकर कोई प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य और समझदारी से काम लेना अधिक लाभदायक रहेगा. छोटी-सी बात को बड़ा विवाद बनने से रोकने के लिए संवाद बनाए रखें.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के दूसरे भाव में यह विष योग प्रभाव डाल रहा है. यह भाव धन, बचत, परिवार और वाणी से जुड़ा होता है. इस दौरान संचित धन में कमी आने की संभावना बन सकती है. यदि कोई भुगतान लंबे समय से अटका हुआ है तो उसके मिलने में और देरी हो सकती है. वाणी पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा. आपकी किसी बात का गलत अर्थ निकाला जा सकता है, जिससे रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है. इसलिए बोलने से पहले शब्दों का चयन सोच-समझकर करें.

मीन राशि

चूंकि यह विष योग मीन राशि में ही बन रहा है, इसलिए इसका सबसे ज्यादा असर मीन राशि के जातकों पर पड़ सकता है. मन में अज्ञात भय, बेचैनी और नकारात्मक विचारों की अधिकता महसूस हो सकती है. आत्मविश्वास में कमी और निर्णय लेने में भ्रम की स्थिति भी बन सकती है. ज्योतिषीय दृष्टि से इस दौरान बड़े आर्थिक, पारिवारिक या करियर संबंधी फैसले टालना बेहतर माना जाता है. साथ ही वाणी और व्यवहार में संयम रखना जरूरी होगा, क्योंकि छोटी-सी बात भी अपनों के साथ मतभेद का कारण बन सकती है.

विष योग के दौरान क्या करें?

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार शनि और चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए भगवान शिव की उपासना लाभकारी मानी जाती है. शिवलिंग पर जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें. मानसिक शांति और आत्मबल बनाए रखने के लिए नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें. नकारात्मक विचारों से बचने के लिए खुद को सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रखें. किसी भी स्थिति में जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें और धैर्य के साथ परिस्थितियों का सामना करें.

Tags: Vish Yog effects
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की 6 खूबसूरत तस्वीरें

June 10, 2026

12 जून को ये फिल्में थिएटर्स में होंगी रिलीज

June 10, 2026

क्या आपने चखी हैं ये 7 तरह की लीची? हर...

June 10, 2026

₹10,000 से कम में धमाल मचा रहे ये स्मार्टफोन, फीचर्स...

June 10, 2026

किन लोगों को हड्डियां कमजोर होने का होता है ज्यादा...

June 9, 2026

मंगलवार को न करें ये गलतियां, वरना नाराज हो सकते...

June 9, 2026
Vish Yog 2026: विष योग का असर शुरू! अगले 48 घंटे इन राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण, बढ़ सकते हैं तनाव और खर्च

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Vish Yog 2026: विष योग का असर शुरू! अगले 48 घंटे इन राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण, बढ़ सकते हैं तनाव और खर्च
Vish Yog 2026: विष योग का असर शुरू! अगले 48 घंटे इन राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण, बढ़ सकते हैं तनाव और खर्च
Vish Yog 2026: विष योग का असर शुरू! अगले 48 घंटे इन राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण, बढ़ सकते हैं तनाव और खर्च
Vish Yog 2026: विष योग का असर शुरू! अगले 48 घंटे इन राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण, बढ़ सकते हैं तनाव और खर्च