VIDEO: नंगे पैर दर्शन के लिए पहुंचे विराट, तो प्रेमानंद महाराज ने दिया ऐसा गिफ्ट; देखता रह गया हर शख्स

Virat Kohli: मैदान पर पूरा अग्रेसन और मैदान के बाहर स्पिरिचुअलिटी. स्टार बैट्समैन विराट कोहली का यही साइड पिछले कुछ सालों में दिखा है. कामयाबी, नाकामी और नॉर्मल हालात में भी, विराट अक्सर अलग-अलग मंदिरों और गुरुओं से आशीर्वाद लेने जाते रहे हैं. तो, लगातार दूसरी बार IPL चैंपियन बनने के बाद कहानी कैसे बदल सकती थी? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को IPL 2026 का टाइटल जिताने के बाद, कोहली वृंदावन में मशहूर प्रेमानंद महाराज के पास गए, जहाँ उन्हें गिफ्ट में श्रीमद् भगवद गीता मिली.

रविवार 31 मई को अहमदाबाद में रजत पाटीदार की कैप्टनसी में, बैंगलोर ने IPL 2026 के फाइनल में गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से हराया. लगातार 17 सीजन की नाकामी के बाद बैंगलोर की यह लगातार दूसरी टाइटल जीत थी. इस जीत में विराट कोहली का बड़ा रोल था. उन्होंने फाइनल में चेज़ करते हुए 75 रन की नाबाद इनिंग खेली जिसमें एक सिक्स मारकर टीम को टाइटल जिताने में मदद की. उन्होंने इस सीजन में टीम के लिए सबसे ज़्यादा रन भी बनाए.

Man, after winning everything in life, did not forget to thank God. Virat Kohli and Anushka Sharma in Vrindavan — barefoot, with a tilak on his forehead and the Gita in his hands. Kohli once again returned to the place that has brought him peace, guidance, and strength… pic.twitter.com/Ed4Y1l853w — Sonu (@Cricket_live247) June 2, 2026

नंगे पैर दर्शन के लिए पहुंचे विराट और अनुष्का

इस सफलता के बाद कोहली समेत बेंगलुरु के खिलाड़ियों ने एक दिन तक जमकर जश्न मनाया, लेकिन फिर 2 जून को वह अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ सीधे वृंदावन चले गए जहां प्रेमानंद महाराज का आश्रम है. विराट सीजन के बीच में वहां गए थे, और पहले भी कई बार वृंदावन आ चुके थे. विराट और अनुष्का कार से उतरे और नंगे पैर आश्रम तक गए, जहां वे प्रेमानंद महाराज से मिले और उनसे बात की. फिर उन्हें श्रीमद् भगवद गीता गिफ्ट की गई, जिसे विराट लेकर लौटे.

Virat Kohli saying “Radhe, Radhe” at Premanand Maharaj’s Ashram in Vrindavan. ❤️ pic.twitter.com/5iEZgfpA6E — Johns. (@CricCrazyJohns) June 2, 2026

विराट कब लौटेंगे?

IPL जीतने और प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के बाद विराट कोहली कुछ दिनों के ब्रेक पर रहेंगे. उनका अगला टारगेट अफगानिस्तान के खिलाफ ODI सीरीज है, जिसके लिए वह टीम इंडिया स्क्वॉड का हिस्सा हैं. शुभमन गिल की कप्तानी में, भारतीय टीम 13 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ ODI सीरीज के लिए मैदान में उतरेगी, जो 2027 ODI वर्ल्ड कप की तैयारियों की शुरुआत होगी.