कौन था दुर्योधन का वो भाई… जिसने चीरहरण के समय द्रौपदी का दिया साथ, कौरवों से भरी सभा में बोला- ‘यह अधर्म है’

Vikarna and Draupadi Story: हिंदू महाकाव्य महाभारत तमाम रोचक, रहस्यमयी और अद्भुत प्रसंगों से भरी पड़ी है. इसमें तमाम ऐसे किरदार, घटनाएं और रहस्य मिलते हैं, जो आज भी लोगों की जिज्ञासा बढ़ाते हैं. ऐसा ही एक रोचक प्रसंग विकर्ण और द्रौपदी से जुड़ा है. जी हां, बात उस समय की है जब महाभारत की भरी सभा में जब द्रौपदी को अपमानित करने के लिए खींचकर लाया गया. उस वक्त वहां मौजूद अधिकांश महारथी और बड़े-बड़े योद्धा मौन थे. भीष्म, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे बुजुर्गों के सामने द्रौपदी बार-बार अपने सम्मान और धर्म को लेकर सवाल करती रहीं. धृतराष्ट्र के पुत्रों में भी अधिकतर लोग दुर्योधन और दुःशासन के साथ खड़े थे. कोई भी गलत को गलत कहने का साहस नहीं जुटा पा रहा था. लेकिन, इसी सभा में विकर्ण ऐसा कौरव था, जिसने अपने ही भाइयों के सामने द्रौपदी का पक्ष लिया. जानिए आखिर कौन था विकर्ण? द्रौपदी के लिए विकर्ण ने क्यों उठाई आवाज? पढ़िए रोचक कथा-

कौन था विकर्ण?

विकर्ण धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्रों में से एक था और दुर्योधन का भाई था. वह कौरव पक्ष का ही सदस्य था, लेकिन द्यूतसभा में उसने अपने भाइयों की बात का आंख मूंदकर समर्थन नहीं किया. जब युधिष्ठिर द्यूत में अपना धन, राज्य और अपने भाइयों तक को हार गए और अंत में द्रौपदी को भी दांव पर लगाने का प्रसंग आया, तब द्रौपदी ने सभा में एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठाया- क्या जो व्यक्ति पहले ही स्वयं को हार चुका हो, उसे अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार था? सभा में इस सवाल का स्पष्ट उत्तर किसी के पास नहीं था.

विकर्ण ने क्यों उठाई आवाज?

द्रौपदी के सवाल के बाद विकर्ण ने सभा के सामने अपनी बात रखी. उसने कहा कि, द्रौपदी को दांव पर लगाया जाना उचित नहीं था और उसके साथ किया जा रहा व्यवहार धर्मसम्मत नहीं है. उसने सभा में मौजूद लोगों से भी इस विषय पर विचार करने को कहा. यानी जिस समय कौरव राजकुमार द्रौपदी का अपमान करने पर आमादा थे, उसी समय उन्हीं का भाई विकर्ण उनके विरुद्ध खड़ा हो गया. उसकी बात सुनकर सभा में मौजूद कर्ण ने उसका विरोध किया और विकर्ण को इस मामले में हस्तक्षेप न करने की बात कही. सत्ता और परिवार के दबाव के बीच भी विकर्ण अपने विवेक के अनुसार बोल रहा था.

द्रौपदी के चीरहरण के समय भी था विरोध

जब दुःशासन द्रौपदी का वस्त्र खींचने लगा, तब सभा का वातावरण और भी भयावह हो गया. द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा और उनका वस्त्र बढ़ता चला गया. विकर्ण उस समय भी द्रौपदी के अपमान के पक्ष में नहीं था. हालांकि, वह अपने भाइयों को रोक नहीं सका और अंततः कौरवों की सभा में द्रौपदी के साथ हुआ अपमानजनक व्यवहार आगे बढ़ता चला गया.

आखिर विकर्ण का क्या हुआ?

विडंबना यह रही कि जिस विकर्ण ने द्रौपदी के अपमान को गलत बताया था, उसे आगे चलकर कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ना पड़ा. युद्ध के दौरान उसका सामना भीम से हुआ और भीम ने विकर्ण का वध कर दिया.