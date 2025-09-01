Virgo September Monthly Plan : सिंह राशि वाले रहें अलर्ट, चोरी की है संभावना.. जानें कैसा रहेगा पूरा महीना?

Virgo September Monthly Plan : पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) ने कन्या राशि के लिए पूरे महिने के बारे में बताया है कि आपका सितंबर का महीना कैसा रहेगा. सितंबर माह में कन्या राशि के लोगों को अपने को ज्ञान से सराबोर करना है. खुद को अपडेट करने के लिए ऑनलाइन कोर्स या किताबें पढ़ें. कामकाज को लेकर माह उतार-चढ़ाव बना रहेगा. मैनेजमेंट अच्छा देखने को मिलेगा आप जो भी कार्य करेंगे, वह सुचारू रूप से पूरे होंगे. जहां एक ओर सफलता मिलेगी तो वहीं दूसरी ओर चुनौतियां का सामना भी करना होगा. हिसाब-किताब के अनुसार खर्च करने की जरूरत है. ऐसी ही और बातों को समझने के लिए जानते हैं, कन्या राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल.

ऑफिस में अनेक दायित्वों का निर्वहन करना पड़ सकता है, लेकिन कार्यों को लेकर आपकी ठोस योजना बिगड़े कार्य को बना देगी. जो लोग फाइनेंस कंपनियों में जॉब करते हैं उनके टार्गेट पूरे होंगे. हर काम को शुरुआत से शुरू करना होगा, यदि आप नयी टेक्नॉलजी से परिचित नहीं हैं, तो अब खुद को नए कार्यों के लिए तैयार करें. यदि आप कोई कंपटीशन देकर प्रमोशन पा सकते हैं तो देरी न करें. नौकरीपेशा से जुड़े लोगों को इस बार परिश्रम के अनुसार लाभ न हो, या फिर बहुत प्रयास के बाद भी अपेक्षित गति न मिले तो परेशान न हो.

आर्थिक स्थिति में हो सकता है सुधार

व्यापार में एड़ी-चोटी का जोर लगाने के बावजूद कोई डील फाइनल होते-होते रुक सकती है, ऐसे में शुरुआत से ही प्रयासों में तेजी रखें. मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार करने वालों के व्यापार में गति आएगी, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. पार्टनरशिप में एक दूसरे पर भरोसा रखें, हर कार्य में पारदर्शिता रखनी होगी. युवा वर्ग स्वयं व मित्रों की उन्नति पर उत्साहित दिखेंगे.

प्रेमी युगल शंका को स्थान न दें अन्यथा रिश्तों में आंच आ सकती है. माह के मध्य में क्रोध की स्थिति आपको दूसरों से दूर करेगी. यदि किसी नए कोर्स आदि का प्लान कर रहें हैं, तो सितंबर माह में कर लेना चाहिए क्योंकि ग्रहों की स्थिति सपोर्ट में हैं. 17 के बाद पिता व वरिष्ठों का सानिध्य में आप और भी मजबूत स्थिति में आ सकते हैं. कई नए दोस्त बनेंगे जो हो सकता है आसक्ति से घिरे हो और आपको भी उसी दिशा की ओर ले जाने का प्रयास करें, लेकिन ऐसे लोगों से दूरी बनाकर चलना है.

बच्चों का रखें ख्याल

पारिवारिक सदस्यों में तालमेल अच्छा रहेगा, एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना रहेगी. संतान व छोटे बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, उनके व्यवहार पर पैनी निगाह रखनी होगी. जीवनसाथी के साथ छोटी-छोटी बातों को तूल देकर विवादों को हवा न दें. माह के दूसरे सप्ताह तक आपको किसी बड़े के सानिध्य में ही रहना चाहिए.

घर में हो सकती हो चोरी

घूमने की प्लानिंग कर रहें हैं तो सिक्योरिटी को देखते हुए घर में किसी न किसी को रखें, चोरी होने की आशंका है. खर्च के मामलों में यह माह सबसे आगे रहने वाला है, इसलिए कुछ पैसे को बचाकर चले जो कठिन समय में काम आ सके. स्वास्थ्य को लेकर विशेष अलर्ट रहें, यदि पहले से बीमार चल रहे है तो खास सजग रहना होगा, डॉक्टर से संपर्क बनाए रखें. बुखार, सिर दर्द व आंखों में दर्द की आशंका है. मानसिक तनाव से पैदा होने वाली समस्याएं भी हो सकती है. पुराने रोग पुनः आपकी परेशानी का कारण बनेगें, खासकर जिनको इंफेक्शन हो चुका है वह अलर्ट रहें. स्टोन के दर्द से जूझ रहे लोग अपना विशेष ध्यान दें.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.