सोना, चांदी और धन से भर जायेगी आपकी घर की तिजोरी, बस विजयादशमी पर करें इन खास वस्तुओं का दान

What To Donate On Vijayadashami 2025: आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि में दशहरा का त्योहार पूरे देशे में बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन श्रीराम ने लंका के राजा रावण का वध किया था और इसी दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का संहार भी किया था, इसलिए इस दिन विजयदशमी भी मनाई जाती है. इस साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 01 अक्टूबर को शाम 07 बजकर 02 मिनट पर शुरू होगी। वहीं, दशमी तिथि का समापन 02 अक्टूबर को शाम 07 बजकर 10 मिनट पर होगा। उदया तिथि के अनुसार दशहरा का त्योहार इस साल 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा.

दशहरा और विजयदशमी के दिन है दान का महत्व

दशहरा और विजयदशमी के दिन कई शुभ कार्य किए जाते हैं जिससे श्रद्धालुओं को मनवांछित फल की प्राप्ति हो सके. शास्त्रों में बताया गया है कि दशहरा और विजयदशमी के दिन किया गया दान अक्षय फल देने वाला होता है. लेकिन गलत वस्तुएं देने से नकारात्मकता बढ़ती है. चलिए जानते हैं यहां कि दशहरा और विजयदशमी के दिन किन वस्तुओं का दान करने से घर में सुख-समृद्धि आती है और इसका धार्मिक महत्व क्या है

दशहर पर दान करने योग्य वस्तुएं:

धार्मिक ग्रंथों में गुप्त दान को सर्वोत्तम बताया गया है. ऐसे में आप दशहरा और विजयदशमी के दिन किसी गरीब ब्राह्मण या फिर जरूरतमंद को पीले वस्त्र का दान कर सकते है, कहा जाता हैं इस दिन ऐसा करने से घर से दरिद्रता दूर होती है. अगर आप वस्त्र में नारियल लपेट कर दान करेंगे हैं, तो व्यापार में उन्नति होगा

दशहरा और विजयदशमी के दिन सफेद वस्त्र जैसे कुर्ता-पजामा, साड़ी, धोती, या अन्य सफेद वस्त्र भी दान कर सकते हैं, ऐसा करने से जीवन में शांती आती है, इसके अलावा ब्राह्मणों को जनेऊ दान करने से कई गुना ज्यादा फल मिलता है. साथ ही दशहरा और विजयदशमी के दिन अनाज का दान करने से घर का भंडार कभी खाली नहीं होता है.

शास्त्रों में विद्या दान को श्रेष्ठ माना गया है. ऐसे में शहरा और विजयदशमी के दिन आप गरीब बच्चों के बीच कॉपी, कलम का दान कर सकते हैं, ऐसा करने से आपके जीवन में विद्या का प्रकाश फैलता है.

क्या नहीं करें दशहर पर दान

दशहरा और विजयदशमी के दिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिनका दान करना वर्जित माना बताया गया है, जैसे लोहे से बने कोई अस्त्र-शस्त्र, नुकीले चीजों का दान इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से नकारात्मकता आती है और परिवार में क्लेश बढ़ता है.

इसके अलावा दशहरा और विजयदशमी के दिन हल्दी का दान करना अशुभ माना गया है

इससे आपका वृहस्पति ग्रह कमजोर होते है. वहीं हिंदू धर्म में चमड़े को अपवित्र बताया गया है. ऐसे में इस दिन बेल्ट, बैग समेत कोई भी चमड़े से बनी वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए.

