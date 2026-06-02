Home > धर्म > VIDEO: नंगे पैर दर्शन के लिए पहुंचे विराट, तो प्रेमानंद महाराज ने दिया ऐसा गिफ्ट; देखता रह गया हर शख्स

VIDEO: नंगे पैर दर्शन के लिए पहुंचे विराट, तो प्रेमानंद महाराज ने दिया ऐसा गिफ्ट; देखता रह गया हर शख्स

रविवार 31 मई को अहमदाबाद में रजत पाटीदार की कैप्टनसी में बैंगलोर ने IPL 2026 के फाइनल में गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से हराया. लगातार 17 सीजन की नाकामी के बाद बैंगलोर की यह लगातार दूसरी टाइटल जीत थी. इस जीत में विराट कोहली का बड़ा रोल था. उन्होंने फाइनल में चेज करते हुए 75 रन की नाबाद इनिंग खेली जिसमें एक सिक्स मारकर टीम को टाइटल जिताने में मदद की.

By: Divyanshi Singh | Published: June 2, 2026 6:55:10 PM IST

विराट कोहली को प्रेमानंद महाराज से गिफ्ट में क्या मिला?
विराट कोहली को प्रेमानंद महाराज से गिफ्ट में क्या मिला?


 Virat Kohli: मैदान पर पूरा अग्रेसन और मैदान के बाहर स्पिरिचुअलिटी. स्टार बैट्समैन विराट कोहली का यही साइड पिछले कुछ सालों में दिखा है. कामयाबी, नाकामी और नॉर्मल हालात में भी, विराट अक्सर अलग-अलग मंदिरों और गुरुओं से आशीर्वाद लेने जाते रहे हैं. तो, लगातार दूसरी बार IPL चैंपियन बनने के बाद कहानी कैसे बदल सकती थी? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को IPL 2026 का टाइटल जिताने के बाद, कोहली वृंदावन में मशहूर प्रेमानंद महाराज के पास गए, जहाँ उन्हें गिफ्ट में श्रीमद् भगवद गीता मिली.

रविवार 31 मई को अहमदाबाद में रजत पाटीदार की कैप्टनसी में, बैंगलोर ने IPL 2026 के फाइनल में गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से हराया. लगातार 17 सीजन की नाकामी के बाद बैंगलोर की यह लगातार दूसरी टाइटल जीत थी. इस जीत में विराट कोहली का बड़ा रोल था. उन्होंने फाइनल में चेज़ करते हुए 75 रन की नाबाद इनिंग खेली जिसमें एक सिक्स मारकर टीम को टाइटल जिताने में मदद की. उन्होंने इस सीजन में टीम के लिए सबसे ज़्यादा रन भी बनाए.

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नंगे पैर दर्शन के लिए पहुंचे विराट और अनुष्का 

इस सफलता के बाद कोहली समेत बेंगलुरु के खिलाड़ियों ने एक दिन तक जमकर जश्न मनाया, लेकिन फिर 2 जून को वह अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ सीधे वृंदावन चले गए जहां प्रेमानंद महाराज का आश्रम है. विराट सीजन के बीच में वहां गए थे, और पहले भी कई बार वृंदावन आ चुके थे. विराट और अनुष्का कार से उतरे और नंगे पैर आश्रम तक गए, जहां वे प्रेमानंद महाराज से मिले और उनसे बात की. फिर उन्हें श्रीमद् भगवद गीता गिफ्ट की गई, जिसे विराट लेकर लौटे.

विराट कब लौटेंगे?

IPL जीतने और प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के बाद विराट कोहली कुछ दिनों के ब्रेक पर रहेंगे. उनका अगला टारगेट अफगानिस्तान के खिलाफ ODI सीरीज है, जिसके लिए वह टीम इंडिया स्क्वॉड का हिस्सा हैं. शुभमन गिल की कप्तानी में, भारतीय टीम 13 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ ODI सीरीज के लिए मैदान में उतरेगी, जो 2027 ODI वर्ल्ड कप की तैयारियों की शुरुआत होगी.

Tags: Anushka sharmapremanand maharajvirat kohli
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