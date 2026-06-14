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Vinayak Chaturthi 2026: आर्थिक संकट से चाहिए छुटकारा? विनायक चतुर्थी पर करें ये खास उपाय, गणेश जी खोल देंगे सफलता के द्वार

Vinayak Chaturthi 2026: हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देव माना जाता है. किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी की पूजा के बिना अधूरी मानी जाती है. ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर मनाई जाने वाली प्रद्युम्न विनायक चतुर्थी इस वर्ष 18 जून 2026, गुरुवार को पड़ रही है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 14, 2026 8:12:38 PM IST

प्रद्युम्न विनायक चतुर्थी 2026 की तिथि और शुभ मुहूर्त
प्रद्युम्न विनायक चतुर्थी 2026 की तिथि और शुभ मुहूर्त


Vinayak Chaturthi 2026: हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देव माना जाता है. किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी की पूजा के बिना अधूरी मानी जाती है. ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर मनाई जाने वाली प्रद्युम्न विनायक चतुर्थी इस वर्ष 18 जून 2026, गुरुवार को पड़ रही है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि-विधान से गणपति बप्पा की पूजा करने और व्रत रखने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं तथा सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है.
 
यह व्रत विशेष रूप से गृहस्थ जीवन के लिए शुभ माना जाता है. मान्यता है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान गणेश की आराधना करने से परिवार में खुशहाली आती है, आर्थिक परेशानियां कम होती हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है.

 प्रद्युम्न विनायक चतुर्थी 2026 की तिथि और शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 17 जून 2026 की रात 9 बजकर 38 मिनट से शुरू होगी और 18 जून 2026 की शाम 6 बजकर 58 मिनट तक रहेगी.

पूजा का शुभ समय

  • मध्याह्न पूजा मुहूर्त: सुबह 10:58 बजे से दोपहर 1:46 बजे तक
  • चंद्र दर्शन वर्जित समय: सुबह 8:44 बजे से रात 10:28 बजे तक
धार्मिक मान्यता के अनुसार चतुर्थी तिथि पर मध्याह्न काल में भगवान गणेश की पूजा करना सबसे अधिक फलदायी माना जाता है.

विनायक चतुर्थी का महत्व

प्रद्युम्न विनायक चतुर्थी को भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए बेहद शुभ दिन माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और सफलता के नए रास्ते खुलते हैं.भगवान गणेश को बुद्धि, विवेक और ज्ञान का देवता कहा जाता है. यही वजह है कि विद्यार्थी, व्यापारी और नौकरीपेशा लोग इस दिन विशेष पूजा करते हैं. बप्पा की कृपा से व्यक्ति को कार्यों में सफलता, आर्थिक मजबूती और मानसिक शांति प्राप्त होती है.

क्यों नहीं देखना चाहिए चंद्रमा?

विनायक चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन से बचने की सलाह दी जाती है. धार्मिक कथाओं के अनुसार इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से व्यक्ति को मिथ्या कलंक का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए पंचांग में बताए गए वर्जित समय के दौरान चंद्रमा को देखने से बचना चाहिए.

 गणेश पूजा से मिल सकते हैं ये लाभ

  •  जीवन की बाधाएं दूर होती हैं.
  •  आर्थिक समस्याओं में राहत मिलती है.
  •  परिवार में सुख और शांति बनी रहती है.
  •  करियर और शिक्षा में सफलता मिलने की मान्यता है.
  •  मन को सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास प्राप्त होता है.
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Ganesh PujaLord GaneshaPradyumn Vinayak ChaturthiVinayak Chaturthi 2026
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